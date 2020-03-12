Phụ nữ một đời chồng rất cao giá, đàn ông đừng nghĩ muốn là sẽ có được

Người phụ nữ một đời chồng không còn quá ngây thơ, vụng dại để xem tình yêu là tất cả. Họ không còn yếu đuối để nghĩ rằng cuộc đời mình nhất định phải có một người đàn ông song hành. Họ đẹp, tự tin và mạnh mẽ. Họ yêu thương mình sau bao nhiêu năm tháng tổn thương.

Nhiều người có cái nhìn không đúng về phụ nữ một đời chồng. Cho rằng phụ nữ ly hôn chồng xong lúc nào cũng thiếu thốn tình cảm. Họ yếu đuối nên rất cần một bờ vai dựa vào để vượt qua những bất ổn tâm lý. Thậm chí nhiều người còn cho rằng phụ nữ từng đổ vỡ rất dễ yêu, dễ xiêu lòng khi đàn ông buông lời tán tỉnh. Nghĩ như vậy là đàn ông đã sai rồi. Phụ nữ một đời chồng cũng có giá của họ, không phải đàn ông muốn là có được. Đàn bà một đời chồng đã dám chọn ra đi thay vì cam chịu - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà một đời chồng chẳng phải ai cũng yếu đuối và mong manh, chẳng phải ai cũng ngồi khóc vì thiếu vắng đi một người đàn ông trong đời. Phải có lí do để đàn bà dứt áo quay lưng lại với người đầu ấp tay gối. Đàn bà mạnh mẽ, kiên cường lắm mới có thể bỏ lại sau lưng những tháng ngày đã từng hạnh phúc, một ngôi nhà từng chứng kiến vui buồn, hạnh phúc. Đừng chê phụ nữ ly hôn, bởi rất ít người ở trong hoàn cảnh chồng tệ bạc, vũ phu có thể dũng cảm chọn con đường khác để đi như vậy. Họ chọn hạnh phúc, chọn bình yên thay vì chọn một cuộc đời tăm tối, tuyệt vọng.

Bao nhiêu người đàn bà sau ly hôn đẹp hơn, rực rỡ hơn, thành công hơn rất nhiều. Bởi, họ hiểu rằng cuộc đời mình chỉ có thể tự đứng trên đôi chân của mình mới hạnh phúc và bình yên. Họ chăm chỉ kiếm tiền, nỗ lực trong công việc để có được vị trí xứng đáng. Họ cần tiền để lo cho mình và cho tương lai của con. Đàn bà một đời chồng nhan sắc mặn mà hơn. Bao nhiêu năm tháng yêu thương người khác, đã đến lúc phải yêu thương bản thân mình rồi. Họ sẽ chẳng sống vì ai nữa cả trừ bản thân và con cái. Đàn bà không còn ngây thơ, vụng dại để xem đàn ông là tất cả - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đừng nghĩ nông cạn rằng đàn bà đổ vỡ thiếu thốn tình cảm, chỉ cần vài câu ngọt nhạt là có được trái tim của họ. Không đâu, nhiều người đàn bà qua bao nhiêu cay đắng, chán chường của cuộc hôn nhân trước đã “miễn nhiễm” với đàn ông rồi. Họ đi về lẻ bóng không có nghĩa họ thiếu thốn tình cảm. Đàn ông với họ cũng chẳng còn là điều gì quá quan trọng. Một cuộc sống vui vẻ, tự do tự tại, có tiền nuôi con còn tốt hơn phiêu lưu trong tình ái để rồi nhận về bao nhiêu tổn thương.

Nhiều người đàn ông theo đuổi, miệt mài thể hiện tấm chân tình để rồi nhận về câu trả lời là: Không. Thực ra, đàn bà chẳng phải quá lạnh lùng hay cao ngạo mà họ đã đang tự bảo vệ mình. Qua một lần đổ vỡ, đàn bà sợ bản thân mình lại đau thêm một lần nữa. Đã từng yêu đến cùng kiệt, thương chồng đến tận đáy lòng cuối cùng cũng chẳng còn gì ngoài mấy tiếng một đời chồng. Thôi thì, gác tình cảm riêng tư lại, sống vì con là điều tốt nhất. Đàn ông có thể phản bội nhưng con cái thì không bao giờ. Đàn ông chẳng phải dễ dàng mà có được tình cảm của họ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà một đời chồng kiêu hãnh như những đóa hồng có gai. Họ không còn quá ngây thơ, vụng dại để xem tình yêu là tất cả. Họ không còn yếu đuối để nghĩ rằng cuộc đời mình nhất định phải có một người đàn ông song hành. Họ đẹp, tự tin và mạnh mẽ. Họ yêu thương mình sau bao nhiêu năm tháng tổn thương. Và chắc chắc rằng, họ rất cao giá, đàn ông muốn nhưng chẳng phải dễ dàng để nắm được tay họ.

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Đừng làm tổn thương mình vì một kẻ bội bạc Việc chồng ngoại tình hay ly hôn chưa bao giờ là bản án tử của cuộc đời người đàn bà. Lúc ấy dù đau thế nào cũng phải mạnh mẽ lên mà bước tiếp. Đâu phải vì gặp một người đàn ông không ra gì mà buông xuôi cuộc đời mình.

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