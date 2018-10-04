Đàn ông thường giấu gì trong chiếc điện thoại, vợ có biết?

Phụ nữ yêu 04/10/2018 16:38

Dưới đây là những điều đàn ông giấu giếm trong chiếc điện thoại của mình, vợ nên biết để không phải thất vọng khi chẳng may phát hiện ra.

Đàn ông thường xem chiếc điện thoại như vật bất ly thân. Có gì quan trọng họ đều giữ trong đó để vợ không phát hiện ra. Nếu tò mò, chị em hãy đọc bài này để xem chồng giấu gì trong đó.

Số điện thoại của phụ nữ

Không phải người đàn ông nào cũng vậy nhưng chắc chắn hơn 80% sẽ có số điện thoại của phụ nữ. Hoặc là đồng nghiệp, hoặc là những cô gái họ vô tình gặp được trong lúc say xỉn. Vì không muốn vợ biết rồi sẽ ghen tuông nên họ thường giấu giếm những điều này.

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Đàn ông sẽ có nhiều số điện thoại của phụ nữ khác...

Thế nên vợ đừng nghĩ chồng mình “trong sạch”, anh ấy vốn dĩ cũng giống như những người đàn ông khác, cũng thích tán tỉnh. Vì vậy nếu có tình cờ phát hiện số của gái lạ trong điện thoại chồng, bạn cũng đừng ghen lồng ghen lộn mà hãy chấp nhận. Điều quan trọng là anh ấy không làm chuyện gì vượt quá giới hạn là được.

Hình của người yêu cũ

Dù đã chia tay với người cũ nhưng đàn ông vẫn còn rất nặng lòng. Nhiều người sẽ lưu giữ những bức hình của người cũ trong điện thoại để lâu lâu nhớ có thể xem lại. Nếu một ngày nào đó, vợ tìm thấy hình trong điện thoại của chồng thì đừng ngạc nhiên.

Đàn ông thường giấu gì trong chiếc điện thoại, vợ có biết? - Ảnh 2
... thậm chí còn có hình ảnh của người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ nên giữ bình tĩnh đừng làm lớn chuyện, vì điều này không đáng để tình cảm của vợ chồng bạn rạn nứt. Anh ấy và bạn đều có quá khứ riêng. Bạn cũng từng có những mối tình cũ và anh ấy cũng vậy. 

Chứa "ảnh nóng"

Bạn đừng quá bất ngờ khi phát hiện những tấm hình nóng hoặc thước phim gợi cảm trong điện thoại của chồng. Đàn ông vốn có tính tò mò nên chuyện họ xem "phim nóng" không có gì lạ. Khi đó bạn hãy tôn trọng quyền cá nhân của anh ấy. Đừng làm quá vấn đề lên mà khiến chồng xấu hổ.

Đàn ông thường giấu gì trong chiếc điện thoại, vợ có biết? - Ảnh 3
Vợ đừng quá ngạc nhiên khi chồng xem hình ảnh nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng có những sở thích khác nhau, điều tốt nhất là bạn nên tôn trọng những chuyện cá nhân của chồng. Hãy để anh ấy có không gian riêng và đừng quá thất vọng khi phát hiện chuyện này.

Tin nhắn của người phụ nữ nào đó

Đàn ông thường giấu gì trong chiếc điện thoại, vợ có biết? - Ảnh 4
Chắc chắn người đàn ông nào cũng sẽ nhắn tin qua lại với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đi ra ngoài làm việc, giao tiếp nhiều nên sẽ gặp gỡ nhiều người phụ nữ khác. Khi đó họ sẽ xin số điện thoại để gọi rồi nhắn tin qua lại. Nếu biết, bạn cũng đừng quá tức giận mà hãy xem xét ai là người chủ động nhắn trước và anh ấy có trả lời hay không. Bởi quyền nhắn tin là của riêng mỗi người, bạn không thể bắt ép người kia thôi làm phiền chồng bạn.

Đàn ông thường giấu gì trong chiếc điện thoại, vợ có biết? - Ảnh 5
Vợ đừng làm lớn chuyện mà hãy nói thẳng thắn với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng không thể nào quản lý hết những việc cá nhân của chồng. Vì vậy điều tốt nhất là nói cho anh ấy biết bạn không thích người phụ nữ đó và không muốn anh ấy nhắn tin "thả thính" qua lại. Chắc chắn chồng bạn sẽ suy nghĩ về chuyện nà. Không muốn gia đình đổ vỡ, anh ấy sẽ chủ động cắt đứt liên lạc với người kia.

Bạn nên nhớ khi chọn cuộc sống làm vợ thì sớm muộn gì cũng đối mặt với những chuyện như thế này. Điều bạn nên làm đó là nhắc nhở chồng một cách khéo léo, đừng giận quá mất khôn.

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Đàn ông bên ngoài có làm việc lớn lao đến mấy đi chăng nữa cũng đừng quên ở nhà vẫn có người đang đợi, vẫn có người sẵn sàng vì bạn mà hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình.

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