Đàn ông ngoại tình trên đời cũng năm bảy dạng. Người ăn bánh trả tiền, người lựa chọn những mối tình một đêm, người nuôi bồ nhí bên ngoài, người ăn chơi nhưng vẫn hiểu rằng vợ con là điều quan trọng nhất trên đời… Nhưng có một kiểu đàn ông ngoại tình hèn nhất chính là đổ thừa chính vợ đã đẩy mình vào con đường phản bội.

Nhiều người phản bội vợ còn đổ thừa do vợ không biết chiều chồng - Ảnh minh họa: Internet

Những người chồng ngoại tình này thường đổ lỗi rằng do vợ không biết chiều chuộng trên giường. Do vợ không đẹp, do vợ xuề xòa, do vợ bận bịu chăm con cái mà bỏ bê cơ thể. Do người vợ không hiểu chồng cần gì và muốn gì. Đàn ông cần ngọt ngào, cần thấu hiểu, vậy mà người vợ suốt ngày than vãn, chê bai chồng. Và dĩ nhiên, con người thiếu cái gì thì sẽ đi tìm cái đó. Nhân tình chính là sự bù đắp những điều thiếu hụt ở vợ. Đàn ông khi đó vẫn làm ra vẻ vô tội: “Đừng trách tôi mà hãy trách cô ấy không biết chiều chồng”.