Vì sao đàn bà chán chồng?

Phụ nữ yêu 13/03/2020 11:08

Đừng trách đàn bà chán chồng, quay lưng tuyệt tình, sống vô tâm với chồng mà hãy hiểu rằng cô ấy thật sự quá bi quan và chẳng còn hy vọng với cuộc hôn nhân của mình nữa rồi.

Có một sự thật đang diễn ra hàng giờ, hàng ngày trong các cuộc hôn nhân đó là đàn bà chán chồng, mệt mỏi trong chính gia đình của mình ngày càng nhiều. Đàn ông vẫn thường cho rằng đàn bà tham lam, chẳng biết đủ, chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh của chồng để thấu hiểu. Nhưng đàn ông có bao giờ đặt mình vào vị trí của vợ để hiểu rằng người vợ đã chán chường, mệt mỏi ra sao? Đàn ông có bao giờ hỏi ngược lại: Mình đã làm gì để vợ mình phải chán ngán mình nhiều đến như vậy?

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Người cầu hôn là đàn ông nhưng người muốn ly hôn đa phần là phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là người nói lời cầu hôn nhưng đa phần người đòi ly hôn là vợ. Đàn ông chính là người thề thốt, mở miệng hứa hẹn những lời yêu đương, sẽ làm cho người vợ của mình hạnh phúc nhưng chính đàn ông đã quên mất những lời hứa đó. Trong một cuộc hôn nhân, người nặng lòng nhất luôn là phụ nữ. Người dốc tâm dốc sức, nhẫn nhịn cố gắng nhiều nhất luôn là phụ nữ. Nhưng chính phụ nữ lại là người dứt áo ra đi trước. Đa phần người chủ động ly hôn chính là những người phụ nữ đã hy sinh và cố gắng miệt mài cho gia đình.

Đàn bà lấy chồng, suy cho cùng chẳng có mơ ước gì lớn lao, xa vời. Chẳng phải được sống trong nhung lụa, xe cộ xênh xang, một bước đi có người chiều chuộng, cưng nựng. Đàn bà mong ước giản dị lắm! Những buổi chiều mình nấu cơm, chồng phụ nhặt rau. Vợ bận bịu giặt đồ, chồng đổ giùm bịch rác. Sau giờ làm, chồng biết về sớm thay vì rẽ ngang, rẽ dọc vào một quán nhậu nào đó. Sau một ngày mệt nhọc, vợ chồng con cái cùng nhau quây quần ăn bữa cơm ấm cúng, vui vẻ.

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Đàn ông đã làm gì với cuộc hôn nhân của mình vậy? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà chẳng cầu giàu sang, chỉ mong vợ chồng cùng cố gắng, vun đắp. Chẳng mong nhà rộng, xe sang chỉ mong vợ chồng luôn yêu thương, trân trọng. Những lúc mỏi mệt, ốm đau có người săn sóc. Những lúc chán chường nhất vẫn tin chồng chính là chỗ dựa vững vàng nhất. Thế nhưng, đàn ông đã làm gì với cuộc hôn nhân của mình vậy?

Đàn ông lấy vợ, 10 người thì hết 9 kẻ vô tâm với vợ. Người đối xử vô tâm, vô tình thì nhiều mà quan tâm, yêu thương vợ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bao nhiêu người đàn ông đọc bài này biết phụ vợ việc nhà, biết chăm con những lúc vợ vắng, biết thấu hiểu những vất vả và hy sinh của vợ? Hay các anh chỉ nghĩ rằng chuyện chăm con, làm việc nhà là của đàn bà? Chuyện vợ đau đớn sinh nở cũng chỉ là nghĩa vụ và bổn phận?

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Khi nào đàn ông còn sống vô tâm thì khi đó đàn bà còn chán chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng trách phụ nữ than vãn, hay chán chường mà hãy trách đàn ông không biết làm chồng. Đừng trách phụ nữ quay lưng tuyệt tình, sống vô tâm ngược lại với chồng mà hãy hiểu rằng cô ấy thật sự quá bi quan và chẳng còn hy vọng với cuộc hôn nhân của mình nữa rồi. Một khi đàn ông còn không biết trân trọng gia đình, còn sống vô tâm, vô trách nhiệm thì khi đó đàn bà còn chán chồng.

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