Bình yên của đàn bà sau ly hôn chính là con cái

Người đàn bà sau ly hôn, bỏ lại sau lưng đắng cay tủi nhục, có thể ra đi tay trắng chẳng cần gì nhưng nhất định phải dắt con theo. Bởi đàn bà bình yên, hạnh phúc không phải từ chồng mà chính từ máu mủ ruột thịt của mình.

Có thể nói đàn bà sau ly hôn, đau đớn và chông chênh vô cùng. Cứ ngỡ cuộc đời mình đã vạch sẵn ra con đường, cùng người chồng đồng hành cho đến khi đầu bạc. Bây giờ cuộc hôn nhân dừng lại, người đàn bà ở trong tâm thế không khác gì con tàu trượt khỏi đường ray. Chẳng biết mình nên rẽ ngã nào, chẳng biết tương lai phía trước sẽ ra sao. Nhưng đàn bà à, sau ly hôn rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Bởi chúng ta còn có tài sản vô giá chính là con cái. Sau ly hôn, đàn bà bị mất phương hướng - Ảnh minh họa: Internet Chồng suy cho cùng là người dưng, còn con cái mới là máu thịt sẽ chẳng bao giờ có chuyện quay lưng phản bội. Sau ly hôn, người đàn bà bỏ lại sau lưng đắng cay tủi nhục, có thể ra đi tay trắng chẳng cần gì nhưng nhất định phải dắt con theo. Bởi đàn bà bình yên, hạnh phúc không phải từ chồng mà chính từ máu mủ ruột thịt của mình. Chỉ cần mẹ còn có con, chỉ cần siết chặt tay con là người đàn bà lại mạnh mẽ mà bước tiếp. Tương lai và nụ cười của con chính là động lực to lớn nhất để người đàn bà đứng lên làm lại cuộc đời.

Đàn ông và phụ nữ có tâm lý khác nhau khi ly hôn. Đàn ông thường chẳng mấy buồn rầu hay đau khổ như phụ nữ. Họ vẫn nghĩ khi vợ con rời xa thì cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Nhưng rồi ngày tháng qua đi, họ sẽ thấm dần nỗi cô đơn khi không còn gia đình nữa. Đàn ông buồn thường tìm quên bên người phụ nữ mới, nhưng rồi họ cũng sẽ nhận ra chẳng có người đàn bà nào bằng vợ. Những cuộc vui, nhậu nhẹt rồi cũng chóng tàn. Chỉ còn một căn nhà trống trải, lạnh lẽo đang chực chờ họ. Nhiều người đàn ông còn đối mặt với chuyện bị con cái quay lưng, trách móc khi đã làm tan vỡ gia đình. Hậu vận của đàn ông sau ly hôn là nỗi cô đơn mà thôi. Chồng suy cho cùng cũng là người dưng nước lã, chỉ có con cái mới là máu mủ tình thân - Ảnh minh họa: Internet Còn đàn bà thì khác. Dắt con rời khỏi căn nhà đó, đàn bà đau buồn, bi lụy đến mấy rồi cũng gượng dậy vì con. Đàn bà khi bị dồn vào đường cùng mới biết bản thân mình mạnh mẽ ra sao. Càng đau khổ, càng bị đối xử bạc bẽo thì đàn bà lại càng kiên cường. Bởi buồn mãi, khóc mãi thì cũng chẳng đổi được cơm ăn áo mặc cho con. Cứ thả trôi cuộc đời thì tương lai của con sẽ thế nào?

Con cái chính là chiếc phao của người đàn bà trong sự đau khổ cùng cực. Thực tế cho thấy, nhiều người đàn bà thoát khỏi người chồng tệ bạc, bỗng trở nên tháo vát và thành đạt hơn rất nhiều. Họ nỗ lực không phải chỉ cho mình mà vì con. Họ hiểu rằng chỉ có tiền mới là chiếc ô đảm bảo nhất trên cuộc đời. Chỉ cần con và một ví tiền căng phồng, đàn bà sợ gì một cuộc đời đầy phong ba, bão táp. Đứa con sẽ bù đắp và lấp đầy những đau thương của đàn bà ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Bình yên của người đàn bà sau ly hôn chính là con cái. Là những đêm ôm con thơ vào lòng, những lần nhìn con cười hay đơn giản chỉ là một bữa cơm ấm cúng. Chỉ cần con lớn lên hạnh phúc – đó là tất cả những gì một người đàn bà cần. Rồi cuộc đời sẽ công bằng với tất cả. Đàn bà làm tan vỡ gia đình nhưng bù lại có tình mẫu tử thiêng liêng. Đứa con sẽ bù đắp và lấp đầy những đau thương mà người đàn bà ly hôn đã chịu đựng.

Tâm sự đàn bà sau ly hôn: Tôi không bao giờ dạy con quay lưng lại với bên nội Người đàn bà sau ly hôn dĩ nhiên đau khổ rất nhiều nhưng tôi không bao giờ nói xấu về ba hay chia rẽ tình cảm của con với bên nội. Chuyện chia tay, đổ vỡ là của người lớn. Tôi không muốn trong trí óc non nớt của con in hằn những suy nghĩ không tốt về ba, về những đau đớn và tổn thương mà tôi đã chịu đựng.

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