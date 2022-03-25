Trước khi nhận lời kết hôn với chàng trai mà bạn muốn gắn bó cả đời, hãy chắc rằng cả bạn và đối phương đều đã hiểu rõ về 5 điều quan trọng này.

Ngày cưới là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mọi cô gái trên thế giới này. Khi đồng ý lời cầu hôn của ai đó, bạn phải thật sự suy nghĩ nghiêm túc và phải chắc chắn đây là người đàn ông mà bạn muốn ở cạnh bên suốt quãng đời còn lại. Đưới đây là 5 điều mà bạn nhất định phải tìm hiểu và thảo luận kỹ lưỡng với người yêu trước khi tiến đến hôn nhân, bởi vì chúng nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng về sau sẽ gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến hạnh phúc của hai bạn. Ảnh minh họa Ngôn ngữ tình yêu Theo tiến sĩ Gary Chapman, có 5 cách khác nhau mà một người thường sử dụng để trao đi và nhận lại tình cảm: Hành động chăm sóc, lời nói khẳng định, chất lượng thời gian ở bên nhau, quà tặng và sự tiếp xúc cơ thể. Bạn và người yêu phải hiểu rõ ngôn ngữ tình yêu của nhau, bởi có rất nhiều trường hợp mà cử chỉ của họ không như chúng ta mong muốn (hoặc ngược lại) – chẳng hạn như anh ấy thích mua quà xa xỉ để bày tỏ tình cảm nhưng bạn lại cảm thấy điều đó lãng phí. Để tránh khó chịu và thậm chí là cự cãi về sau, cả hai bạn nên học về ngôn ngữ tình yêu của đối phương nhiều hơn.

Tính tốt và tật xấu Đương nhiên bạn yêu cuồng nhiệt nên mới muốn nhận lời kết hôn, nhưng bạn có chắc mình sẽ yêu luôn những tật xấu của anh ấy? Ai trong chúng ta cũng khó khăn trong việc nhìn ra thói xấu của người yêu và cố gắng chấp nhận nó, nhưng đó là bước căn bản bắt buộc trước khi tiến đến hôn nhân. Bạn và người yêu nên có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng chân thành về những điểm thiếu sót ở bản thân, và học cách không phán xét nhau từ đầu. Khi đã về chung một nhà, hai bạn đã được chuẩn bị tâm lý nên sẽ cùng nhau chấp nhận và thậm chí là giúp đối phương thay đổi, sửa chữa điều họ chưa làm tốt. Ảnh minh họa Thảo luận về chuyện sinh con cái Mặc dù đối với một số cặp đôi thì việc có con vẫn là quá sớm, nhưng đây vẫn là được cho là một trong những chủ đề quan trọng nhất cần thảo luận trước khi bạn muốn dành cả đời cho ai đó. Cả hai đã muốn có con chưa? Thời gian là khi nào? Nếu thảo luận tất cả trước khi bạn nhận chiếc nhẫn cầu hôn của anh ấy, nó có thể tránh gây ra sự xung đột vô cùng nhạy cảm về sau – ví dụ như khi bạn đã sẵn sàng còn anh ấy lại muốn cả hai thong thả vài năm nữa. Ngoài ra, những vấn đề chuyên sâu hơn như sức khỏe sinh sản cũng cần được cả hai lưu tâm.

Mục tiêu tài chính Khi các cặp vợ chồng gây gổ với nhau và thậm chí dẫn nhau ra tòa, bạn có biết tài chính là một trong những nguyên nhân phổ biến? Tiền bạc xét cho cùng luôn là một vấn đề nhạy cảm, nhưng thà là nói với nhau từ đầu còn hơn có một bữa cơm ‘mặt nặng mày nhẹ’ chỉ vì tiền lương tháng này thâm hụt. Ngoài chuyện nên thành thật về lương hướng (và cả mức nợ) của nhau, cả hai cũng nên tạo tình huống để thử giải quyết trong tương lai. Ví dụ như vợ là người giữ tiền hay cả hai sẽ tự giữ? Nếu phải tiết kiệm để mua nhà thì hai người sẽ làm gì vì mục tiêu đó? Ảnh minh họa Mục tiêu nghề nghiệp Nhiều người chắc chắn nghĩ đến chuyện tài chính, nhưng lại ít ai cho rằng mục tiêu nghề nghiệp của đối phương cũng có ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân. Cả hai bạn không chỉ cần biết về công việc hiện tại mà còn là định hướng tương lai của nhau. Liệu bạn có muốn hôn phu của mình phải có chí cầu tiến trong công việc – cũng đồng nghĩa là muốn anh ấy phải đổi chỗ làm? Hoặc liệu anh ấy có thích việc bạn thường xuyên đi công tác và chăm chỉ xã giao để tìm cơ hội mới trên thương trường? Liệu cả hai có thấu hiểu cho quỹ thời gian ít ỏi còn lại của đối phương sau khi đã nhọc nhằn làm việc cả ngày dài? Những điều này ban đầu chỉ rất nhỏ, nhưng nếu tích tụ và không được giải quyết ổn thỏa từ sớm thì mâu thuẫn lớn giữa hai vợ chồng là điều chắc chắn sẽ xảy đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-dieu-moi-co-gai-nhat-dinh-phai-chu-y-truoc-khi-nhan-loi-ket-hon-dieu-cuoi-cung-tuong-nho-nhat-ma-lai-de-gay-nen-mau-thuan-nhat-458127.html