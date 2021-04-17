5 cái 'hư' của người phụ nữ khiến đàn ông 'thèm khát' và mê mẩn không buông

Phụ nữ bình thường yêu chính là yêu, mềm mại, thanh thoát, thậm chí là ủy mị. Nhưng khi nắm được 5 điểm sau, người đàn bà trở thành "dám cầm dám buông", tuyệt tình cũng được, dám hy sinh thì dám vứt bỏ, không phụ thuộc, quỵ lụy vào đàn ông. Chính bản lĩnh ấy tạo nên sự cá biệt, khiến đàn ông muốn buông cũng phải suy nghĩ, phải giữ đến cùng, biết là đang "lao vào lửa", "nóng như thiêu như đốt" nhưng lại chẳng thể chối từ.

Đàn bà ngoan có thể là kiểu mẫu mà nhiều phụ nữ muốn trở thành, để đẹp mắt, dễ nhìn và chiều lòng đa số. Thế nhưng, đàn bà có một vài điểm "hư" thì mới tạo nên sự khác biệt.

Bản chất của người đàn ông sĩ diện rất lớn, thường họ sẽ muốn người phụ nữ dựa dẫm vào mình. Vậy nên, việc thỉnh thoảng đòi hỏi thứ này, thứ kia, miễn nằm trong khoản kinh tế cho phép, nó thể hiện sự "làm nũng" đáng yêu của người phụ nữ, chẳng có lý gì đàn ông lại không cho phép.

Nhiều người phụ nữ sau khi lấy chồng cuộc sống rất an phận, không dám mua sắm, chăm chút cho bản thân. Chồng bảo một thì nghe một, không dám làm trái, cũng không biết đòi hỏi. Điều đó dễ khiến cho đàn ông cảm thấy chán chường, sinh ra tâm lý muốn đi "ăn chả" ở bên ngoài.

Hơn nữa, biết đòi hỏi một cách tinh tế còn thể hiện được nét nữ tính, quyến rũ của người phụ nữ. Đồng thời, tạo cảm giác an toàn cho người đàn ông khi họ được thể hiện bản tính của mình. Vậy nên, việc thỉnh thoảng đòi hỏi đôi chút cũng không có gì là sai đối với phụ nữ.

Phụ nữ thông minh sẽ luôn biết đòi hỏi 'đúng và đủ' ở người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có cá tính và có những bí mật

Điều cấm kỵ nhất của đàn bà là để đàn ông nhìn thấu. Một khi đã không còn gì để khám phá thì đàn ông sẽ cảm thấy chán rất nhanh. Vì thế, người có cá tính và bí mật được ví như là một "quyển sách thú vị", thúc đẩy người ta đọc hết trang này đến trang khác, càng đọc lại càng thấy bất ngờ. Thậm chí, kể cả khi đọc hết rồi vẫn còn muốn đọc lại thêm một lần nữa.

Phụ nữ cá tính bao giờ cũng thu hút, họ có chất gì rất riêng, tạo nên bản sắc con người được họ thể hiện ra bên ngoài. Bên cạnh đó, sự kín đáo "úp úp mở mở" sẽ khiến cho đàn ông cảm thấy phát "cuồng", kích thích họ "đào sâu" tìm kiếm điều gì bên trong tâm hồn người phụ nữ, mà không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài trau chuốt.

Biết quyến rũ chồng

Phụ nữ Á Đông thường ngại ngần khi nói về chuyện sinh hoạt vợ chồng. Họ thường coi việc quyến rũ chồng không hợp với phép tắc, lễ nghi. Nhưng quan niệm ấy thường chỉ khiến người phụ nữ chịu thiệt thòi, trước những "cám dỗ" đầy rẫy bên ngoài, đàn ông nào lại chẳng khó qua ải mỹ nhân.

Là một người phụ nữ thông minh, bạn nên biết sắm sửa và làm đẹp cho bản thân, đừng ngại đưa ra yêu cầu khi sinh hoạt vợ chồng và trao tặng cho đối phương những cái ôm, hôn gần gũi, thể hiện sự đam mê, nồng nhiệt. Điều đó sẽ giúp cho tình yêu của hai bạn trở về thuở "rạo rực" ban đầu.

Cái "hư" này rất quan trọng. Bởi vì chuyện hòa hợp trong chăn gối đóng một vai trò giữ gìn "lửa" hôn nhân, duy trì hạnh phúc về lâu về dài. Vốn dĩ tình dục là bản năng của con người, không có điều gì có thể thay đổi, gắn kết đàn ông và đàn bà ngoài vấn đề tình dục. Dù thuộc giới tính nào, đều sẽ mang trong mình nhu cầu muốn được thỏa mãn. Vì vậy, muốn chồng không bao giờ chán, người phụ nữ phải biết tạo sự mới mẻ để quyến rũ người đàn ông của mình.

Đôi lúc ăn mặc sexy và quyến rũ chồng là một cái 'hư' của phụ nữ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể rời xa - Ảnh minh họa: Internet

Biết uống rượu, bia một chút

Theo nghiên cứu khoa học, những cô gái hay dung nạp đồ uống có cồn thường sẽ có chỉ số thông minh cao hơn. Phụ nữ biết uống bia, rượu một chút sẽ dễ dàng chia sẻ, sẵn sàng trút bầu tâm sự cùng với "đấng nam nhi", khi ấy hẳn sẽ có sức hấp dẫn riêng của mình.

Người phụ nữ biết biết "nhâm nhi" có khi lại trở thành một người bạn tri kỷ đối với người đàn ông. Những bản tính được cho là "mất thể diện" mà những lúc tỉnh táo, không một người đàn ông nào làm sẽ chỉ được phô bày trên bàn nhậu.

Sự đồng điệu trong tâm hồn sẽ làm nên hạnh phúc lâu dài trong hôn nhân. Thường các cặp đôi khi dành nhiều thời gian "tiêu khiển" bên nhau, dù ở bất kể nơi đâu thì hôn nhân của họ sẽ bền vững hơn. Đôi khi, chỉ cần "nhâm nhi" với nhau ly rượu vang là đã đủ, không nhất thiết phải uống nhiều.

Người phụ nữ biết "nhâm nhi" sẽ dễ dàng trở thành người bạn tri kỉ đối với người đàn ông, giúp cho cả hai đồng điệu trong tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Biết yêu thương và chiều chuộng bản thân

Điều quan trọng nhất mà mỗi phụ nữ cần nhớ là hãy yêu thương và chiều chuộng bản thân. Đây là cái "hư" bắt buộc phải có. Phụ nữ hiện đại tự tin, mạnh mẽ và độc lập, vậy nên họ biết yêu thương bản thân trước khi chờ đợi một ai đó yêu thương mình.

Những người phụ nữ thông minh biết cách thay đổi và tự lo cho chính mình. Họ xem việc đầu tư cho sức khỏe chưa bao giờ là việc làm uổng phí và mạnh dạn mua sắm những gì bản thân cho là cần thiết và yêu thích.

Chỉ khi phụ nữ biết yêu bản thân, đàn ông mới thực sự trân trọng. Một người đàn bà tuềnh toàng, ăn mặc lại luộm thuộm, đầu tóc lôi thôi thì khi ra đường, tự nhìn mặt mình cũng thấy ngán ngẩm, muốn "bỏ đi", chứ nói gì đến chồng con. Muốn là một người phụ nữ có giá trị, đừng chỉ sống như "cây tầm gửi", mà hãy là một "cây phong" đứng hiên ngang trên đồi cao đón gió.