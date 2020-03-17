Trên thực tế, chồng ngoại tình chẳng phải vì một phút đam mê, một cuộc vui chơi mà đã hơn 1 năm rồi. Lòng tôi như lửa đốt, đã định gom đồ ra khỏi nhà ngay lúc đó nhưng nhìn con tôi lại quặn lòng. Tôi ôm con vào lòng, bây giờ phải làm sao đây?

Tôi là một người đàn bà đau khổ tận cùng bởi chồng ngoại tình. Nếu chưa có con, tôi đã dứt áo ra đi mà chẳng cần đến người chồng đó. Nhưng năm lần bảy lượt, tôi viết đơn ly hôn rồi lại nén lòng xé đi. Chẳng phải tôi còn yêu thương hay hy vọng gì ở người đàn ông đó mà vì con trai tôi. Đang tuổi ăn tuổi lớn, con tôi sẽ bị sốc nếu cha mẹ ly hôn. Tôi đã viết đơn ly hôn nhiều lần nhưng rồi đành xé đi - Ảnh minh họa: Internet Con trai tôi lên 7 tuổi, luôn thần tượng ba. Con thương và nghe lời ba hơn mẹ rất nhiều. Mỗi khi con sai hay làm việc gì không đúng, chỉ cần ba ân cần giải thích là con tôi liền nghe theo. Mỗi ngày đều ra cổng ngóng ba đi làm về, rồi ríu rít khoe khoang một ngày ở trường. Con còn hay khoe với bạn bè trong lớp về ba. Ba trong mắt con thật tài giỏi, phi thường.

Chồng tôi vốn là giáo viên dạy tiếng Anh ở một trường cấp 3. Vẻ bề ngoài đạo mạo, chỉn chu nên ai cũng nghĩ anh rất đàng hoàng, tử tế. Đâu ai ngờ giấu đàng sau con người học thức đó là một kẻ rất trăng hoa. Ngày phát hiện ra những tin nhắn mùi mẫn trong điện thoại của chồng tôi gần như chết lặng. Nhân tình của chồng là một cô giáo trẻ mới ra trường và mới về nhận công tác cách đây không lâu. Hôm đó, tôi gần như câm lặng trong bữa cơm chiều. Mâm cơm trước mặt bao nhiêu món ngon mà tôi không tài nào ăn nổi. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Nhìn chồng vui vẻ cười nói, tôi định vung tay tát cho anh ta một cái cho thỏa cơn tức giận nhưng nhìn hai cha con đang ríu rít trò chuyện tôi lại không nỡ để con thấy cảnh cha mẹ cãi nhau.

Anh ta còn ngang nhiên đến với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet Buổi tối, chờ con ngủ tôi lẳng lặng đưa cho chồng xem những tin nhắn đã được chụp lại. Anh ta ban đầu còn quanh co chối, sau lại thừa nhận. Tôi khóc, những dòng nước mắt chua xót của người đàn bà gần 10 năm làm vợ. Chồng ngoại tình cả năm rồi mà tôi không hề hay biết? Ngày ngày đi làm ôm ấp tình nhân, còn ban đêm về vẫn dang tay ôm vợ như một người chồng tử tế. Chồng tôi bảo, làm ầm chuyện này lên thì không tốt cho ai cả, cho công việc của anh, của tôi và cho cả con trai. Nói rồi, anh ta dắt xe ra khỏi nhà phóng đi và không quên bỏ lại câu nói là đã chán ngán tôi đến tận óc rồi. Tôi nằm bên con, nước mắt ướt gối. Chồng ngoại tình chẳng phải vì một phút đam mê, một cuộc vui chơi mà đã hơn 1 năm rồi. Bị tôi phát hiện, anh ta còn ngang nhiên công khai đi đến với nhân tình. Lòng tôi như lửa đốt, đã định gom đồ ra khỏi nhà ngay lúc đó nhưng nhìn con tôi lại quặn lòng. Tôi ôm con vào lòng, bây giờ phải làm sao đây? Con tôi sẽ ra sao nếu cha mẹ ly hôn? - Ảnh minh họa: Internet Tôi viết đơn ly hôn rồi lại xé.Tôi thương con, cái tuổi chưa lớn nhưng đủ để hiểu mọi chuyện. Nếu gia đình đổ vỡ, con sẽ ra sao đây? Hơn nữa, con tin tưởng và coi ba như thần tượng, rồi con có bị mất niềm tin, có đau lòng khi người mình kính trọng lại đi ngoại tình? Chồng tôi biết điểm yếu của tôi nên vẫn thường xuyên xách xe phóng tới nhân tình mà không hề e dè. Anh ta biết tôi thương con, vì con sẽ không dám làm um sùm mọi chuyện. Còn con tôi vẫn ngây thơ, líu lo không hề biết đến nỗi đau của mẹ. Nhìn hai cha con quấn quýt lòng tôi lại rối như tơ vò. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, tôi nên làm gì bây giờ?

Đàn ông có máu trăng hoa, không ngoại tình với người này thì cũng sẽ có người khác Những gã đàn ông trăng hoa thì không thể thay đổi được. Lựa chọn buông tay chị rất đau nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ đau hết lần này đến lần khác.

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