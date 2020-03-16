Kết hôn chỉ dựa trên tình yêu nông nổi thì đổ vỡ là điều tất nhiên

Đừng bao giờ kết hôn khi thứ bạn có duy nhất chỉ là tình yêu bồng bột tuổi trẻ. Cách để phụ nữ hạnh phúc là hãy chăm chỉ học tập, học hỏi kiến thức, tận hưởng thanh xuân rồi hãy lấy chồng.

20 tuổi, tôi trở thành người đàn bà ly hôn. Ở cái tuổi quá trẻ, khi bạn bè nhiều người chưa lập gia đình, đang học đại học thì tôi đã có trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng đứa con nheo nhóc chưa tròn tuổi. Khi tôi ôm con về nhà mẹ, quá nhiều những lời xì xầm, điều tiếng không hay xung quanh. Họ bảo tôi mới nứt mũi ra đã đua đòi, không lo ăn học lại kết hôn sớm giờ mới sáng mắt ra. Tôi không trách vì tôi thấy họ nói đúng. Tình yêu đầu đời khiến chúng tôi choáng ngợp - Ảnh minh họa: Internet Tình yêu của lứa tuổi 17, 18 thật vụng dại, ngô nghê. Chưa từng trải sự đời, tôi cứ lấy màu hồng phủ lên tất cả và cho rằng tình yêu là là điều vĩ đại, lớn lao nhất trên cuộc đời. Tôi mới học xong cấp ba, người yêu tôi bỏ học từ sớm và cũng chỉ hơn tôi một tuổi, không nghề nghiệp. Vậy mà chúng tôi quấn nhau như sam. Chẳng hiểu hồi đó tôi mê mệt gì ở đầu tóc nhuộm vàng hoe, một gã con trai cứ thích lái xe lạng lách trên đường. Tôi và anh đòi ba mẹ cho cưới. Hai bên gia đình dĩ nhiên phản đối quyết liệt. Chúng tôi viện ra lí do đã có thai để thuyết phục. Cuối cùng đám cưới diễn ra trong sự hồ hởi vui mừng của chúng tôi, còn ba mẹ thì chẳng thể cười nổi.

Kết hôn vài tháng, tôi bây giờ đã thấm thía cái câu mà ba mẹ, họ hàng vẫn thường khuyên: “Cưới sớm làm gì cho khổ. Ăn chơi, học hành vài năm cho sướng đã”. Tình yêu nồng nhiệt vài tháng đầu qua đi, tôi nhận ra chồng mình chỉ là gã trai mới lớn, đầy xốc nổi, thích đua đòi. Có vợ rồi mà cứ về ngửa tay xin tiền ba mẹ đi ăn nhậu, chơi bời. Anh ta chẳng lo lắng gì cho tương lai cả, cứ như cuộc đời mình nghiễm nhiên có ba mẹ bao bọc cho cả đời vậy. Vợ chồng chúng tôi rất hay cãi nhau, những vấn đề nhỏ nhặt cũng xé ra to. Thậm chí có lần không phải cãi nhau mà chúng tôi đánh nhau thật sự. Ba mẹ chồng lắc đầu ngao ngán: “Bao giờ chúng mày mới lớn?”. Vợ chồng chúng tôi cãi nhau như cơm bữa - Ảnh minh họa: Internet Rồi tôi mang thai. Tôi giật mình lo lắng cho tương lai phía trước của mình khi cả hai đều chẳng có nghề nghiệp gì ổn định cả. Sinh con ra biết bao nhiêu chi phí phải lo toan. Chồng tôi thì cứ bình chân như vại: “Mai mốt đẻ có ông bà hai bên chứ em sợ gì. Chẳng lẽ họ để cháu mình đói sao?”. Tôi hết lời khuyên nhủ chồng mà vẫn chứng nào tật nấy. Rồi tôi sinh con ra, chồng tôi vẫn cứ miệt mài đi chơi tối ngày. Anh còn kiếm cớ để đi chơi nhiều hơn trước. Bởi về nhà, tiếng con quấy khóc khiến anh khó chịu. Khi tôi than phiền, cha mẹ hai bên quở trách thì anh đổ thừa rằng chính tôi và sự xuất hiện của đứa bé khiến cuộc sống của anh ngột ngạt, mất tự do.

1 năm sau tôi ly hôn như điều tất yếu. Ba mẹ tôi đón nhận tin rằng một cách tự nhiên, y như thể họ đã biết được kết cục sẽ như thế từ khi tôi quyết định lấy chồng. Tôi ôm con về nhà mẹ đẻ với hai bàn tay trắng cùng một trái tim đổ nát. 20 tuổi, tôi còn quá trẻ, còn cả một cuộc đời dài dằng dặc phía trước. Vậy mà tôi đã có một cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng biết bao nhiêu tổn thương. Đừng bao giờ kết hôn khi thứ bạn có duy nhất chỉ là tình yêu bồng bột - Ảnh minh họa: Internet Tôi kể ra câu chuyện của mình chẳng phải muốn than vãn hay kể khổ mà muốn các cô gái còn trẻ hãy rút ra bài học cho mình. Đừng bao giờ kết hôn khi thứ bạn có duy nhất chỉ là tình yêu bồng bột tuổi trẻ. Hãy chăm chỉ học tập, học hỏi kiến thức, tận hưởng thanh xuân rồi hãy lấy chồng. Kết hôn khi chẳng có kinh tế, chẳng dựa trên nền móng vững chắc thì đổ vỡ là chuyện tất yếu mà thôi.

Vợ trong mắt chồng là đồ cũ nhưng với đàn ông khác lại là báu vật Bao nhiêu người chồng vô tâm chê bai vợ, xem vợ là đồ cũ. Thế nhưng các anh không biết rằng biết bao nhiêu người đàn ông ngoài kia xem vợ anh là báu vật, luôn muốn có được trong đời.

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