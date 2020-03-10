Không có hôn nhân hoàn hảo, chỉ có những cặp vợ chồng vì nhau mà cố gắng

Chẳng có ai hoàn hảo, cũng chẳng có cuộc hôn nhân nào không tồn tại những vấn đề. Muốn hôn nhân hạnh phúc, chúng ta phải yêu thương, bao dung hơn nữa với người bạn đời của mình.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một người chồng người vợ hoàn hảo vẫn luôn là mơ ước và khát khao của phần lớn mọi người. Thế nhưng, trên đời này không có cuộc hôn nhân nào viên mãn và hoàn hảo cả. Bên trong những gia đình tưởng chừng như yên ấm, hạnh phúc nhất vẫn có những đợt sóng ngầm. Họ giữ được hạnh phúc hôn nhân, cùng vượt qua biết bao nhiêu thử thách và cám dỗ bởi luôn biết điều gì quý giá nhất để trân trọng và giữ gìn. Con người ta cưới nhau vì duyên số nhưng để sống với nhau hạnh phúc luôn là nhờ ở lòng người. Bên trong những gia đình tưởng chừng như yên ấm nhất vẫn có những đợt sóng ngầm - Ảnh minh họa: Internet Với một người phụ nữ, còn gì bằng khi người chồng hội tụ đầy đủ những yếu tố như ngoại hình đẹp, công việc tốt, gia đình giàu có, biết quan tâm và chiều chuộng. Còn với người đàn ông thì luôn muốn vợ mình trẻ đẹp, gợi cảm, nấu ăn ngon, giỏi chiều chuộng chồng con… Thế nhưng, “nhân vô thập toàn”, trên đời này chẳng có ai hoàn hảo như vậy cả. Ai rồi cũng sẽ có những điểm tốt và cả những khiếm khuyết.

Vì cầu toàn trong hôn nhân nên con người ta bị vỡ mộng rất nhiều. Những lúc vợ chồng không hòa thuận, những lúc bất đồng quan điểm hay thậm chí là thiếu thốn tiền bạc là lúc khiến vợ chồng dễ xa nhau nhất. Khi đó, tâm lý chung của con người là sẽ nhìn những cuộc hôn nhân khác mà so sánh. Chồng người ta lúc nào cũng tốt, giỏi kiếm tiền, giỏi chiều chuộng vợ con. Còn chồng mình chỉ là một người đầy rẫy những tật xấu, ăn nhậu, lười biếng… Đàn ông sẽ thấy vợ người ta lúc nào cũng xinh đẹp, ngọt ngào, giỏi giang. Còn vợ mình lại luộm thuộm, nhàu nhĩ, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường đầy dầu mỡ. Chúng ta thường nhìn háo nhoáng của người khác để so đo với người bạn đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông cưới một người vợ đảm đang, giỏi vun vén nhà cửa phải chấp nhận chuyện cô ấy không giỏi giang kiếm tiền. Đàn ông cưới một người vợ trẻ đẹp, luôn chăm chút cơ thể hoặc giỏi giang ngoài xã hội đồng nghĩa với việc sẽ không có thời gian chăm sóc gia đình, con cái chu đáo. Người vợ cưới một người chồng giàu có, tiền bạc rủng rỉnh phải chấp nhận chuyện anh ta có nhiều cám dỗ vây quanh. Cưới một người giỏi kiếm tiền phải chấp nhận chuyện anh ta sẽ không có nhiều thời gian cho vợ con. Đó là quy luật bù trừ của cuộc sống.

Có những cặp vợ chồng sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nhiều người cứ ngỡ cuộc hôn nhân của họ quá êm đềm, chẳng sóng gió. Nhưng thật ra trên những chặng đường hôn nhân, họ cũng có biết bao lần muốn buông tay, bao lần bị tổn thương vì những vô tâm, vô tình. Trong cuộc hôn nhân ấy người chồng cũng như người vợ cũng có những lúc chán chường. Thế nhưng, những thử thách và khó khăn ấy khiến họ càng trân trọng và cố gắng thay đổi vì nhau. Cùng nhau sửa chữa những sai lầm và gìn giữ hạnh phúc. Cùng một sai lầm ấy, nhưng nhiều cặp lại chọn quay lưng thay vì cố gắng vun đắp. Hãy trân trọng và bao dung hơn với người bạn đời - Ảnh minh họa: Internet Đã là vợ là chồng, đừng nhìn những hào nhoáng của gia đình người khác để rồi so đo với hạnh phúc của mình. Chẳng có ai hoàn hảo, cũng chẳng có cuộc hôn nhân nào không tồn tại những vấn đề. Để hôn nhân hạnh phúc, chúng ta hãy yêu thương, bao dung hơn nữa với người bạn đời của mình.

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