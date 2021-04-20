Đàn bà nên tránh 4 điều sau để không trở nên 'đáng sợ' kẻo đàn ông 'có chết cũng không dám lại gần'

Phụ nữ yêu 20/04/2021 10:42

Vợ chồng đồng lòng thì "tát biển Đông cũng cạn". Nhưng nếu trong nhà có những kiểu phụ nữ như thế này thì chồng "có chết cũng không dám lại gần" vì quá "đáng sợ".

Phụ nữ luôn muốn thay đổi người khác 

Kiểu phụ nữ này luôn muốn mọi người xung quanh phải làm theo ý mình và luôn nghĩ rằng mình là hoàn hảo. 

Lấy một người phụ nữ luôn muốn thay đổi người khác, đàn ông sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nó sẽ đẩy họ đến 2 thái cực. Nếu chịu khuất phục, đàn ông sẽ không còn là chính mình nữa, mà khi đó, họ trở thành một phiên bản "méo mó" theo bàn tay không chuyên của người phụ nữ bên cạnh mình "nhào nặn". Ngược lại, nếu chống lại sự chỉ đạo của vợ thì cuộc sống chẳng lúc nào được yên ổn. Người chồng sẽ luôn phải nghe những lời trách móc, phàn nàn của vợ.

Dan ba nen tranh 4 dieu sau
 Lấy một người phụ nữ luôn muốn thay đổi người khác, đàn ông sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chỉ biết đến lợi ích cá nhân

Đây là kiểu phụ nữ "đáng sợ". Ngoài tiền, danh vọng, họ chẳng có mối quan tâm nào khác. Với họ, đó mới là những điều quan trọng nhất, không có cái gọi là tình yêu trong cuộc sống. Bởi ngoài bản thân, họ chẳng yêu bất cứ ai. 

Kiểu phụ nữ này sẽ bất chấp mọi thứ để có được tiền tài, danh vọng. Họ sẵn sàng hy sinh các mối quan hệ, thậm chí thân xác của mình để tiến thân. 

Đàn bà nên tránh 4 điều sau để không trở nên 'đáng sợ' kẻo đàn ông 'có chết cũng không dám lại gần' - Ảnh 2
Kiểu phụ nữ chỉ biết đến lợi ích cá nhân là kiểu phụ nữ khiến đàn ông tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ thích làm "bà tướng" trong nhà

Sống cùng vợ mà cứ như đang sống cùng mẹ thì quả thật là một bi kịch. Người chồng sẽ không có cơ hội khẳng định mình trong gia đình, tất cả những gì họ làm là chấp hành sự chỉ đạo và chăm sóc của vợ. Nếu không làm được, họ sẽ luôn bị ca thán.

Đàn ông lấy vợ để có người chia sẻ, chứ không phải lấy một người mẹ về để được "giáo huấn". Vì vậy, phụ nữ nên nhớ, để chồng luôn bên cạnh yêu thương và chở che cho mình, hãy để anh ấy được làm một người đàn ông "thực thụ".

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Kiểu phụ nữ lấy về làm vợ mà lúc nào cũng muốn mình là nhất, bắt buộc chồng phải nghe theo sẽ khiến đàn ông mệt mỏi và không muốn lại gần - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ghen tuông mù quáng 

Ghen tuông là một gia vị ngọt ngào của tình yêu, nhưng những người phụ nữ ghen tuông mù quáng lại khiến cho cuộc sống bế tắc và ngột ngạt. 

Phụ nữ quá ghen tuông sẽ khiến cho người đàn ông mất hết mối quan hệ khác giới, thậm chí chỉ là bàn bạc công việc, nói chuyện hơi lâu một chút cũng bị vợ ghen. Như vậy, đồng nghĩa với việc cơ hội thăng tiến của anh ấy sẽ bị tước đi. 

Kiểu người phụ nữ này hay để ý thái quá đến chuyện ăn mặc, những tin nhắn, cuộc gọi của chồng với người khác giới. Bất cứ hành động nào của chồng cũng đều bị vợ nghi ngờ, khiến người đàn ông không lúc nào được yên ổn, thảnh thơi. 

5 cái 'hư' của người phụ nữ khiến đàn ông 'thèm khát' và mê mẩn không buông

5 cái 'hư' của người phụ nữ khiến đàn ông 'thèm khát' và mê mẩn không buông

Một trong những bí quyết giữ chồng của nhiều chị em phụ nữ chính là học hỏi những cái “hư”. Bởi đàn bà biết “hư” một chút thì mới có được hạnh phúc.

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