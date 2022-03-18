Khi được hỏi lý do tại sao lại không thích kết hôn. Đàn ông và phụ nữ đều trả lời là "Tại vì điều này…"

Cuộc khảo sát lý do tại sao nam và nữ chưa kết hôn, tất cả đều trả lời la "vì như vậy nên..."

Khi chúng tôi hỏi lý do tại sao nam nữ chưa kết hôn lại không thích kết hôn, nhiều nam giới trả lời rằng họ không thấy những người đã kết hôn xung quanh có vẻ hạnh phúc, còn phụ nữ trả lời rằng họ không thích chế độ hôn nhân gia trưởng.

Theo kết quả của một cuộc khảo sát Gender Infographic do quỹ Gia đình Gwangju thực hiện ngày 8/3 đối tượng là những người đàn ông và phụ nữ chưa kết hôn sinh sống ở Gwangju, 51,9% nam giới và 52,9% phụ nữ trả lời rằng họ phải kết hôn.

Khi hỏi độ tuổi mong muốn kết hôn, nam giới chiếm 54,3% là mong muốn kết hôn trong độ tuổi 30~34 và 41,3% còn lại là mong muốn kết hôn trong độ tuổi 35~39. Còn khi hỏi phụ nữ, khảo sát đã cho ra kết quả rằng 52,6% phụ nữ muốn kết hôn vào khoảng 30~34 tuổi và 31,1% phụ nữ còn lại muốn kết hôn vào khoảng 35~39 tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Khảo sát cũng chỉ ra ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội khiến nam giới không muốn kết hôn, các yếu tố đó lần lượt là: chiếm 32,3% nam giới cho rằng “vì những người kết hôn xung quanh trông không hạnh phúc”, 22,6% cho rằng “vì không thích chế độ hôn nhân gia trưởng (lấy nam giới làm trung tâm)”, 16,1% cho rằng “vì có gia đình phải chăm sóc” và 12,9% còn lại cho rằng “vì không thể tiếp tục làm việc sau khi kết hôn”.

Còn đối với phụ nữ, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất chiếm 32,1% là “vì không thích chế độ hôn nhân gia trưởng”, theo sau đó là 26,9% cho rằng “vì không thể tiếp tục làm việc sau khi kết hôn”, 20,5% cho rằng “vì những người kết hôn xung quanh trông không hạnh phúc” và 10,3% cho rằng “vì có gia đình phải chăm sóc”.

Một quan chức của Quỹ Phụ nữ và Gia đình Gwangju cho biết: "Quan điểm hôn nhân truyền thống có xu hướng suy yếu đi và gánh nặng trách nhiệm đối với việc kết hôn ngày càng tăng".

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 4/6 đến ngày 16/7 năm ngoái trên các đối tượng là 1.614 nam nữ độc thân ở độ tuổi 20-39 sinh sống ở Gwangju (805 nam và 809 nữ).

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