Muốn mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày, đàn bà đừng mãi chạy theo những điều này

Phụ nữ yêu 05/10/2018 16:55

Dù muốn hay không, đến một thời điểm nào đó, phụ nữ cũng phải chọn cho mình một cuộc đời bình yên, không sóng gió. Muốn mỉm cười mỗi ngày, bạn đừng mãi ngông cuồng chạy theo những điều này.

Dưới đây là những điều phụ nữ nên cân nhắc khi theo đuổi. Nếu cứ mãi mù quáng chạy theo, cuộc sống của bạn sẽ chuốc lấy nhiều khổ đau.

Theo đuổi đàn ông

Có nhiều phụ nữ dường như dành cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi một người đàn ông. Họ cố gắng ăn diện, trang điểm, quần là áo lượt để lấy lòng một ai đó. Thậm chí có người đặt hết lý tưởng sống của mình vào việc phải giành được trái tim của đàn ông. Họ nghĩ phụ nữ không cần phải vùng vẫy biển khơi, không cần phải có quyền cao chức trọng, chỉ cần có một tấm chồng tốt là đủ.

Muốn mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày, đàn bà đừng mãi chạy theo những điều này - Ảnh 1
Phụ nữ đừng xem đàn ông là mục tiêu sống duy nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, có người còn dùng cả tuổi thanh xuân và thời gian của mình để kiếm bạn trai giàu có. Họ cho rằng chỉ cần có đại gia, cuộc sống của mình sẽ sang trang mới, không cần phải lo cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, những người mãi chạy theo đàn ông, sớm muộn gì cũng chuốc lấy nhiều đắng cay. Vì họ xem đàn ông là nguồn sống, là cả thế giới nên nếu chẳng may mất đi, họ như mất đi tất cả.

Muốn mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày, đàn bà đừng mãi chạy theo những điều này - Ảnh 2
Đừng mang danh dự ra đánh đổi vì một người - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, bạn có thể vì một người mà không màng đến danh dự. Nhưng đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ nhận ra những thứ đó vốn dĩ không quan trọng. Việc mải mê chạy theo một người có thể khiến bạn vui, nhưng không giúp bạn sống tốt hơn. Bạn có nghĩ đến vài năm sau, khi nhan sắc phai tàn, bạn lấy gì để níu chân người ta? Bạn lấy gì để làm niềm vui cho mình?

Theo đuổi hàng hiệu

Có câu “đừng mua chiếc túi trị giá cả triệu đô nhưng trong đó chẳng có gì cả”. Bạn nghĩ bản thân làm ra tiền nên có quyền được mua sắm thả ga và đua đòi theo những thứ hàng hiệu đắt tiền. Tất nhiên, bạn có quyền làm như vậy. Nhưng hãy nhìn vào túi tiền của mình mà cân nhắc, đừng để bản thân có tiếng nhưng lại không có miếng.

Đừng hoang phí kẻo hối tiếc về sau - Ảnh minh họa: Internet

Việc chạy theo hàng hiệu không giúp cuộc sống bạn tốt hơn mà còn khiến bạn tự huyễn hoặc về bản thân. Mang hàng hiệu trên người chưa chắc giúp bạn được người khác tôn trọng, đôi khi còn phản tác dụng. 

Thế nên là phụ nữ đừng quá mơ mộng, đừng quá tạo áp lực cho cuộc sống của mình. Đôi khi sống một cuộc đời bình dị, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn là mang hàng tá thứ đồ đắt đỏ trên người. Hãy nhớ vị trí và hoàn cảnh của mình, đừng chạy theo những thứ xa tầm với.

Theo đuổi tiền bạc

Muốn mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày, đàn bà đừng mãi chạy theo những điều này - Ảnh 3
Đừng để đồng tiền chi phối cuộc sống của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thiếu tiền sẽ lao đao, lận đận nhưng đừng để đồng tiền chi phối quá nhiều cuộc sống của bạn. Tiền như con dao hai lưỡi có thể giết chết danh dự của bạn. Thế nên đừng đánh đổi quá nhiều chỉ để kiếm tiền. Và tuyệt đối đừng bao giờ nhận tiền của người khác để làm một việc gì đó trái lương tâm. Bạn hãy kiếm tiền bằng con đường chân chính, đừng để người khác có cơ hội xem thường và phỉ báng bạn.

Muốn mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày, đàn bà đừng mãi chạy theo những điều này - Ảnh 4
Đừng đánh đổi tất cả để có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Khi có tiền, bạn sẽ có cuộc sống thoải mái hơn. Khi có tiền, bạn sẽ có cơ hội để báo hiếu cha mẹ. Và khi có tiền, bạn có thể làm tất cả những điều mình thích. Tuy nhiên, đừng bán rẻ lương tâm cũng như đạo đức của mình để đổi lấy tiền. Đừng để cha mẹ phải buồn phiền khi nghe những điều không hay về bạn. Hãy sống một cuộc đời trong sạch và đáng tự hào nhất, đàn bà nhé!

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