Ngồi trước mặt tôi là người phụ nữ nhỏ hơn 2 tuổi, nước mắt làm lem đi lớp phấn trên khuôn mặt được trang điểm rất kỹ. Hôm nay em đến tìm tôi vì chồng có ý định ly hôn và muốn tôi cho em lời khuyên có nên ký vào đơn hay không. Tôi hỏi lý do là gì? Em vẫn cúi mặt, giọng đã lạc đi đôi phần: “Anh ấy nói chán em và đã tìm được người đúng với hình mẫu lý tưởng của mình”.

- Không có anh ấy, em sẽ chết mất, em không thể nào sống thiếu người đàn ông này.

Em còn nói bản thân còn yêu chồng nhiều nên không muốn ly hôn và có chết cũng sẽ không để anh ấy đi. Nhưng tôi lại khuyên em nên buông bỏ. Theo tôi, cuộc đời đàn bà có sự tồn tại của đàn ông hay không chẳng quan trọng. Chỉ khi thiếu những điều này mới khiến bạn chết tâm, khổ đau cả đời.

Có nhiều người thắc mắc tại sao ngày nay phụ nữ lại chọn cho mình cuộc sống làm mẹ đơn thân. Trên thực tế, nhiều chị em cảm thấy sống vì đàn ông khổ hơn là sống vì con. Chạy theo đàn ông, thứ cuối cùng mà họ nhận lại chỉ là sự phản bội và tổn thương.

Phụ nữ thiếu con mới là nỗi đau lớn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Còn khi sống vì con, thứ họ có là nụ cười và sự hạnh phúc. Đàn bà có thể làm một người vợ tệ nhưng nhất định phải là một người mẹ tốt, là tấm gương sáng để con noi theo. Đa số phụ nữ có con, cuộc sống và tâm trí của họ đều dồn hết cho đứa con bé bỏng của mình. Con là máu mủ do mình mang nặng đẻ đau sinh ra, còn chồng vốn dĩ chỉ là một người dưng.

Không cần đàn ông, phụ nữ vẫn có thể sống tốt - Ảnh minh họa: Internet

Thử nghĩ khi từ bỏ một người dưng với một người thân, điều gì sẽ đau hơn? Đừng xem đàn ông là tất cả của cuộc đời bạn. Không có họ, bạn vẫn sống tốt. Nhưng không có con, cuộc đời bạn xem như bớt đi nhiều phần thú vị.

Đừng vì một ai đó mà phải đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, đàn bà có thể tiễn chồng đi, nhưng hãy giữ lại cho mình những đứa con. Dù phải trả giá đắt đến đâu, bạn cũng phải giữ con bên cạnh mình để xoa dịu những nỗi mất mát.

Tiền

Thiếu đàn ông không chết, thiếu tiền mới là điều đáng quan ngại. Phụ nữ đừng nghĩ để chồng nuôi, đừng phụ thuộc vào những đồng tiền mà chồng đưa mỗi tháng. Bạn cũng hãy tìm cho mình một công việc, tự kiếm và xài đồng tiền của mình. Để khi chồng có phản bội, bạn cũng có thể mạnh mẽ ném đơn ly hôn vào mặt anh ta và đưa con đi trong niềm kiêu hãnh rằng “bạn không chết đói khi không có chồng”.

Tiền có thể khiến bạn sống đủ đầy hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên nhớ một điều, đàn bà chỉ đẹp khi chăm chỉ lao động và kiếm được tiền bằng chính đôi tay của mình. Chứ không phải ngồi nhà tô son trát phấn rồi ngửa tay xin tiền chồng. Chỉ khi dùng tiền của mình để làm đẹp, bạn mới cảm thấy hạnh phúc.

Phụ nữ ngày xưa không có quá nhiều sự lựa chọn về nghề nghiệp vì họ ít có cơ hội. Nhưng phụ nữ ngày nay đã khác xưa rất nhiều.

Có tiền sẽ giúp bạn giành quyền nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên bạn có quyền được hưởng sự công bằng và hạnh phúc. Chứ không phải mãi là chiếc bóng lẽo đẽo đi sau lưng chồng và để mặc chồng muốn sai khiến gì cũng được. Phụ nữ từ nay hãy tự đứng trên đôi chân của mình. Không có tiền, bạn mới khổ chứ không có chồng, cuộc đời vẫn còn tươi đẹp lắm.

Sắc đẹp

Phụ nữ dù không thể sắc nước hương trời nhưng nhất định phải ưa nhìn. Có câu “người đẹp vì lụa”, nếu bạn không có gương mặt đẹp, hãy cải thiện khuyết điểm đó bằng cách chọn cho mình những bộ đồ ưa nhìn một chút. Đừng nghĩ có chồng rồi ăn mặc như thế nào cũng được.

Phụ nữ không xinh đẹp bẩm sinh nhưng phải có gu thời trang ổn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mãi chọn cho mình những bộ quần áo quá an toàn, không thể làm toát lên vẻ đẹp tiềm ẩn của bạn. Đôi khi bạn cũng nên bứt phá một chút. Phụ nữ ăn mặc hở hang chưa chắc đã hư và ăn mặc kín đáo chưa chắn đã là gái ngoan. Thế nên đừng để ý đến những lời nói của người khác, bạn hãy làm những gì mình muốn. Và nên nhớ làm đẹp là điều chắc chắn phải làm.

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