Một khi chồng đã nhẫn tâm làm điều này vợ hãy ly dị ngay, càng níu kéo chỉ càng thêm đau thương, bất hạnh.

Khi yêu, đàn ông càng chiều chuộng, nhẫn nại với phụ nữ bao nhiêu thì lúc cạn tình, thay lòng đổi dạ họ càng vô tâm, lạnh lùng bấy nhiêu. Nếu nhận thấy những biểu hiện này ở chồng, dù đau lòng đến mấy chị em hãy dũng cảm chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại, đừng ra sức níu kéo kẻo càng thêm thương tổn. Nếu gần đây anh ấy khó chịu với mọi thứ bạn làm, dần mất kiên nhẫn, mất cả nỗ lực vun đắp hạnh phúc, mất cả những cử chỉ âu yếm gần gũi là bởi trong tim đã có hình bóng của một phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet 1. Khó chịu với tất cả mọi thứ vợ làm, không còn dịu dàng

Trên đời này chẳng ai hoàn hảo, người vợ hay chồng cũng thế. Đời sống hôn nhân tất nhiên khó tránh khỏi những lúc bất hòa, những điều không hòa hợp, thậm chí trái ngược nhau. Thế nhưng bạn hãy yên tâm, chỉ cần đủ yêu, đủ thương, đủ nhẫn nại với bạn chồng chắc chắn sẽ có cách dung hòa mọi thứ, chấp nhận những thói xấu, thiếu sót ấy. Ngược lại, nếu gần đây anh ấy khó chịu với mọi thứ bạn làm, dần mất kiên nhẫn, mất cả nỗ lực vun đắp hạnh phúc, mất cả những cử chỉ âu yếm gần gũi là bởi trong tim đã có hình bóng của một phụ nữ khác. Khi ấy, chị em đừng tự trách bản thân mình chưa đủ hoàn hảo, cũng đừng trách cuộc đời này nhẫn tâm với bạn mà hãy trách chồng bạn thay lòng đổi dạ, phản bội vợ con.

Khi đã ép bạn vào đường cùng, khi đã ly hôn họ sẽ ngay lập tức công khai cô nhân tình trong bóng tối ngay thôi - Ảnh minh họa: Internet 2. Luôn tìm cớ gây sự, gắt gỏng với vợ Bát đũa còn có lúc xô nhau huống gì vợ chồng chung đụng sao tránh khỏi những cự cãi, bất hòa. Cũng chính trong những bất hòa ấy là lúc ta dễ nhận biết đâu là người đàn ông yêu vợ, đâu là người đàn ông đã tắt lửa lòng nhất. Nếu người chồng dùng những lời nhiếc móc nặng nề để đay nghiến những sai lầm vụn vặt thì chắc chắn anh ấy đang xem bạn là cái gai trong mắt. Chàng khó chịu, hậm hực với bạn, tìm cớ chửi bới chẳng phải vì vợ sai mà bởi anh ấy đang cố gắng làm đau bạn, đang ra sức khiến bạn tổn thương đến khi bạn không thể chịu đựng thêm nữa mà chủ động buông tay. Khi đã ép bạn vào đường cùng, khi đã ly hôn họ sẽ ngay lập tức công khai cô nhân tình trong bóng tối ngay thôi. Ảnh minh họa: Internet 3. Xem vợ như thú tiêu khiển lúc lên giường Đàn ông hết yêu vợ đáng sợ nhất không phải là khi anh ta không còn muốn chạm vào cơ thể vợ, họ đáng sợ nhất là khi xem việc gần gũi vợ như một cách trả thù. Nếu người ta thường nói tình dục là sự thăng hoa của tình yêu thì chuyện ấy với người chồng cạn tình lại là sự cộc cằn, khô khốc và mạnh bạo hơn bao giờ hết. Không còn những nâng niu nuông chiều, không còn những âu yếm vuốt ve đầy trân trọng. Thay vào đấy là cách gần gũi “hùng hục như trâu húc mả”, chỉ chăm chăm thỏa mãn mình mặc cho vợ ra sao cũng mặc kệ.

Đây là kiểu phụ nữ khiến đàn ông dù đứng đắn đến mấy cũng muốn ngoại tình Đứng trước kiểu phụ nữ này, đàn ông dù đàng hoàng, yêu vợ thương con đến mấy cũng muốn ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-can-tinh-se-khong-ngan-ngai-lam-3-dieu-tan-doc-nay-voi-vo-chi-em-doc-xong-dung-khoc-295126.html