Với đàn ông ngoại tình, nhân tình chính là sự bù đắp những điều thiếu hụt ở vợ. Đàn ông khi đó vẫn làm ra vẻ vô tội: “Đừng trách tôi mà hãy trách cô ấy không biết chiều chồng”.

Đàn ông ngoại tình trên đời cũng năm bảy dạng. Người ăn bánh trả tiền, người lựa chọn những mối tình một đêm, người nuôi bồ nhí bên ngoài, người ăn chơi nhưng vẫn hiểu rằng vợ con là điều quan trọng nhất trên đời… Nhưng có một kiểu đàn ông ngoại tình hèn nhất chính là đổ thừa chính vợ đã đẩy mình vào con đường phản bội. Nhiều người phản bội vợ còn đổ thừa do vợ không biết chiều chồng - Ảnh minh họa: Internet Những người chồng ngoại tình này thường đổ lỗi rằng do vợ không biết chiều chuộng trên giường. Do vợ không đẹp, do vợ xuề xòa, do vợ bận bịu chăm con cái mà bỏ bê cơ thể. Do người vợ không hiểu chồng cần gì và muốn gì. Đàn ông cần ngọt ngào, cần thấu hiểu, vậy mà người vợ suốt ngày than vãn, chê bai chồng. Và dĩ nhiên, con người thiếu cái gì thì sẽ đi tìm cái đó. Nhân tình chính là sự bù đắp những điều thiếu hụt ở vợ. Đàn ông khi đó vẫn làm ra vẻ vô tội: “Đừng trách tôi mà hãy trách cô ấy không biết chiều chồng”.

Lòng tham của đàn ông ngoại tình thật là vô biên. Ai cũng muốn cưới một cô gái trinh trắng, con nhà gia giáo về làm vợ nhưng lại đòi hỏi vợ mình phải sành sỏi chuyện chăn gối. Ai cũng muốn vợ mình sinh con đẻ cái nhưng vạch áo vợ lên, thấy cái bụng chằng chịt vết rạn là tụt hứng. Đàn ông nào cũng muốn vợ mình đảm đang nhà cửa, cơm ngon canh ngọt nhưng khi vợ đầu tắt mặt tối làm việc nhà thì các anh chê bai vợ lề mề, xuề xòa. Đàn ông muốn mình tự do ăn chơi, suốt ngày tụ tập bạn bè nhưng muốn vợ lúc nào cũng dạ vâng, ngọt ngào. Đàn ông luôn chê bai vợ có bao giờ nhìn lại bản thân mình? - Ảnh minh họa: Internet Hẳn đàn bà phải gom đầy đủ tất cả những yếu tố phải đẹp, phải giỏi giường chiếu, phải biết sinh con, biết chăm sóc gia đình, biết kiếm tiền… thì mới mong giữ chặt được chân chồng. Đàn ông trước khi chê bai vợ hãy nhìn lại bản thân mình xem. Một người phụ nữ hoàn hảo như thế phải có một người chồng đẹp trai, giàu có, ga lăng, bản lĩnh. Vậy anh có được điểm nào trong chừng đó đức tính? Khi việc ngoại tình sai rành rành cứ lấy trăm ngàn lí do không tốt của vợ ra để lấp liếm. Như thế có đáng mặt đàn ông?

Có một lí do chính đáng nhất cho việc ngoại tình của đàn ông mà không đấng mày râu nào dám thừa nhận là nuông chiều theo bản năng. Nhiều người khi ngủ với người đàn bà khác còn vỗ ngực mà tự hào rằng: “Đây là tình yêu đích thực, tình yêu của cuộc đời tôi”. Thế nhưng, ai là người đứng sau lưng anh chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ? Ai là người đồng hành cùng anh những lúc khó khăn, sóng gió nhất? Ai là người mua cho anh viên thuốc, cận kề anh những khi bạo bệnh? Sau những giờ phút đam mê thể xác, đàn ông còn lại gì? - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình, phản bội lại người đồng cam cộng khổ, lấy lí do cô ấy xấu xí để đi ăn vụng thì thật hèn mạt. Sau những giờ phút hân hoan của thể xác các anh còn lại gì? Trên đời này còn muôn vàn điều đáng để trân trọng hơn là những cảm xúc tầm thường của thể xác. Đổ thừa nguyên nhân mình sa ngã do vợ không khiến tội lỗi của đàn ông nhẹ đi mà chỉ khiến nhân cách của anh thấp thêm một bậc mà thôi.

Sau lưng một người mẹ đơn thân là một người cha vô trách nhiệm Chẳng ai có thể đong đếm hết những nỗi nhọc nhằn, khổ cực mà một người mẹ đơn thân đã phải trải qua. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, đằng sau lưng họ luôn có bóng dáng của một người đàn ông vô tâm, bạc bẽo.

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