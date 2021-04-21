Đàn ông càng ‘hành hạ’ bạn theo cách này càng chứng tỏ anh ấy yêu bạn điên cuồng

Phụ nữ yêu 21/04/2021 18:11

Đàn ông yêu vợ tha thiết sẽ có muôn vàn kiểu ‘hành hạ’ người mình thương bằng những cách khó hiểu đến không ngờ như thế này đây.

Phụ nữ luôn muốn đàn ông yêu mình bằng sự quan tâm, dành cho mình những hành động ngọt ngào, đơn giản như câu “Anh yêu em” từ người chồng của mình. Nhưng đối với đàn ông yêu vợ họ lại có cách thể hiện riêng, đôi khi khiến bạn hụt hẫng thậm chí hiểu lầm bởi những hành động khó tưởng. Thế nhưng, đừng lo nếu đàn ông càng làm những điều dưới đây chứng tỏ anh ấy càng yêu thương bạn.

Thích véo má người mình yêu 

Nếu là người đàn ông yêu vợ thì trong ánh mắt của họ chẳng thể nào che dấu được sự cưng chiều dàng cho bạn. Vì thế, chẳng có gì khó hiểu khi đàn ông có những giây phút ngồi ngẩn ngơ nhìn bạn rồi cười một mình.

Chúng ta thường có thói quen thích véo má những đứa bé cảm thấy đáng yêu, đàn ông cũng vậy, họ rất thích có hành động đưa tay ra véo vào má người mình yêu, đôi khi còn thích vò đầu vợ đến rối tung khiến bạn cực kỳ khó chịu. Nhưng đây lại là hành động ngầm thể hiện anh ấy cực kỳ yêu thích và đặt bạn vào vị trí quan trọng nhất.

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Những hành động khó hiểu của đàn ông chứng tỏ họ yêu vợ rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Luôn cố tình gây rắc rối vì muốn được chú ý

Khi yêu, ai cũng muốn đối phương dành nhiều thời gian và xem mình là trung tâm. Nếu người đàn ông cảm thấy bị bạn phớt lờ, thay vì tỏ ra giận dỗi thì anh ấy sẽ tìm cớ gây sự để nhận được sự chú ý từ bạn.

Đôi khi điều này khiến phụ nữ cảm thấy đàn ông thật phiền phức, thích gây ảnh hưởng khiến bạn mất thời gian. Nhưng đừng vội trách móc, vì chỉ những người thực sự yêu thương bạn mới luôn tìm cách để bạn chú ý hơn đến anh ấy. Nếu là một người phụ nữ khéo léo, bạn hãy nhẹ nhàng đáp lại, có thể tạm gác lại những chuyện không quan trọng, dành nhiều thời gian hơn cho người đàn ông của mình giúp cả hai thêm gắn kết. 

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Đàn ông luôn muốn trở thành trung tâm, được người mình yêu chú ý nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích cằn nhằn chỉ vì quan tâm người mình yêu

Một người đàn ông yêu bạn sâu sắc, trong đầu anh ấy sẽ luôn có ý nghĩ muốn bên cạnh bạn mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần cả hai xa cách, họ sẽ rất nhung nhớ và không ngừng suy nghĩ liệu rằng bạn đang làm gì, có gặp vấn đề gì nguy hiểm không. Bên cạnh đó, họ có ý nghĩ rằng bạn sẽ không biết cách chăm sóc bản thân nên sẽ nhắn tin, gọi điện liên tục nhắc nhở.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến phụ nữ cảm thấy cực kỳ khó chịu khi liên tục bị làm phiền. Nhưng đừng vội vàng kết luận, vì chỉ người đàn ông yêu thật lòng mới khiến tâm trí anh ấy toàn hình bóng của bạn và tỏ ra lo lắng, quan tâm như thế.

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Đừng vội khó chịu khi bị người mình yêu liên tục hỏi thăm, làm phiền - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông và phụ nữ khi yêu có thể khác biệt về suy nghĩ, hành động. Nhưng chỉ cần cả hai dành nhiều thời gian cảm nhận, bạn sẽ hiểu rõ tình cảm của đối phương, giúp cả hai thêm thấu hiểu, cùng nhau xây dựng một mối quan hệ vững bền và tiến xa hơn nữa trên con đường tình yêu.

Dù chung thuỷ đến mấy, đàn ông vẫn có những bí mật chôn vùi trong lòng không muốn vợ phát hiện

Dù chung thuỷ đến mấy, đàn ông vẫn có những bí mật chôn vùi trong lòng không muốn vợ phát hiện

Có những bí mật của đàn ông luôn được giấu kín như bưng, dù có yêu vợ cấp mấy, "đằng ấy" cũng chẳng bao giờ dám hé lộ với người đàn bà của mình dù chỉ một lời.

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