Đàn ông đừng dại tổn thương 3 người phụ nữ này, vì cái giá phải trả không rẻ đâu!

Đàn ông, hãy hiểu thế gian này, người các anh nghĩ có thể tổn thương không ít cũng sẽ là người các anh cả đời không thể thiếu, đến lúc mất đi, chính là không thể tìm lại…

Tổn thương quá nhiều Đau bà dễ đau lòng, vì lòng dạ mỏng manh, vì tình yêu lại đậm. Đàn bà càng tổn thương quá nhiều càng đổi thay không tưởng. Tôi từng nhắc một người bạn của mình rằng, đừng làm đau người phụ nữ bên cạnh anh ấy nữa. Nhưng anh ấy vốn không nghe, vẫn bội bạc, vẫn dối lừa, vẫn không hề nể nang làm vợ mình đau lòng. Đến một ngày, bạn tôi vốn không ngờ, vợ mình lại rời đi, không một lời tạm biệt. Bạn tôi chới với như kẻ chết đuối chẳng có lấy phao. Vì anh ấy nghĩ vợ mình sẽ không thể rời đi, dù rằng cô ấy có đau lòng vì mình thế nào, dù rằng cô ấy đã từng một mực ở lại ra sao. Suốt mấy năm trời, bạn tôi không thể gặp vợ con lấy một lần, vẫn ôm day dứt đau khổ bao năm tháng.

Đàn bà tổn thương quá nhiều luôn có thể trở thành một người đàn ông không thể ngờ tới. Đàn ông vịn vào sự bao dung của đàn bà, mặc sức thương tổn, mặc hết mà bội bạc thì sẽ có ngày phải trả cái giá không hề rẻ… Đàn bà tổn thương quá nhiều luôn có thể trở thành một người đàn ông không thể ngờ tới - Ảnh minh họa: Internet Chịu đựng quá lâu Sức chịu đựng của đàn bà hầu như đều khiến người ta không ngờ. Chỉ cần đàn bà làm vợ làm mẹ thì lòng dạ đều nới ra vô hạn cho bao dung và thứ tha, cho nghĩa tình và yêu thương. Đàn bà có thể chịu đựng chồng vô tâm, có thể bỏ qua một lần chồng ngoại tình, cũng sẵn lòng dọn đường về nhà cho đàn ông khi lạc lối. Cũng không hẳn vì đàn bà không dám bỏ mặc chồng, càng không phải vì họ sợ bị bỏ rơi. Đàn bà còn chịu đựng là vì đàn bà còn thương. Đàn bà còn chịu tổn thương là vì còn nghĩa. Còn đàn ông, lại buồn thay khi xem sức chịu đựng của đàn bà là vô tận, như chỉ cần đàn bà còn sống sẽ còn chịu được đau lòng, còn bỏ qua hết thảy cho đàn ông.

Chỉ cần đàn bà làm vợ làm mẹ thì lòng dạ đều nới ra vô hạn cho bao dung và thứ tha, cho nghĩa tình và yêu thương - Ảnh minh họa: Internet Đáng tiếc là, khi chịu đựng của đàn bà cán ranh giới cuối cùng, như quả bóng đầy hơi, rồi sẽ “nổ tung” không thương tiếc. Đàn bà khi đó, bao nhiêu đau thương đều trả hết lại cho đàn ông, rồi cũng biết cách tàn nhẫn với người đàn ông họ từng hết lòng. Đàn ông, nên cảm thấy sợ người đàn bà đã từng vì mình chịu đựng quá lâu. Vì đến một lúc, họ sẽ để đàn ông phải hối hận không dứt về sau. Đừng đùa với nỗi đau của đàn bà, đàn ông rồi sẽ bi ai… Hiền lành quá mức Đàn bà bà hiền lành thường là nạn nhân của những cuộc ngoại tình đổ đốn của đàn ông. Vì họ không mấy khi khiến đàn ông sợ, họ không khiến đàn ông nghĩ họ sẽ phản kháng, sẽ trả thù hay sẽ rời đi. Đàn bà càng hiền lành, lại càng như tạo cơ hội cho đàn ông trở nên tồi tệ. Nhưng đàn ông lại không hay, đàn bà càng hiền lành càng bị ức hiếp, càng mang nhiều đau thương thì sẽ có lúc càng trở nên đáng sợ. Tôi từng chứng kiến một người phụ nữ hiền lành suốt 10 mấy năm bên chồng, chỉ biết làm vợ làm mẹ lại có lúc thẳng thừng vạch bộ mặt ngoại tình của chồng trước thiên hạ. Người chồng mất cả danh tiếng lẫn sự nghiệp. Chị ấy không còn rơi nước mắt thêm lần nào nữa, cứ vậy bỏ chồng lại sau lưng, sống một cuộc đời khác. Đàn bà hiền lành bị bội bạc rồi sẽ như sóng trào dữ dội, gió ngăn chẳng nổi, đá cản cũng vô ích. Đàn ông đùa với đàn bà hiền lành rồi đàn ông sẽ biết khóc, biết đau. Đàn ông đùa với đàn bà hiền lành rồi đàn ông sẽ biết khóc, biết đau - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, cái gì quá trên đời này cũng không tốt. Chỉ có vừa, có đủ người ta mới trân trọng, mới sợ mất mà giữ gìn. Đàn bà, yêu mấy, thương mấy, cần mấy cũng đừng để mình phải chịu đựng đau thương. Còn đàn ông, hãy hiểu thế gian này, người các anh nghĩ có thể tổn thương không ít cũng sẽ là người các anh cả đời không thể thiếu, đến lúc mất đi, chính là không thể tìm lại…

Bão ngang qua căn nhà mình, chỉ vì một cơn say nắng nơi anh... Cơn say nắng kia có bằng tháng năm nghĩa tình mình có với nhau, có so được với hạnh phúc của con mình, của cha mẹ mình không anh? Hay thứ tình cảm anh cho là yêu đương ấy lại là cơn bão, một lần đi qua, cuốn sạch những thứ quý giá anh đang có?

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