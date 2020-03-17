Sau lưng một người mẹ đơn thân là một người cha vô trách nhiệm

Chẳng ai có thể đong đếm hết những nỗi nhọc nhằn, khổ cực mà một người mẹ đơn thân đã phải trải qua. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, đằng sau lưng họ luôn có bóng dáng của một người đàn ông vô tâm, bạc bẽo.

Những bậc làm cha, làm mẹ có ai lại không mong muốn con mình lớn lên hạnh phúc, bình yên? Có ai lại chẳng mong muốn con lớn lên trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng, lại có những người cha vô tâm, vô trách nhiệm với chính nhúm ruột của mình. Không thương yêu, không dưỡng dục, không gánh vác, không dám chịu trách nhiệm để những người đàn bà phải đau đớn chọn con đường làm mẹ đơn thân. Đàn ông không thương yêu, không gánh vác nên đàn bà buộc lòng nuôi con một mình - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi phát hiện mình mang thai khi vào cuối năm 4 đại học. Bạn sợ hãi và hoảng loạn vô cùng. Người yêu của bạn cùng quê, thường xuyên đến phòng trọ chơi nên chúng tôi cũng chẳng lạ gì anh ta. Ngày yêu nhau ngọt ngào, lãng mạn là thế nhưng đến khi bạn tôi báo tin mình mang thai thì anh ta như biến thành con người khác hẳn.

Khi tôi hỏi bạn mình khi nào cưới, hoặc có hướng giải quyết gì thì bạn tôi chảy nước mắt: “Anh ta bảo tao phá. Nhẫn tâm hơn là còn bảo rằng đứa con đó chắc gì của anh ta”. Bạn cười chua chát, sau đó bạn bảo lưu 1 năm học, về quê sinh con trong sự bảo bọc của gia đình. Bạn chấp nhận làm mẹ đơn thân. Thỉnh thoảng trong những cuộc điện thoại, tôi có hỏi thăm về cha đứa trẻ. Bạn bảo: “Cùng quê, nhà cũng chẳng xa xôi gì mà từ khi sinh con anh ta chẳng thèm đến thăm. Đứa con sinh ra giống cha như tạc, đến láng giềng cũng xầm xì. Mà thôi, nhắc làm gì người cha khốn nạn đó. Khi xác định làm mẹ đơn thân là cuộc đời tao và con không cần anh ta rồi!”. Nhiều người cha vô tâm, bỏ mặc vợ một mình chăm con, nuôi con lớn lên - Ảnh minh họa: Internet Trên đời này luôn có những người cha như vậy. Chối bỏ đứa con của mình ngay từ khi trong trứng nước, thậm chí muốn tước đi sự sống của con để bản thân mình rộng đường tương lai, sự nghiệp. Và ngoài kia, có bao nhiêu người đàn bà ngậm đắng nuốt cay chọn con đường làm mẹ đơn thân vì có một người cha, người chồng vô trách nhiệm.

Những người cha vô trách nhiệm chỉ quan tâm đến những bữa nhậu, những cuộc chơi phù phiếm mà chẳng bao giờ bỏ chút ít thời gian chơi với con. Có những người cha thấy con nheo nhóc, đói ăn, thiếu sữa cũng mặc kệ, lại vung tiền bao bạn bè chè chén. Từ khi con sinh ra đời, bỏ mặc người mẹ một mình lo toan, gồng gánh, chăm sóc. Họ bỏ mặc vợ mình ôm con trong đêm thâu, một mình lo lắng khi con bệnh tật, ốm sốt... Bao nhiêu điều đó đã dẫn dắt đàn bà đến con đường làm mẹ đơn thân. Có một người cha vô trách nhiệm nên đàn bà buộc lòng nuôi con một mình - Ảnh minh họa: Internet Chẳng ai có thể đong đếm hết những nỗi nhọc nhằn, khổ cực mà một người mẹ đơn thân đã phải trải qua. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, đằng sau lưng họ luôn có bóng dáng của một người đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm. Bởi một người cha biết thương con, lo lắng cho con, sống có trách nhiệm thì không một người đàn bà nào lại chọn phương án nuôi con một mình cả.

Đàn ông có máu trăng hoa, không ngoại tình với người này thì cũng sẽ có người khác Những gã đàn ông trăng hoa thì không thể thay đổi được. Lựa chọn buông tay chị rất đau nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ đau hết lần này đến lần khác.

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