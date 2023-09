Tâm sự đàn bà một đời chồng: Không có đàn ông chẳng phải là điều gì to tát

Ly hôn, tôi được bình yên và thanh thản - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu vắng một người đàn ông trong cuộc đời cũng có chút hụt hẫng nhưng cũng chẳng phải là điều gì quá quan trọng. Chỉ là cuộc đời mình xóa đi một mối quan hệ không tốt, bỏ đi một thứ khiến mình nhức buốt. Tôi nghĩ điều đó tốt chứ không phải tệ như nhiều phụ nữ ly hôn vẫn thường nghĩ. Về nhà, tôi chẳng còn phải nhìn thấy bộ dạng chồng say xỉn, lười biếng mỗi ngày. Đêm đêm, tôi chẳng còn phải nhìn anh ta về khật khưỡng trong cơn say. Tôi chẳng phải ngậm đắng nuốt cay vì con mà nhẫn nhịn. Ly hôn, tôi được là chính tôi, tự do và bình yên vô cùng.