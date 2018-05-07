Đàn ông đến với phụ nữ thường chỉ để làm 3 điều, nếu bạn muốn hạnh phúc đừng để điều thứ 3 xảy ra

Phụ nữ yêu 07/05/2018 05:30

Đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải đi cùng người yêu mình, cũng thật lòng thương mình. Với phụ nữ, thương hại người, hay tự tổn thương mình đều không bao giờ là sự lựa chọn đúng đắn...

Yêu bạn

Đàn ông và phụ nữ , tìm đến nhau để làm nhau đau, cũng vì nhau mà hạnh phúc. Một người đàn ông đến với trái tim để tặng bạn sẽ bằng lòng vì bạn một đời không rời đi. Sẽ nghiêng người, hạ mình, chỉ để vì nụ cười hay nước mắt của bạn. Họ có thể vì bạn, mỗi ngày đều đổi thay, từng ngày đều tốt đẹp hơn. Họ đến, chẳng vì điều gì khác ngoài yêu bạn.

Chỉ là, nhân duyên giữa người và người, lương duyên hay nghiệt duyên còn chưa biết hết. Đó có thể là người bạn yêu, hoặc cũng có thể là người cả đời bạn cũng không thể thương được. Tình yêu chính là không phải chỉ được cho là sẽ nhận, không thể chỉ vì được yêu mà chấp thuận. Nhưng hãy hiểu, bất cứ người đàn ông nào đến chỉ vì để yêu bạn, đừng bao giờ thôi quý trọng họ. Vì tình yêu đến cùng vẫn là điều đáng để bạn giữ gìn.

Đàn ông đến với phụ nữ thường chỉ để làm 3 điều, nếu bạn muốn hạnh phúc đừng để điều thứ 3 xảy ra - Ảnh 1
Anh ấy đến, chẳng vì điều gì khác ngoài yêu bạn, vì vậy mà đẹp đẽ - Ảnh minh họa: Internet

Đau khổ vì bạn

Nhân duyên, không phải cứ người đợi sẽ có người về, càng không thể chỉ vì một người có lòng, ắt hẳn sẽ được đền đáp. Phụ nữ đau khổ vì đàn ông nhiều, và đàn ông cũng không ít người vì phụ nữ mà bi ai. Mà ở đời, thứ khiến người ta tự nguyện thương tổn vốn chỉ là vì tình yêu.

Đàn ông đến chỉ để đau khổ vì bạn, sẽ luôn là điều bạn không mong đợi nhất.  Nhưng người và người, duyên nợ đến cùng cũng không chu toàn hết cho tất cả. Tình yêu cũng không thể có quá nhiều người hơn hai, như an bài vốn dĩ đã có người đến sai, hoặc đến muộn. Và đàn ông đau khổ vì bạn, vì bạn không yêu họ, cũng có thể vì bạn không đủ lòng dành cho họ mà rời đi. Họ đến không đúng lúc bạn cần họ, họ đến muộn vì bạn đã hết lòng vì người khác, họ yêu còn bạn thì không. Nhưng hãy tin đi, họ có thể là người đàn ông mong bạn hạnh phúc nhất, muốn nhìn thấy bạn cười thật nhiều nhất.

Đàn ông đến với phụ nữ thường chỉ để làm 3 điều, nếu bạn muốn hạnh phúc đừng để điều thứ 3 xảy ra - Ảnh 2
Đời này, phụ nữ đau khổ vì đàn ông nhiều, và đàn ông cũng không ít người vì phụ nữ mà bi ai - Ảnh minh họa: Internet

Khiến bạn khóc

Đàn ông, đến để yêu bạn, để đau khổ vì bạn, vốn đều từng khiến bạn hạnh phúc. Nhưng đàn ông đến, chỉ để lấy nước mắt của bạn, chưa từng là người xem trọng bạn. Họ không yêu bạn hết lòng  vì họ không sợ bạn buồn, họ cũng chưa từng khổ đau vì bạn, vì họ dửng dưng với nước mắt của bạn. Nhưng ngược lại, bạn sẵn sàng vì họ đổi thay, bạn nguyện lòng vì họ thương tổn. Họ vì vậy lại khiến bạn trở thành một người hoàn toàn khác, có thể là người vì yêu mà bất chấp, cũng có thể vì thương mà thống khổ. Mà phụ nữ, muôn đời chẳng thể hạnh phúc, cũng chỉ vì một người đàn ông mà khóc lóc không dứt.

Đây chính là điều đáng sợ nhất với phụ nữ, gặp người không thể vì mình mà yêu thương hay khổ đau, mình lại vì họ chấp nhận thay đổi lộ trình cuộc đời.

Đàn ông đến với phụ nữ thường chỉ để làm 3 điều, nếu bạn muốn hạnh phúc đừng để điều thứ 3 xảy ra - Ảnh 3
Đây chính là điều đáng sợ nhất với phụ nữ, gặp người không thể vì mình mà yêu thương hay khổ đau, mình lại vì họ chấp nhận thay đổi lộ trình cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Đã là phụ nữ, đừng giữ người đàn ông chỉ đến để đau khổ vì bạn, cũng đừng bất chấp chọn người chỉ biết làm bạn khóc. Đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải đi cùng người yêu mình, cũng thật lòng thương mình. Với phụ nữ, thương hại người, hay tự tổn thương mình đều không bao giờ là sự lựa chọn đúng đắn…

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Từ khóa:   đàn ông phụ nữ tình yêu

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