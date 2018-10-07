Không phải của hồi môn, đây mới là tài sản lớn nhất của đàn bà khi lấy chồng

Nếu tài sản lớn nhất lúc phụ nữ còn độc thân là thời gian và tự do thì khi lấy chồng, thứ quý giá nhất định phải gìn giữ là những điều này.

Tuy nhiên bạn nên nhớ, trai hay gái đều do mình đứt ruột đẻ ra, đừng đối xử với chúng tệ bạc để rồi sau này hối hận. Suy cho cùng, chồng có thể bỏ nhưng tuyệt đối đừng bỏ con. Đừng bỏ món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng. Hãy nhìn vào con mà tiếp tục sống tốt, hãy nhìn vào con mà trở thành một người mẹ tuyệt vời. Để sau này chúng có thể tự hào giới thiệu với mọi người rằng “đây là mẹ con”.

Con là món quà thiêng liêng mà ông trời ban cho cuộc sống của phụ nữ. Dù có bất cứ lý do gì bạn cũng đừng từ bỏ đứa con của mình. Dù là trai hay gái, hãy yêu thương và đối xử công bằng với chúng. Có nhiều trường hợp phụ nữ sinh con đầu lòng là con gái, bị gia đình chồng ghẻ lạnh nên đâm ra bực dọc, trút giận lên đứa bé vô tội.

Dù trai hay gái đều là con của mình, đừng vì gia đình chồng không thích mà nhẫn tâm bỏ rơi chúng - Ảnh minh họa: Internet

Lòng tự trọng

Quý hơn cả vàng bạc châu báu, lòng tự trọng là thứ tuyệt đối không thể đánh mất. Phụ nữ dù có yêu ai nhiều đến mấy cũng đừng từ bỏ lòng tự tôn của mình. Bởi có rất nhiều người khi đã vướng vào yêu đương thì đầu óc sẽ mụ mị. Họ nghĩ chỉ cần hạ thấp cái tôi xuống một chút, người kia sẽ trân trọng điều đó.

Tài sản quý báu của phụ nữ là lòng tự trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên có nhiều người đàn ông, vợ càng nhường nhịn, họ càng được nước làm tới. Thậm chí có người còn xem thường vợ, chỉ vì cô ấy ở nhà nội trợ, không kiếm được tiền. Có người còn chê bai vợ vì thấy vợ trong bộ dạng lôi thôi, lếch thếch.

Thế nên phụ nữ dù có chết cũng phải bảo vệ nhân phẩm của mình. Bạn có thể không xinh đẹp, không kiếm được nhiều tiền nhưng ít nhất cũng phải giữ được lòng tự trọng. Và cách để làm điều đó là đừng yêu và hi sinh cho một người quá nhiều. Cũng đừng để bản thân mù quáng không phân biệt đúng sai. Hãy yêu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh, khi đó bạn sẽ không phải tổn thương.

Đừng vì một ai đó mà đánh đổi tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ trong công việc

Đàn bà lấy chồng không phải ở nhà nội trợ thì sẽ được chồng thương. Đôi khi sự hi sinh đó chỉ mang lại sự nhạo báng và cười chê của đàn ông. Đa số đàn ông thường không thích phụ nữ phải bôn ba kiếm tiền bên ngoài. Một phần sợ vợ cực khổ, phần còn lại là sợ vợ kiếm được nhiều tiền hơn mình.

Đừng vì lấy chồng mà từ bỏ công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà họ thường rót mật vào tai phụ nữ những lời như “ở nhà anh nuôi”. Nhiều chị em tin chồng, chọn cuộc sống an phận. Nhưng rồi một ngày, bạn nhận ra câu nói đó là liều thuốc kịch độc giết chết bạn.

Đàn ông nói phụ nữ dễ thay đổi. Nhưng trên thực tế đàn ông lại là người dễ thay lòng nhất. Ngày đó, họ thề thốt nuôi vợ cả đời. Nhưng rồi bây giờ lại trở mặt phỉ báng vợ vô dụng, chỉ biết ăn và đẻ.

Hãy cho chồng biết bạn cũng có khả năng sống tốt khi không có anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng tin đàn ông mà đánh mất công việc cũng như những mối quan hệ khác. Dù gì đi nữa, chỉ có công việc và các mối quan hệ khác mới giúp bạn giảm bớt áp lực của nghề làm vợ.