Đàn ông ngoại tình ai mà chẳng lén lút và giấu giếm. Và nếu chẳng may bị phát giác, họ sẽ có muôn vàn lý do để ngụy biện cho tội lỗi của mình. Nhưng sẽ luôn luôn là những câu nói hết sức quen thuộc, nhiều khi chúng ta nghe nhiều đến mức thuộc lòng: “Chỉ là vì sinh lý, anh chỉ đến với cô ta vì tình dục còn tình yêu thì anh chỉ dành cho vợ, do anh say xỉn không làm chủ được bản thân mình”. Hoặc đổ tất cả cho nhân tình: “Do cô ta lẳng lơ, mời gọi. Là đàn ông, có ai cưỡng nổi?”. Đàn ông à, sẽ không có một lý do nào đủ sức thuyết phục cho việc ngoại tình đâu.

Bị vạch trần chuyện ngoại tình, đàn ông sẽ luôn có những lí do ngụy biện cho tội lỗi cùa mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vì sinh lý mà đi ngoại tình thì chỉ chứng minh đàn ông thật hèn kém. Anh thả trôi bản năng và không có bản lĩnh kiềm chế. Không phủ nhận tình dục là một nhu cầu của con người nhưng nó không như những nhu cầu khác như việc ăn uống. Bởi không có nó thì không thể chết được. Đàn ông nào cũng có ham muốn trước những người khác giới, nhưng hơn nhau chính là ở bản lĩnh biết khước từ sự thôi thúc của bản năng. Để bản năng lấn át, chẳng phải là đàn ông quá hèn kém hay sao? Cũng đừng đổ thừa tất cả cho người thứ ba. Bởi nếu đàn ông không muốn đàn bà nào dám lẳng lơ?