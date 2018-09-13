Đàn ông ‘ăn vụng’ giỏi đến mấy cũng sẽ để lộ những dấu hiệu đáng ngờ này

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy có thể người đàn ông đang ngoại tình, dù có cố gắng che giấu cũng không thể nào qua mắt được người phụ nữ.

Đa số đàn ông thường ít lướt web, mạng xã hội hơn phụ nữ. Tuy nhiên thời gian gần đây, nếu thấy chồng có hứng thú với Facebook, Zalo hoặc những trang mạng khác, vợ nên chú ý. Có thể anh ấy đang bắt đầu mối quan hệ nào đó. Có thể anh ấy đang "thả thính" ai đó nên luôn muốn cập nhật những tin tức liên quan đến người đó.

Chồng bỗng lơ là trong chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng có những thay đổi bất thường trong chuyện chăn gối, chẳng hạn như anh ấy chỉ trả bài cho xong hoặc không chút cảm xúc, không còn nhẹ nhàng hoặc quá thô bạo, đây là dấu hiệu đáng chú ý. Có thể anh ấy đã tìm được người mới nên không còn cảm giác với vợ. Tuy nhiên, có thể anh đang trải qua sự thay đổi về tâm sinh lý hoặc đang mắc bệnh, vợ nên tìm hiểu để giúp chồng.

Ít giao tiếp với vợ

Đã lâu rồi chồng không còn nói chuyện với bạn đàng hoàng. Những cuộc trò chuyện của cả hai thường kết thúc trống không hoặc khi giao tiếp, anh ấy không còn nhìn vào mắt bạn. Đây là bằng chứng rõ nhất cho thấy họ muốn thay lòng. Chỉ khi chán cuộc hôn nhân này, đàn ông mới có xu hướng im lặng, tránh ánh mắt và những câu hỏi của vợ. Họ xem những lời vợ nói như một gánh nặng và nhìn mặt vợ như thứ áp lực vô hình.

Không đeo nhẫn cưới

Anh ấy không đeo nhẫn cưới hoặc luôn viện cớ quên - Ảnh minh họa: Internet

Có những cặp vợ chồng không có thói quen đeo nhẫn cưới nhưng có những cặp xem điều đó vô cùng thiêng liêng. Thế nên khi một trong hai người không đeo nhẫn nữa, đồng nghĩa với việc tình cảm của cả hai đã bắt đầu có vấn đề. Nếu chồng luôn viện cớ để quên không đeo nhẫn, bạn nên cẩn thận, có thể anh ấy đang ngoại tình. Vì đeo nhẫn sẽ cản trở việc anh ấy tiếp cận với những người phụ nữ khác.

Tiêu tiền nhiều hơn

Trước đây anh ấy tiêu tiền rất có chừng mực hoặc ít khi phung phí tiền vào những việc khác, nhưng bây giờ lại thay đổi. Số tiền mà bạn đưa cho chồng hàng tháng, anh ấy đều than thở tiêu xài không đủ hoặc muốn thêm. Là vợ, bạn nên thận trọng trong việc này, có thể anh ấy đang giấu bạn chuyện gì đó. Đàn ông chỉ tiêu tiền nhiều khi muốn nuôi dưỡng một mối quan hệ, có thể đó là nhân tình bí mật của anh ấy.

Tâm trạng vui tươi hơn

Nếu chồng bạn bỗng tươi tỉnh, luôn miệng hát nghêu ngao hoặc huýt sáo, nên để ý anh ấy một chút. Hãy suy nghĩ dạo gần đây trong nhà có chuyện gì để khiến tâm trạng của anh ấy vui vậy không? Nếu không thì chắc chắn anh ấy đang vui một chuyện khác, không liên quan đến bạn. Điều này vô cùng nguy hiểm vì khi đàn ông đã có những niềm vui khác, đồng nghĩa với việc họ có khả năng phản bội vợ.

Tự tay giặt quần áo

Từ đó đến giờ, chồng bạn chưa bao giờ đụng đến việc nhà. Nhưng giờ đây anh ấy bỗng dưng đích thân giặt quần áo của mình mà không nhờ đến vợ. Có thể anh ấy đã làm điều gì đó bên ngoài nên sợ vợ phát hiện dấu tích trên quần áo.