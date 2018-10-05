Chia sẻ của người đàn bà 50: Chồng là gì mà khiến chị em phải lao đao níu giữ?

Chị em phụ nữ ngày nay hễ tụ tập với nhau lại bàn về chuyện "chồng em có những biểu hiện này rất kỳ lạ", "chồng em hay đi sớm về khuya"...., vậy “làm cách nào để giữ chồng?”. Nhưng bạn có từng nghĩ rốt cuộc mình giữ chồng để làm gì không? Để gia đình được ấm êm hơn? Để bản thân mình hạnh phúc hơn? Hay để khoe mẽ với nhiều chị em khác là mình khôn ngoan biết cách khiến chồng nghe lời răm rắp? Dù là lý do gì đi chăng nữa thì chị em cũng đã quá ngây thơ.

Phụ nữ lấy chồng để nương nhờ tấm thân, để được ăn no mặc ấm, cùng nắm tay nhau vượt qua những ngày giông gió, dù có khó khăn đến mấy cũng không rời bỏ nhau. Chứ không phải ngày nào cũng phải hao hơi tổn sức để tìm cách giữ chồng .

Thậm chí còn có người bỏ tiền ra để cắt chỗ nay, vá chỗ kia để nâng cấp bản thân với mong muốn giữ được chồng. Có người bỏ hết công việc để lao vào làm đẹp , tân trang nhan sắc, cốt cũng để giữ được chồng.

Cũng vì tư tưởng đó mà nhiều phụ nữ phải khổ sở. Vì ngày nào mở mắt ra cũng canh cánh lo sợ không biết chồng ra ngoài đi làm có gặp gỡ người phụ nữ nào đẹp không? Liệu chồng có thay lòng đổi dạ khi gặp người mới hay không? Từ đó chị em tự biến mình trở thành con người đa nghi, nhìn đâu cũng thấy chồng phản bội.

Suy cho cùng những việc phụ nữ làm đều nhằm giữ được trái tim của người đàn ông. Những suy nghĩ này của phụ nữ vốn dĩ không hề sai. Bởi khi bản thân xinh đẹp, mọi thứ cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng.

Chồng thì nhất định phải giữ để cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn. Nhưng chồng vốn dĩ không phải là báu vật ngàn năm, hay viên ngọc trai hiếm có mà chị em đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để chạy theo. Chồng cũng không phải là nguồn sống duy nhất trong cuộc đời này mà khiến các chị phải lao đao như vậy.

Phụ nữ hãy giữ công việc, giữ tiền thay vì giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Và đàn ông cũng không phải là động vật quý hiếm để chị em giành giật rồi làm tổn thương nhau. Họ không phải là người duy nhất trên đời này hoặc nếu không có, bạn sẽ chết. Họ cũng không phải là thứ tài sản quý mà bạn phải khư khư giữ chặt. Thử một lần buông tay để xem có ai đến lấy hay không? Bởi không ai dại đến nỗi vớ phải một người vừa lười nhác, vừa đầy rẫy tật xấu như vậy.

Phụ nữ thông minh thời nay đừng làm những chuyện đánh mất giá trị bản thân. Bạn hãy sống đúng với giá trị mà ba mẹ đã ban cho. Hãy sống thật thông minh để rồi nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống vốn dĩ không phải là đàn ông. Khi buông bỏ suy nghĩ “tìm cách giữ chồng”, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều thứ cần phải giữ như công việc, mối quan hệ và tiền.

Đàn ông của mình sẽ mãi là của mình, đừng giữ làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Khi giữ công việc, bạn sẽ có thể sống vui vẻ hơn. Dù việc nào cũng có nhiều áp lực nhưng rốt cuộc chúng sẽ không làm cho bạn khổ sở bằng việc phát hiện chồng phản bội. Và khi có tiền cũng như những mối quan hệ, bạn sẽ có người ở bên an ủi, xoa dịu lúc buồn.

Phụ nữ nên nhớ một điều, hãy sống làm sao để chồng mới chính là người sợ mất vợ. Đừng khờ dại đề cao giá trị của đàn ông để rồi mình là người chịu tổn thương. Khi độc thân, bạn từng là cô công chúa nhỏ của ba mẹ, ra đường lắm kẻ đón người đưa. Vậy thì hà cớ gì phải dành cả tuổi thanh xuân của mình để giữ một người đàn ông?

Hãy buông bỏ tư tưởng giữ chồng để cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng giữ càng mất, khi không giữ họ tự khắc ngoan ngoãn. Vì vậy thay vì dành thời gian giữ chồng, bạn hãy dành điều đó cho bản thân. Công việc rất quan trọng, tiền lại càng không thể thiếu, mối quan hệ khi mất sẽ không thể có lại được. Thế nên hãy sáng suốt biết gì tốt cho mình, đừng đâm đầu vào bể khổ để rồi tự mình lau nước mắt.