Đàn ông khiến vợ khóc vào hai giai đoạn này trong cuộc đời chỉ là đồ bỏ đi

Đàn ông có lối sống tự do, phóng khoáng, vì thế vô tình làm cho vợ phải rơi nước mắt rất nhiều lần. Vì sự vô tâm đó mà họ khiến vợ phải tổn thương hết lần này đến lần khác. Đàn ông à, là một người chồng, đừng khiến vợ phải rơi lệ trong những giai đoạn nhạy cảm này.

Có một số điều đàn ông cần phải biết trong thời kỳ mang thai của vợ. Dù cô ấy khó ở, bạn cũng phải chiều chuộng hết mực. Cô ấy có cãi bướng, bạn cũng nên cười nhẹ nhàng. Dù cô ấy có trái khoáy đến mấy, hãy đối xử với vợ nhẹ nhàng và ôn nhu.

Đàn bà mang thai nhạy cảm đủ đường. Buồn, vui, tức, giận giống như cơn mưa rào đến rồi đi. Thế nên đàn ông hãy thông cảm cho cảm xúc đó, đừng nặng lời chê bai khiến vợ tổn thương.

Đừng để cô ấy phải chịu đựng một mình khi sinh con, ở cữ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi trong giai đoạn nhạy cảm này, chỉ cần một cái chau mày của bạn cũng khiến cô ấy suy diễn nhiều thứ lung tung và cảm thấy tủi thân. Đàn ông nên biết phụ nữ mang thai luôn mang tâm trạng sợ hãi, lo lắng. Sợ hãi mình xấu xí, chồng sẽ bỏ rơi. Sợ ăn không đủ chất, con sẽ không phát triển.

Sợ hãi không biết đến ngày sinh sẽ sinh mổ hay sinh thường. Rồi sau khi sinh có lấy lại vóc dáng thon gọn như trước đây không. Thế nên là chồng, bạn đừng tạo thêm cho cô ấy bất cứ nỗi lo sợ nào nữa.

Nếu không thể gánh vác thay những nỗi sợ hãi của vợ, đừng khiến cô ấy phải lo lắng thêm điều gì. Là chồng, bạn nên có trách nhiệm với những cảm xúc của vợ. Nếu được hãy xoa bóp chân, chăm sóc vợ nhiều một chút. Dù là những chuyện nhỏ nhặt, cô ấy cũng sẽ thỏa mãn.

Là chồng hãy cùng cô ấy vượt qua thời điểm nhạy cảm này - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó khi vợ ở cữ, các anh chồng thường có cơ hội để tự do bay nhảy bên ngoài vì không có ai quản lý. Đây là giai đoạn phụ nữ dễ có suy nghĩ khờ dại. Chỉ cần biết chồng làm chuyện gì đó sau lưng mình, họ sẽ nghĩ ngay đến việc tự hủy hoại bản thân để trả thù.

Hoặc có nhiều trường hợp, chồng cứ lo công việc bên ngoài ít khi quan tâm đến vợ để cô ấy phải buồn tủi rồi dẫn đến trầm cảm sau sinh. Vì vậy, đàn ông hãy một lần nghĩ đến vợ phải chịu áp lực và cô đơn như thế nào. Đừng để cô ấy phải một mình quá lâu để rồi sau này người cô đơn chính là bạn.

Đừng bỏ mặc vợ không lo để rồi sẽ hối hận cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì la cà nhậu nhẹt với bạn bè bên ngoài sau mỗi giờ tan làm, bạn hãy về nhà với vợ. Cùng vợ chăm con, nói chuyện với cô ấy để giải tỏa những nỗi niềm của vợ. Bạn nên nhớ đàn ông nghĩ cho vợ chưa bao giờ là thừa. Vì chỉ cần cảm nhận được sự ân cần ở bạn, phụ nữ sẽ dốc hết tâm can để ở bên, tận tụy cả một đời.

Khi đến tuổi mãn kinh

Ở giai đoạn mãn kinh, phụ nữ thường thay đổi thất thường - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn này cơ thể và tâm sinh lý của phụ nữ có rất nhiều thay đổi. Họ trở nên mệt mỏi vì phải gánh chịu nhiều căn bệnh trong người. Khi mãn kinh, sức khỏe của phụ nữ cũng giảm sút rõ rệt, cơ thể xuất hiện nhiều bệnh lý nguy hiểm như loãng xương, tim mạch, tiểu đường…

Chức năng sinh lý cũng giảm đi, không đáp ứng được những nhu cầu của chồng. Nếu nói thời kỳ hoàng kim của phụ nữ là trong độ tuổi 18-30 thì giai đoạn tụt dốc nhất của họ là khi mãn kinh. Khi đó họ không khác gì con mèo bị ướt dễ bị tổn thương và vô cùng nhạy cảm.

Cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều căn bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đừng bắt ép vợ phải làm những điều ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy. Đừng vì vợ không còn ham muốn mà ngoại tình. Đừng vì những hờn giận, bực dọc vô cớ của vợ mà các anh nhẫn tâm phản bội nghĩa phu thê.