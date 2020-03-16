Kết hôn chỉ dựa trên tình yêu nông nổi thì đổ vỡ là điều tất nhiên

Tâm sự gia đình 16/03/2020 10:46

Đừng bao giờ kết hôn khi thứ bạn có duy nhất chỉ là tình yêu bồng bột tuổi trẻ. Cách để phụ nữ hạnh phúc là hãy chăm chỉ học tập, học hỏi kiến thức, tận hưởng thanh xuân rồi hãy lấy chồng.

20 tuổi, tôi trở thành người đàn bà ly hôn. Ở cái tuổi quá trẻ, khi bạn bè nhiều người chưa lập gia đình, đang học đại học thì tôi đã có trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng đứa con nheo nhóc chưa tròn tuổi. Khi tôi ôm con về nhà mẹ, quá nhiều những lời xì xầm, điều tiếng không hay xung quanh. Họ bảo tôi mới nứt mũi ra đã đua đòi, không lo ăn học lại kết hôn sớm giờ mới sáng mắt ra. Tôi không trách vì tôi thấy họ nói đúng.

tinh yeu bong bot 1
Tình yêu đầu đời khiến chúng tôi choáng ngợp - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của lứa tuổi 17, 18 thật vụng dại, ngô nghê. Chưa từng trải sự đời, tôi cứ lấy màu hồng phủ lên tất cả và cho rằng tình yêu là là điều vĩ đại, lớn lao nhất trên cuộc đời. Tôi mới học xong cấp ba, người yêu tôi bỏ học từ sớm và cũng chỉ hơn tôi một tuổi, không nghề nghiệp. Vậy mà chúng tôi quấn nhau như sam. Chẳng hiểu hồi đó tôi mê mệt gì ở đầu tóc nhuộm vàng hoe, một gã con trai cứ thích lái xe lạng lách trên đường. Tôi và anh đòi ba mẹ cho cưới. Hai bên gia đình dĩ nhiên phản đối quyết liệt. Chúng tôi viện ra lí do đã có thai để thuyết phục. Cuối cùng đám cưới diễn ra trong sự hồ hởi vui mừng của chúng tôi, còn ba mẹ thì chẳng thể cười nổi.

Kết hôn vài tháng, tôi bây giờ đã thấm thía cái câu mà ba mẹ, họ hàng vẫn thường khuyên: “Cưới sớm làm gì cho khổ. Ăn chơi, học hành vài năm cho sướng đã”. Tình yêu nồng nhiệt vài tháng đầu qua đi, tôi nhận ra chồng mình chỉ là gã trai mới lớn, đầy xốc nổi, thích đua đòi. Có vợ rồi mà cứ về ngửa tay xin tiền ba mẹ đi ăn nhậu, chơi bời. Anh ta chẳng lo lắng gì cho tương lai cả, cứ như cuộc đời mình nghiễm nhiên có ba mẹ bao bọc cho cả đời vậy. Vợ chồng chúng tôi rất hay cãi nhau, những vấn đề nhỏ nhặt cũng xé ra to. Thậm chí có lần không phải cãi nhau mà chúng tôi đánh nhau thật sự. Ba mẹ chồng lắc đầu ngao ngán: “Bao giờ chúng mày mới lớn?”.

tinh yeu bong bot 2
Vợ chồng chúng tôi cãi nhau như cơm bữa - Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi mang thai. Tôi giật mình lo lắng cho tương lai phía trước của mình khi cả hai đều chẳng có nghề nghiệp gì ổn định cả. Sinh con ra biết bao nhiêu chi phí phải lo toan. Chồng tôi thì cứ bình chân như vại: “Mai mốt đẻ có ông bà hai bên chứ em sợ gì. Chẳng lẽ họ để cháu mình đói sao?”. Tôi hết lời khuyên nhủ chồng mà vẫn chứng nào tật nấy. Rồi tôi sinh con ra, chồng tôi vẫn cứ miệt mài đi chơi tối ngày. Anh còn kiếm cớ để đi chơi nhiều hơn trước. Bởi về nhà, tiếng con quấy khóc khiến anh khó chịu. Khi tôi than phiền, cha mẹ hai bên quở trách thì anh đổ thừa rằng chính tôi và sự xuất hiện của đứa bé khiến cuộc sống của anh ngột ngạt, mất tự do.

1 năm sau tôi ly hôn như điều tất yếu. Ba mẹ tôi đón nhận tin rằng một cách tự nhiên, y như thể họ đã biết được kết cục sẽ như thế từ khi tôi quyết định lấy chồng. Tôi ôm con về nhà mẹ đẻ với hai bàn tay trắng cùng một trái tim đổ nát. 20 tuổi, tôi còn quá trẻ, còn cả một cuộc đời dài dằng dặc phía trước. Vậy mà tôi đã có một cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng biết bao nhiêu tổn thương.

tinh yeu bong bot 3
Đừng bao giờ kết hôn khi thứ bạn có duy nhất chỉ là tình yêu bồng bột - Ảnh minh họa: Internet

Tôi kể ra câu chuyện của mình chẳng phải muốn than vãn hay kể khổ mà muốn các cô gái còn trẻ hãy rút ra bài học cho mình. Đừng bao giờ kết hôn khi thứ bạn có duy nhất chỉ là tình yêu bồng bột tuổi trẻ. Hãy chăm chỉ học tập, học hỏi kiến thức, tận hưởng thanh xuân rồi hãy lấy chồng. Kết hôn khi chẳng có kinh tế, chẳng dựa trên nền móng vững chắc thì đổ vỡ là chuyện tất yếu mà thôi.

Vợ trong mắt chồng là đồ cũ nhưng với đàn ông khác lại là báu vật

Vợ trong mắt chồng là đồ cũ nhưng với đàn ông khác lại là báu vật

Bao nhiêu người chồng vô tâm chê bai vợ, xem vợ là đồ cũ. Thế nhưng các anh không biết rằng biết bao nhiêu người đàn ông ngoài kia xem vợ anh là báu vật, luôn muốn có được trong đời.

Xem thêm
Từ khóa:   lý do hôn nhân đổ vỡ đàn bà ly hôn cách để phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại