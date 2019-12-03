Đàn ông không có tâm thì tại sao lại trách đàn bà vô tình?

Đàn bà có tâm chỉ ở bên người đàn ông có tình. Khi đàn ông vô tâm, sống cạn tình cạn nghĩa đàn bà còn cách nào khác ngoài chuyện phải rời xa?

Người phụ nữ chính là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất những gì họ nhận được từ chồng. Đàn bà xinh đẹp, dịu dàng, hay hung dữ, cay nghiệt đều là vì chồng mà ra cả. Đàn ông vô tâm, sống bạc bẽo thì sẽ đổi lại bằng sự vô tình của đàn bà. Đàn bà chỉ ở bên người đàn ông có tình - Ảnh minh họa: Internet Anh năm nay tròn 40 tuổi, là một người đàn ông rất giỏi giang ngoài xã hội, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng anh vẫn sống một mình trong căn nhà khang trang rộng rãi. Một lần tôi hỏi, anh trả lời rằng vợ con anh đã khăn gói rời khỏi nhà cách đây vài năm rồi. Ngày trước, khi cưới nhau anh chỉ có hai bàn tay trắng, nhờ người vợ tào khang anh mới yên tâm xây dựng sự nghiệp. Nhưng đàn ông khi giàu sang thường quên lời thề lúc nghèo khó, khi anh có tiền trong tay anh lại đam mê người đàn bà khác. Anh như bị bỏ bùa mê mà quên mất điều gì quan trọng nhất với mình.

Vợ anh đã khóc, đã suy sụp rất nhiều trước khi có quyết định rất đau đớn là chủ động ly hôn. Khi ấy, anh cũng không mấy hối hận bởi vì lúc đó đã có nhân tình bên cạnh. Nhưng rồi, khi nhân tình bỏ anh để chạy theo một gã đàn ông giàu hơn anh mới thật sự ngỡ ngàng. Anh nhớ lại những lần đau ốm, bệnh tật vợ đã bên cạnh chăm sóc, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Anh biết vợ thương mình bằng tất cả tấm lòng của một người đàn bà son sắt. Nhưng anh lại không biết trân trọng, để lúc mất đi mới hối hận vì để mất đi một tấm chân tình. Anh cũng đã tìm đến để xin lỗi nhưng vợ không chấp nhận tha thứ cho người chồng vô tâm, tệ bạc như anh. Gương đã vỡ một lần thì gàn hắn lại đâu có được như xưa? Khi có tiền trong tay anh lại đam mê một người đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet Nghe xong câu chuyện của anh mà tôi thấy xót xa cho những người đàn bà như vợ của anh. Có bao giờ đàn ông tự hỏi, rốt cuộc người đàn bà ở bên mình, chấp nhận lấy mình là vì điều gì? Vì mình đẹp trai, vì mình tài giỏi, vì giàu, vì mình có thể chở che và bao bọc cho cô ấy trọn đời? Đàn bà lấy chồng, tất cả những yếu tố ấy đều rất quan trọng nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Đàn bà chỉ lấy người họ tin tưởng nhất. Tin rằng ở bên cạnh người đàn ông họ sẽ có cảm giác bình yên. Tin rằng chỉ cần hai người có nhau thì mọi giông bão cuộc đời ngoài kia cũng thật nhỏ bé.

Đàn ông có mấy người trân trọng người vợ tào khang của mình? - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi đã yêu thật lòng họ có thể vì người mình thương yêu mà hy sinh, chịu đựng. Nhưng tiếc thay, với xã hội đầy cám dỗ như bây giờ, đàn ông khi đứng trước một người đàn bà đẹp hơn, quyến rũ hơn lại quên mất đi người vợ của mình. Những người đàn bà có tâm chỉ ở bên người đàn ông có tình, khi đàn ông cạn tình cạn nghĩa họ chẳng còn cách nào khác là phải rời xa.

Tâm sự đàn bà im lặng: Tôi không còn gì để nói với chồng ngoài con Tôi nói mãi, khóc mãi mà chồng không thay đổi nên đành buông xuôi. Đàn bà im lặng vì bất lực, vì kiệt sức, vì đã quá mệt mỏi và chán chường rồi.

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