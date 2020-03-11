Tâm sự đàn bà một đời chồng: Không có đàn ông chẳng phải là điều gì to tát

Tâm sự gia đình 11/03/2020 11:21

Làm một người đàn bà một đời chồng cũng có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng chẳng phải là điều gì quá quan trọng. Chỉ là cuộc đời mình xóa đi một mối quan hệ không tốt, bỏ đi một thứ khiến mình nhức buốt.

Người đàn bà một đời chồng như tôi hiểu rằng thiếu đàn ông chỉ là một vấn đề nhỏ, kiểu như mình thiếu người trả tiền cà phê vậy thôi. Điều phụ nữ cần nhất cho cuộc đời mình không phải đàn ông mà là sự tự tin và tiền. Khi có những điều đó, phụ nữ chẳng sợ một cuộc sống chông chênh, cô đơn hay buồn bã.

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Phụ nữ chỉ sợ thiếu tiền chứ chẳng sợ thiếu chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng như biết bao nhiêu người phụ nữ khác, cũng từng nghĩ rằng cuộc đời mình nhất định phải có một người đàn ông để nương dựa. Ai cũng nghĩ mình yếu đuối lắm, chẳng thể cô đơn mà bước trong cuộc đời đầy biến động này được. Nhiều người đã nói với tôi rằng “bán rẻ hơn cho không, có chồng hơn ở giá”, có một người đàn ông đỡ đần vẫn tốt hơn là lẻ bóng. Những lúc bóng điện hư, cái chân ghế bị hỏng cũng có người sửa. Những đêm tối mưa giông mù mịt, đàn bà cũng yên tâm khi có một người đàn ông trong nhà.

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Đâu phải đàn bà nào lấy chồng rồi cũng được bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, đâu phải đàn bà lấy chồng ai rồi cũng được bình yên, có chồng giúp đỡ, san sẻ. Như chồng tôi đó, chẳng bao giờ đụng tay vào bất cứ chuyện gì trong nhà. Ví dụ như bóng điện hư nửa tháng, nhà cửa tối om vẫn mặc kệ. Nói mãi không được, tôi đành gọi thợ. Vợ ốm liệt giường, con đói, nhà cửa nhếch nhác vẫn bỏ đó mà đi ăn nhậu, tiệc tùng. Những lần con ốm, đi viện, mình tôi thức trông mệt nhoài mà chồng vẫn bình thản nói rằng: “Con nít đứa nào mà chẳng ốm”. Biết bao nhiêu chuyện như vậy, khiến tôi chẳng thèm mở miệng nhờ chồng. Tự mình làm lấy cho xong.

Hơn 10 năm ròng rã như thế, tôi quyết định ly hôn. Bởi mình có chồng mà một mình phải tự làm lấy mọi thứ, kể cả việc kiếm tiền nuôi con thì người chồng ấy chẳng khác gì cái bóng. Thôi thì buông ra cho nhẹ. Tôi cũng chẳng phải đau đớn hay khổ tâm nhiều bởi bao nhiêu năm qua tôi đã quá chán chường và mệt mỏi, đã khóc đủ rồi. Tôi chẳng lo lắng quá nhiều bởi thật ra bao lâu nay chỉ có một mình tôi nuôi con.

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Ly hôn, tôi được bình yên và thanh thản - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu vắng một người đàn ông trong cuộc đời cũng có chút hụt hẫng nhưng cũng chẳng phải là điều gì quá quan trọng. Chỉ là cuộc đời mình xóa đi một mối quan hệ không tốt, bỏ đi một thứ khiến mình nhức buốt. Tôi nghĩ điều đó tốt chứ không phải tệ như nhiều phụ nữ ly hôn vẫn thường nghĩ. Về nhà, tôi chẳng còn phải nhìn thấy bộ dạng chồng say xỉn, lười biếng mỗi ngày. Đêm đêm, tôi chẳng còn phải nhìn anh ta về khật khưỡng trong cơn say. Tôi chẳng phải ngậm đắng nuốt cay vì con mà nhẫn nhịn. Ly hôn, tôi được là chính tôi, tự do và bình yên vô cùng.

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