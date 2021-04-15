Chẳng bao giờ bị đàn ông ‘dắt mũi’ và lợi dụng, bí quyết của đàn bà khôn nằm ở 4 NÊN và 1 KHÔNG này

Ngoài ra, tâm lý của phụ nữ thường sẽ muốn ở bên cạnh một người họ có thể trông cậy, nương tựa vào được, chứ không phải một mối quan hệ "ỡm ờ", trên tình bạn dưới tình yêu.

Một trong những cách cơ bản phụ nữ khôn ngoan thường sử dụng để kiểm tra xem tấm lòng của người đàn ông đó dành cho mình là bắt đầu từ tình bạn. Khi đứng trước những hành động, lời lẽ tán tỉnh, dỗ dành ngon ngọt của đàn ông, có thể phụ nữ sẽ bị rung động, nhưng là một người thông minh, họ sẽ không lập tức "sấn sổ" và "gục ngã" trước người đó ngay, mà chỉ trao đổi như bạn bè bình thường, thời gian sau đó sẽ quyết định sau.

Ví dụ, khi lần đầu đi ăn tối với một người đàn ông hẹn hò trên mạng, anh ta kéo ghế giúp bạn và làm những hành động thể hiện mình là một người đàn ông ga lăng. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ hỏi: "Anh thường hay làm những điều này lắm phải không? Tại vì em thấy anh điêu luyện" và một số câu hỏi khác tương tự, nhằm để biết xem người đàn ông ấy có thấy mình đặc biệt không hay chỉ là đại trà giống bao cô gái khác.

Để biết một người đàn ông có thật lòng yêu bạn không, hay anh ta còn có mục đích gì khác, người phụ nữ khôn ngoan sẽ không dễ dàng bị qua mắt bởi những "chiêu trò" của đàn ông. Họ sẽ soi xét cách ứng xử và đặt ra câu hỏi mang tính kiểm tra một cách khôn khéo. Những câu hỏi này thường bóng gió, mục đích để nắm bắt được ý định, suy nghĩ của người đàn ông về vấn đề, hoàn cảnh lúc đó là như thế nào.

Nên tỏ ra yếu đuối

Một người phụ nữ khôn ngoan luôn biết khi nào cần mạnh mẽ, khi nào cần tỏ ra yếu đuối. Với đàn ông, khi yêu một người phụ nữ, không ai muốn bạn gái, người yêu của mình vượt trội hơn anh ta về mọi mặt.

Do đó, sinh ra vốn là phái yếu, cho dù chị em có "khỏe" đến mấy đi chăng nữa, khi đứng trước người đàn ông mà mình cảm mến, đừng cố tỏ ra gan lỳ và gai góc. Bởi vì như vậy sẽ khiến người ấy cảm thấy bạn quá mạnh mẽ và không cần sự bảo vệ, che chở từ anh ta. Khi một người phụ nữ kích hoạt chế độ yếu đuối, đàn ông ngay lập tức sẽ kích hoạt chế độ "anh hùng". Vậy nên, biết nhu biết cương đúng lúc mới chính là người phụ nữ khôn ngoan, khiến đàn ông "chết như điếu đổ".



Thỉnh thoảng tỏ ra yếu đuối, đàn ông sẽ sẵn sàng giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Đặt ra yêu cầu cao ở đối phương

Bản chất của một người phụ nữ khi sinh ra là dành tình cảm và chấp nhận hy sinh mọi thứ cho người mình yêu thương. Tuy nhiên, không phải cứ cho đi là nhận lại được tình cảm tương xứng.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết trao đi tình yêu một cách đúng đắn và nhận lại được sự hồi đáp xứng đáng từ đối phương. Họ không chấp nhận từ bỏ mọi thứ, bởi vì biết rằng rồi một ngày, hành động của họ nghiễm nhiên sẽ trở thành điều tất nhiên, không còn được trân trọng bởi người đàn ông.

Một trong những hành động dễ thấy nhất mà những người phụ nữ này thể hiện chính là cho đàn ông nhận thấy, những gì anh ta bỏ ra chỉ trong một vài lần đầu là chưa đủ với giá trị con người cô ấy. Nếu thực sự yêu thương, thật lòng muốn ở bên, họ cần phải chứng minh bằng hành động của mình. Đó không phải là đòi hỏi, yêu cầu cao mà khi nhận biết được giá trị bản thân, người phụ nữ sẽ cho đàn ông thấy mình không phải là một con người dễ dãi.

Không nên tỏ ra quá ngưỡng mộ và thần tượng người đàn ông

Bạn đang "say nắng" một người đàn ông có giá trị rất cao, cao hơn ngưỡng của bạn nhiều. Thế nhưng tình cờ một cơ duyên nào đó đưa đẩy bạn với người đàn ông ấy gặp nhau. Người ta có lòng muốn làm quen với bạn và hẹn sau đó gặp lại.

Một người phụ nữ khôn ngoan khi đứng trước tình huống này, họ sẽ không "vồ vã", trở nên quá kích động khi được người "thầm thương trộm nhớ" hẹn gặp mặt. Dù trong lòng có xốn xao thế nào đi chăng nữa, hãy cố giữ trạng thái bình thường, xem anh ta như những người đàn ông khác đang theo đuổi mình và không quá lấy làm ấn tượng.



Mặc dù nhiều lần 'mơ tưởng' đến người đàn ông đó, nhưng phụ nữ khôn ngoan vẫn sẽ tỏ ra bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, người ấy chắc chắn sẽ cảm thấy bạn là một người đặc biệt, khác với những người phụ nữ khác. Họ sẽ theo đuổi và chinh phục bạn. Ngoài ra, khi người đàn ông đã ở vị thế cao, họ cũng muốn tìm một người xứng đáng với mình. Vậy nên, nếu bạn tỏ ra quá "thần tượng" ngay trong thời gian đầu, sẽ khiến họ sợ hãi mà rút lui.