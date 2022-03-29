Đàn bà khôn đủ khôn khéo để không chạm vào 10 "vùng cấm" này của đàn ông

Phụ nữ yêu 29/03/2022 06:23

Nếu bạn muốn đàn ông tôn trọng mình, hãy học cách tôn trọng anh ấy trước.

Điều tra mọi thứ về anh ấy

Phụ nữ thường muốn biết mọi thứ về người đàn ông mình yêu. Vì thế, nhiều người vợ muốn quản lý hết liên lạc, tài khoản mạng xã hội của chồng. Họ còn muốn biết về những mối quan hệ xung quanh chồng.

Thực tế, đàn ông không thích bị phụ nữ quản lý như thế, thậm chí là cực kì ghét. Một người đàn bà thông minh sẽ không có cách giữ đàn ông thế này. Đàn ông cần những khoảng không gian riêng và họ muốn được tôn trọng. Nếu bạn muốn đàn ông tôn trọng mình, hãy học cách tôn trọng anh ấy trước.

Lấy khuyết điểm của anh ấy so sánh với người đàn ông khác

Đàn ông cực kì ghét bị so sánh, họ thấy bị tổn thương và không được tôn trọng. Nhiều người phụ nữ sai lầm khi nghĩ rằng đó là cách để thúc đẩy đàn ông hoàn thiện mình. Nhưng thực tế, đàn ông lại cảm thấy bị đụng chạm lòng tự trọng khi bị so sánh như thế.

Than phiền khi nói về việc anh ấy phải thăng chức hay nghỉ việc

Người đàn ông nào cũng muốn thăng tiến trong công việc, vững vàng sự nghiệp. Nhưng công việc không phải lúc nào cũng như mong muốn, đàn ông cũng có lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Và đây sẽ là lúc họ muốn bạn lắng nghe, khích lệ. Đàn ông không cần phụ nữ thở than, hay giúp đỡ để giải quyết những khó khăn trong công việc. Họ chỉ cần được thấu hiểu để có thêm động lực cố gắng nhiều hơn.

Phủ định những gì anh ấy làm cho gia đình

Đàn ông có nhu cầu được ghi nhận, vì thế đừng phủ định những gì anh ấy làm cho gia đình. Những điều anh ấy làm dù là lớn lao hay nhỏ bé cũng là sự nỗ lực thật tâm vì người thân. Quan trọng nhất là anh ấy luôn phấn đấu để đem đến những gì tốt đẹp nhất cho gia đình. Đàn ông muốn bạn thấy tự hào, ngợi khen, hơn là bị phủ nhận.

Đàn bà khôn đủ khôn khéo để không chạm vào 10 'vùng cấm' này của đàn ông - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Phê bình mẹ anh ấy trước mặt anh ấy

Với phụ nữ, cha là người đàn ông không ai có thay thế thì với đàn ông mẹ cũng là người phụ nữ không ai được phép động chạm đến. Với đàn ông, mẹ có thể là “vùng cấm địa” mà dù là vợ cũng không thể đụng vào.

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ nói xấu mẹ của đàn ông trước mặt anh ấy. Cô ấy sẽ khôn khéo trong mối quan hệ với mẹ chồng, cũng không khiến đàn ông phải khó xử.

Khó chịu khi anh ấy nhìn phụ nữ đẹp

Đàn ông là sinh vật yêu thích cái đẹp, đó là bản năng nam tính của họ. Vì thế, nếu anh ấy có nhìn phụ nữ đẹp thì bạn cũng đừng ghen tuông. Đàn ông sẽ thấy bạn vô lý, thậm chí cho rằng bạn đang thiếu tự tin vào bản thân.

Muốn thay đổi anh ấy

Sẽ không ai có thể thay đổi bất kì ai, dù là trong một mối quan hệ tình cảm sâu đậm. Chấp nhận con người của nhau cũng là thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ nuôi hy vọng thay đổi đàn ông. Vì đàn ông cũng không thích điều đó, họ muốn bạn chấp nhận họ, dần trở nên hòa hợp với nhau hơn.

Chê bai khả năng giường chiếu

Chuyện gần gũi cần tình cảm, sự hòa hợp và thấu hiểu hơn là kỹ năng, chiêu trò. Đàn ông sẽ cảm thấy tổn thương tự trọng nếu bị chê bai khả năng giường chiếu. Người vợ thông minh sẽ tinh tế thấu hiểu chồng, thậm chí là động viên và khích lệ để cả hai có khoảng thời gian thăng hoa bên nhau.

Phụ nữ hay tin những chuyện không có căn cứ

Phụ nữ thường dễ tin vào những chuyện không có căn cứ khoa học. Đàn ông lại là sinh vật logic, không chấp nhận những chuyện không có căn cứ, càng không thích phụ nữ vì những chuyện đó mà buồn vui thất thường.

Ngoại tình

Đàn ông không thể bao dung như phụ nữ. Họ có thể yêu sâu đậm nhưng không bao giờ chấp nhận một người đàn bà ngoại tình.

5 đặc điểm ''lạ'' của phụ nữ nhưng lại dễ khiến đàn ông say mê, đắm đuối: "Công - Dung - Ngôn - Hạnh" có còn cần thiết?

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Với người đàn ông, họ chỉ cần người phụ nữ của mình sở hữu những đặc điểm dưới đây đã đủ say mê, đắm đuối.

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