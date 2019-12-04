Một người đàn ông ngoại tình, bỏ rơi gia đình và chạy theo một người đàn bà khác thì không xứng đáng nhận được sự tôn trọng của bạn. Thâm tâm bạn, người cha ấy giống như đã chết đi rồi.

Nếu ngoại tình đơn giản chỉ là chuyện của 2 người thì có lẽ thiên hạ đã không bàn nhiều, nói nhiều đến như thế. Nhưng khi một người đàn ông bất chấp tình nghĩa cặp kè với một ả đàn bà tham lam thì đằng sau đó là nỗi đau của biết bao nhiêu người. Và hậu quả của ngoại tình là hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng con cái chia lìa, là sự tổn thương tận cùng của người vợ. Đặc biệt, một điều điều người đàn ông phải gánh chịu cho những việc làm của mình đó chính là sự coi thường của con cái. Đằng sau câu chuyện ngoại tình là nỗi đau của rất nhiều người - Ảnh minh họa: Internet Không ít người nghĩ rằng khi con cái còn nhỏ, sự phản bội của cha, sự đổ vỡ của gia đình chúng không hiểu và không cảm nhận được hết. Thế nhưng không phải vậy. Những lần cha mẹ cãi vã, những giọt nước mắt xót xa của mẹ, những lời bàn tán của thiên hạ sẽ cài thẳng vào vô thức của một đứa trẻ. Nỗi đau đó bộc lộ ra ngoài bằng những giọt nước mắt, sự phản kháng, ăn vạ, sự hỗn láo mà người ta vẫn thường nhận xét rằng khó bảo, khó dạy.

Và có những đứa trẻ, vì lỗi lầm của người cha mà khiến cả cuộc đời không còn được tương lai. Chúng có cái nhìn méo mó về hôn nhân, mất niềm tin vào cuộc đời, nhìn cuộc sống bằng lăng kính hằn học và bi quan. Nhiều đứa trẻ vượt qua được cú sốc đó nhưng nỗi đau ấy như chiếc dằm nằm trong tim, luôn muốn giấu đi nhưng vẫn luôn hiện diện. Tôi có một người bạn thân chơi với nhau từ những năm cấp 3 đến giờ. Thỉnh thoảng tôi có đến nhà bạn chơi, mẹ bạn luôn niềm nở tươi cười tiếp đón. Nhưng bao nhiêu năm chơi chung với nhau, tuyệt nhiên tôi chưa từng thấy ba bạn cũng như chưa từng nghe bạn kể về ba. Trong nhà cũng không có 1 tấm hình của người đàn ông. Lúc trước tôi có thắc mắc thì bạn chỉ đáp một câu gọn lỏn: “Ba tao chết rồi!”. Nghe như vậy, sau này tôi không hỏi nữa.

Mẹ bạn đã sống trong những tháng ngày u uất, khổ tâm vì chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Một lần, có người đàn ông đến chỗ chúng tôi học để tìm thì bạn từ chối gặp. Tôi thắc mắc thì bạn bảo rằng đó là ba mình. Rồi bạn tâm sự với tôi bằng một giọng rất buồn về gia đình mình. Bạn bảo cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Bao nhiêu năm qua đi nhưng những vết thương ông ấy gây ra cho mẹ và cho bạn vẫn không thể nào xóa nhòa. Hồi còn học tiểu học, bạn đã ngỡ mình có một gia đình hạnh phúc cùng người ba thương yêu mình hết mực. Nhưng rồi cha mẹ bạn bắt đầu cãi nhau. Trong câu chuyện chắp nối của mọi người, bạn hiểu được rằng ba là người đàn ông ngoại tình. Nhẫn tâm hơn nữa là bạn còn có 1 đứa em cùng cha khác mẹ ngoài kia. Mẹ bạn đau khổ vật vã, rồi quyết định ly hôn. Ba bạn bây giờ có một gia đình khác, có một người phụ nữ cùng những đứa con của ông ấy. Một người cha ngoại tình không xứng đáng được bạn tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet Ba luôn tìm cách gặp bạn. Đến tận nhà, đến trường, đến chỗ làm nhưng bạn không muốn gặp. Hơn 10 năm qua đi, những dịp quan trọng nhất trong cuộc đời bạn đều không thông báo và không muốn có sự xuất hiện của người cha ngoại tình. Ba bạn đã nhắn tin rất nhiều là ông ấy xin lỗi và muốn bù đắp nhưng bạn không cần. Một người đàn ông bỏ rơi gia đình và chạy theo một người đàn bà khác thì không còn nhận được sự tôn trọng của bạn. Thâm tâm bạn, người cha ấy giống như đã chết đi rồi.

Đàn ông à, không một lý do nào đủ sức thuyết phục cho việc ngoại tình Đàn ông ngoại tình nhưng sẽ chẳng có ai chịu thừa nhận rằng lí do là bởi vì mình quá tham lam, quá ích kỷ. Họ không bao giờ biết đủ, biết hài lòng với việc có duy nhất một người đàn bà bên cạnh mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-a-hau-qua-cay-nghiet-cua-ngoai-tinh-chinh-la-su-coi-thuong-cua-con-cai-345623.html