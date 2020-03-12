“Một cái lạ bằng tạ cái quen”, một người đàn bà mới quen biết, cho đàn ông những cảm xúc giường chiếu mới mẻ lại có khi hơn hẳn người vợ bao nhiêu năm gắn bó ở nhà. Sự thèm khát mới lạ này đã dẫn dắt đàn ông ngoại tình.

Trong tình yêu, đàn ông và phụ nữ khác nhau vô cùng rõ rệt. Phụ nữ càng yêu càng sâu nặng, càng đi với nhau qua những chặng đường hôn nhân lại càng gắn kết hơn với người chồng của mình. Thế nhưng, đàn ông thì ngược lại: Càng yêu lâu thì càng nhạt nhẽo. Điều đàn ông cần là những trải nghiệm mới mẻ, thích chinh phục những điều lạ lẫm. Chính điều đó đã khiến đàn ông ngoại tình, dễ dàng bỏ người vợ tào khang để chạy theo một cô nhân tình mới quen. Người đời có câu: “Đàn bà say đắm tình xưa, đàn ông say đắm tình vừa mới quen” là như vậy. Đàn ông càng yêu càng chán, phụ nữ càng yêu lại càng sâu nặng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thời gian mới yêu thì ra sức tán tỉnh, tìm mọi cách để lấy lòng người phụ nữ mình yêu. Chỉ cần cô ấy rơi nước mắt là cuống cuồng xin lỗi. Thế nhưng, cưới nhau về, đàn ông ở trong tâm thế “cá đã cắn câu thì đâu cần mồi nhử”. Người vợ mình đã có được rồi, đã sở hữu thì sợ gì những một ai ngoài kia sẽ cuỗm mất. Họ yên tâm rằng, dù mình làm gì thì người vợ cũng luôn ở đúng vị trí của mình.

Và theo thời gian, khi cảm giác mới lạ mất đi đàn ông luôn rơi vào cảm giác chán chường. Người vợ của mình dẫu có đẹp, đàn ông ngoài kia có say đắm thì với mình cũng là đồ cũ rồi. Như một quy luật, món ăn ngon đến mấy ăn hoài cũng ngán, hoa có thơm đến mấy ngửi mãi cũng nhức đầu, căn nguyên ngoại tình của đàn ông chính là chán chường cái cũ, thèm khát cái mới. Vợ đẹp đến mấy, với đàn ông ngoại tình cũng là đồ cũ - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người không lí giải được nguyên nhân tại sao một người đàn ông đã từng rất tốt với vợ con, từng yêu thương vợ con hết lòng hết dạ trong phút chốc lại có nhân tình. “Một cái lạ bằng tạ cái quen”, một người đàn bà mới quen biết, cho anh những cảm xúc giường chiếu mới mẻ lại có khi hơn hẳn người vợ bao nhiêu năm gắn bó ở nhà. Sự thèm khát mới lạ này ở đàn ông đã thuộc về bản chất rồi.

Đàn ông cần mới lạ, nhưng điều một người đàn bà cần lại là sự quen thuộc. Đó chính là nguyên nhân vì sao phụ nữ lại thiệt thòi hơn đàn ông rất nhiều trong hôn nhân. Khi cuộc sống hôn nhân bất ổn, chồng tệ bạc thì đa phần phụ nữ vẫn chọn ở lại thay vì mạnh mẽ ra đi. Nhiều người lí giải rằng đàn bà thương con, sống vì con. Chỉ là một phần thôi chứ chưa đủ. Trong sâu thẳm đàn bà vẫn sợ thay đổi. Họ đã quá quen thuộc với cuộc sống có người chồng bên cạnh. Quen với mùi mồ hôi, thậm chí quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc của chồng. Buông tay, họ sợ cuộc sống mới lạ phía trước chẳng biết điều gì đang chờ đợi mình nữa. Nhiều người trách phụ nữ nhu nhược nhưng đó là suy nghĩ cố hữu của đàn bà ngàn đời nay rồi. Phụ nữ nên tự làm mới mình mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet Hiểu được nguyên nhân đàn ông ngoại tình hay phụ nữ thường đau khổ để tự điều chỉnh cuộc hôn nhân của chính mình. Đàn ông cần mới mẻ nên đôi khi cách phụ nữ giữ lửa hôn nhân chính là làm mới chính mình. Đừng mãi mặc những bộ đồ ở nhà nhàu nhĩ, đừng mãi chỉ loanh quanh xó bếp và chuyện vợ chồng chỉ xem là nghĩa vụ. Phụ nữ hãy tự làm mới mình và yêu thương bản thân nhiều hơn nữa. Còn với một người chồng đứng núi này trông núi nọ, có được cái này rồi lại cứ muốn có cái kia thì phụ nữ nên cân nhắc kĩ. Bởi đàn ông có máu trăng hoa thì không ngoại tình với cô này thì cũng với cô kia, vấn đề là ở thời gian. Nếu nhận ra bản chất của chồng thì đừng vì sự quen thuộc mà chôn vùi đời mình bên một kẻ chẳng ra gì.

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Đừng làm tổn thương mình vì một kẻ bội bạc Việc chồng ngoại tình hay ly hôn chưa bao giờ là bản án tử của cuộc đời người đàn bà. Lúc ấy dù đau thế nào cũng phải mạnh mẽ lên mà bước tiếp. Đâu phải vì gặp một người đàn ông không ra gì mà buông xuôi cuộc đời mình.

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