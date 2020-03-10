Đàn bà lấy chồng, đừng cầu giàu sang mà hãy mong bình an

Đàn bà từng trải, đi qua bao nhiêu giông gió, đắng chát rốt cục cũng chỉ thèm cảm giác có một bờ vai đủ ấm cho mình dựa vào. Người đàn bà lấy chồng chỉ mong sau một ngày làm việc mệt mỏi, bước về căn nhà có nụ cười của con, có sự ấm áp của chồng là đủ.

Phụ nữ lấy chồng đã từng mơ ước cho cuộc đời mình những thứ thật lớn lao. Khi nắm tay bước vào lễ cưới, họ đã mong cùng người chồng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, cùng song hành đến đầu bạc răng long. Đàn bà càng trẻ càng kỳ vọng cao. Gia đình của mình phải thật giàu có, thật sung túc, đầy đủ. Thế nhưng, đàn bà bước vào hôn nhân nhiều năm, trải qua rất nhiều đắng chát của cuộc đời thì chẳng cầu giàu sang, chỉ mong vợ chồng con cái bình an bên nhau mỗi ngày. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng chỉ cần có tiền nghiễm nhiên sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Sẽ thật dối lòng nếu nói rằng đàn bà lấy chồng chẳng cầu mong chồng mình giàu có. Tiền chính là con đường ngắn nhất đưa người phụ nữ đến với những gì mà mình cần. Một cuộc sống không bị đè nặng bởi cơm áo gạo tiền, tiêu thứ gì cũng không cần phải dè sẻn và tính toán. Một người chồng giàu sẽ giúp cô ấy có điều kiện hưởng thụ cuộc sống, đi du lịch, chăm sóc bản thân và chu cấp cho con cái đầy đủ.

Một người phụ nữ trẻ, suy nghĩ đơn giản sẽ cho rằng chỉ cần có tiền là cuộc sống nghiễm nhiên hạnh phúc. Thế nhưng, bước vào hôn nhân rồi mới thấy tiền chỉ là một trong những điều kiện cần thôi chứ chưa đủ. Hôn nhân hạnh phúc phải dựa trên tình yêu, sự thấu hiểu, bao dung… Có một tài sản kếch xù, nhưng vợ chồng sống ích kỷ, quá coi trọng cái tôi cá nhân, đam mê những thứ phù phiếm ngoài kia thì cũng chẳng thể hạnh phúc được. Tiền chỉ là điều kiện cần cho một cuộc hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà từng trải, đi qua bao nhiêu giông gió, đắng chát rốt cục cũng chỉ thèm cảm giác có một bờ vai đủ ấm cho mình dựa vào. Cuộc sống mệt nhoài, sau một ngày làm việc mệt mỏi, bước về căn nhà có nụ cười của con, có sự ấm áp của chồng là đủ. Chẳng cần quá nhiều tiền, chỉ cần vợ chồng con cái thương yêu, đùm bọc. Ăn một bữa cơm chẳng cần thịt cá ê hề, chỉ cần ngồi với nhau vui vẻ, sum vầy.

Người ta thường nghĩ về hạnh phúc với những điều thật lớn lao. Có nhà rộng, xe sang, sự nghiệp vững chãi… Thế nhưng, cội nguồn của hạnh phúc không gì nằm ngoài gia đình. Có tất cả mọi thứ trong tay nhưng vợ chồng nhạt nhẽo, con cái không thuận hòa thì cũng thật vô nghĩa. Hạnh phúc luôn là những thứ thật giản dị, nhỏ bé. Là khi vợ chồng đau ốm, người bạn đời lo lắng, nấu cho chén cháo, pha cho ly nước… Là khi bước về nhà, họ hiểu rằng bình yên ở đây chứ chẳng phải một nơi nào khác. Bỏ lại mệt nhoài sau lưng, đàn bà có thể ngủ một giấc ngon lành. Hạnh phúc chính là như thế! Đàn bà cần một người chồng tốt, một mái nhà bình yên cho con lớn lên - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà lấy chồng, không mong giàu sang chỉ cầu bình an. Cả cuộc đời người đàn bà chỉ cần một mái nhà yên cho con và một người chồng tốt. Tiền quan trọng nhưng không bao giờ là thước đo cho hạnh phúc. Bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có chính là cách để phụ nữ bình an và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Hậu quả cho đàn bà ngoại tình cay nghiệt gấp nhiều lần đàn ông Hậu quả cho đàn bà ngoại tình ê chề vô cùng. Khi chồng phát hiện vợ ngoại tình, chị bị đánh rất dã man. Anh ta dùng sức mạnh cơ bắp để thỏa nỗi căm hờn, tát chị đến gãy răng, máu trào ra.

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