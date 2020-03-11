Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Đừng làm tổn thương mình vì một kẻ bội bạc

Phụ nữ yêu 11/03/2020 11:25

Việc chồng ngoại tình hay ly hôn chưa bao giờ là bản án tử của cuộc đời người đàn bà. Lúc ấy dù đau thế nào cũng phải mạnh mẽ lên mà bước tiếp. Đâu phải vì gặp một người đàn ông không ra gì mà buông xuôi cuộc đời mình.

Với phụ nữ, có nỗi đau nào bằng chồng ngoại tình. Đau khổ cùng cực, nhiều phụ nữ đã buông xuôi cuộc đời mình. Thậm chí nhiều người đã đã lựa chọn phương án làm đau mình, thậm chí là tự tử để cho kẻ phản bội phải hối hận suốt đời. Phụ nữ à, đừng dại dột làm như thế. Với kẻ ngoại tình, cách tốt nhất là đá văng anh ta và sống cho thật tốt. Càng trải qua tổn thương phải càng kiêu hãnh và mạnh mẽ chứ đừng chôn vùi cuộc đời mình vì một kẻ chẳng ra gì.

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Khi chồng ngoại tình, nhiều người đã chọn cách làm tổn thương mình để chồng hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua tôi vừa vào viện thăm 1 người bạn thân từ thời cấp ba. Cái tin bạn bị tai nạn giao thông khiến tôi hốt hoảng. Đến bệnh viện thấy bạn nằm bó bột 2 chân lên đến tận đùi. Bạn nằm đau đớn, gương mặt tuyệt vọng. Nhìn thấy tôi, bạn không nói gì, chỉ trào nước mắt. Mẹ bạn ngồi bên, gương mặt bà lộ vẻ lo lắng và hốt hoảng thật sự. Bà nói rằng bạn định tự tử chẳng chẳng phải bị tai nạn bình thường. Suýt chút nữa đứa bà đã mất đi đứa con gái độc nhất rồi.

Bà run run kể cho tôi nghe vì sao bạn tôi định tự tử. Chồng bạn đi ngoại tình. Nhân tình không ai khác mà là bạn thân của bạn. Người này tôi cũng đã từng gặp tại nhà. Hai người lén lút ăn vụng sau lưng bạn. Đến khi bạn tình cờ phát hiện ra thì mối quan hệ của họ đã được hai năm. Bạn sụp đổ và gần như phát điên. Trong buổi chiều lái xe về nhà, nỗi căm hờn, uất ức dâng lên. Trong giây phút nông nổi ấy bạn đã vặn tay ga để lao vào một chiếc xe khác. May sao, bạn chỉ bị gãy chân chứ không chết.

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Suýt chút nữa, bạn đã mất đi mạng sống chỉ vì một kẻ bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ sau tai nạn của bạn, chồng bạn ắt hẳn phải hối hận, day dứt lắm về việc làm của mình. Nhưng không ngờ, đến việc thăm vợ anh ta cũng không đến. Anh ta còn gửi cho bạn lá đơn ly hôn. Chỉ ba tháng sau, anh ta và nhân tình cưới nhau. Bạn ôm ngực mà bảo rằng: “Nếu tao chết, mồ chưa xanh cỏ thì anh ta đã đến với người mới rồi. Đàn bà hy sinh, yêu thương cho lắm rồi cũng chẳng được gì. Giờ tao mới sáng mắt, đúng là ngu ngốc mà!”.

Đàn bà à, chúng ta không thể nắm giữ được trái tim của một người đàn ông nhưng có thể nắm giữ được cuộc sống của mình. Một khi chồng đã phản bội, đã cạn kiệt tình nghĩa thì đừng bao giờ quỵ lụy hay hành hạ bản thân mình chỉ để mong anh ta quay về hay chỉ với suy nghĩ rằng anh ta sẽ hối hận. Nhiều người đàn bà dùng những cách như rạch tay, hành xác thậm chí đau đớn hơn là tự tử để mong kẻ phản bội ân hận suốt đời. Hành động đó là vô cùng ngu ngốc. Nỗi đau không bao giờ ở lại với kẻ ngoại tình mà là ở cha mẹ, những người thương yêu đàn bà đến cạn kiệt tấm lòng.

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Hãy buông tay và sống thật hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình hay ly hôn chưa bao giờ là bản án tử của cuộc đời người đàn bà. Lúc ấy dù đau thế nào cũng phải mạnh mẽ lên mà bước tiếp. Đâu phải vì gặp một người đàn ông không ra gì mà buông xuôi cuộc đời mình. Có thể nỗi đau sẽ thành sẹo trong lòng nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn ôm một nỗi đau suốt kiếp.

Hậu quả cho đàn bà ngoại tình cay nghiệt gấp nhiều lần đàn ông

Hậu quả cho đàn bà ngoại tình cay nghiệt gấp nhiều lần đàn ông

Hậu quả cho đàn bà ngoại tình ê chề vô cùng. Khi chồng phát hiện vợ ngoại tình, chị bị đánh rất dã man. Anh ta dùng sức mạnh cơ bắp để thỏa nỗi căm hờn, tát chị đến gãy răng, máu trào ra.

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