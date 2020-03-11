Đàn bà 40: Không cần đàn ông hoàn hảo, chỉ cần người chồng có tâm

Người đàn bà 40 không còn nhìn đàn ông bằng bộ quần áo mà anh ta mặc, bằng ví tiền căng phồng, công việc hay chiếc xe mà anh ta đi. Bởi đàn bà từng trải hiểu rằng những thứ bên ngoài sẽ khiến đàn ông trở nên đẹp hơn chứ chẳng phản ánh đúng bản chất anh ta.

Đàn bà 40 tuổi, đã có cái nhìn bao dung và thấu suốt hơn với cuộc đời. Thời trẻ, có thể họ đã từng ghen tỵ, từng nhìn cuộc sống hào nhoáng của người đàn bà khác để rồi so đo, trách chồng kém cỏi. Có thể họ đã từng chê bai chồng mình vụng về, nhiều tật xấu… nhưng rồi ở độ tuổi chín muồi, đàn bà nhận ra rằng đàn ông không cần quá hoàn hảo, chỉ cần chồng có tâm là đủ. Bởi hạnh phúc của đàn bà không đo bằng son phấn, bằng chiếc xe cô ấy đi hiệu gì hay bộ trang sức lấp lánh mà chính bằng những hạnh phúc giản dị thường ngày. Đàn bà 40 có cái nhìn rất khác về đàn ông so với phụ nữ trẻ tuổi - Ảnh minh họa: Internet Là phụ nữ, ai chẳng từng đặt cho mình những điều kiện khi tìm đối tượng để kết hôn. Người thì trọng hình thức, người thì phải có nhiều tiền, có người thì phải thật lãng mạn và ga lăng… Phụ nữ càng trẻ thì tiêu chuẩn càng cao. Bao nhiêu mối tình tan vỡ, bao nhiêu cô gái nói lời chia tay đôi khi bởi những lí do đơn giản: Người đàn ông ấy không biết chăm chút cơ thể, không hề lãng mạn… Phụ nữ thường nắm cái này, buông cái kia dễ dàng vì họ nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội để tìm một người đàn ông tốt hơn bây giờ.

Đôi khi người phụ nữ lấy chồng đầy đủ những yếu tố mình đề ra mà chẳng thể hạnh phúc được. Chồng giàu đó, sao mà mình chẳng thấy bình yên. Chồng đẹp trai, ngoại hình chẳng khác gì diễn viên nhưng điều đó chỉ khiến mình lo sợ những ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái khác. Chồng mình quá ngọt ngào, quá lãng mạn lại cho mình một dự cảm bất an… Nhiều người đàn ông cưới vợ, có thể cho vợ đầy đủ vật chất nhưng lại khiến cô ấy cô đơn vô cùng. Người ta thường nói câu “người giàu cũng khóc" là như vậy. Đàn bà không cần một người hoàn hảo, chỉ cần một người tử tế với mình - Ảnh minh họa: Internet Những người đàn bà 40 đã không còn nhìn đàn ông bằng bộ quần áo mà anh ta mặc, bằng ví tiền căng phồng, công việc hay chiếc xa mà anh ta đi. Bởi người đàn bà từng trải sẽ hiểu rằng những thứ bên ngoài sẽ khiến đàn ông trở nên đẹp hơn chứ chẳng phản ánh đúng bản chất anh ta. Đi qua bao nhiêu đắng chát của cuộc đời, gặp gỡ bao nhiêu hạng người, đàn bà không cần một người đàn ông hoàn hảo, chỉ cần một người tử tế với mình là đủ.

Tình yêu trong mắt đàn bà đã không còn là những hào nhoáng bên ngoài nữa. Họ không cần một người đàn ông ngoại hình lịch lãm, cơ bắp 6 múi. Họ cũng không cần một người luôn rót vào tai mình những lời mật ngọt, ong bướm. Họ không cần một người đàn ông tặng mình những cành hồng thật đẹp vào ngày lễ. Họ không cần một người đàn ông miệng luôn nói “anh yêu em” nhưng rồi đứng im mỗi khi người phụ nữ bất ổn… Tất cả những điều đó sẽ không bằng một người đàn ông có Tâm. Miễn chồng thương yêu vợ con hết mực, là đủ rồi - Ảnh minh họa: Internet Với phụ nữ 40, chồng mình xấu một chút, vụng về một chút, kiếm tiền chẳng giỏi, cộng thêm vài tật xấu cũng chẳng sao. Miễn là chồng mình tử tế, thương yêu vợ con hết mực. Người chồng thấy cái quạt hư, cái bóng điện là vội xắn tay lên sửa. Người chồng ấy chẳng cần nấu ăn ngon nhưng vẫn vào bếp nấu cho vợ con mình một bữa đơn giản. Người chồng ấy luôn cho vợ mình một chỗ dựa, một bờ vai… Đàn bà chỉ cần cái Tâm của chồng, còn mọi thứ khác đàn bà đều xem nhẹ.

Hậu quả cho đàn bà ngoại tình cay nghiệt gấp nhiều lần đàn ông Hậu quả cho đàn bà ngoại tình ê chề vô cùng. Khi chồng phát hiện vợ ngoại tình, chị bị đánh rất dã man. Anh ta dùng sức mạnh cơ bắp để thỏa nỗi căm hờn, tát chị đến gãy răng, máu trào ra.

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