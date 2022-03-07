Gợi ý quà tặng ý nghĩa cho những người phụ nữ yêu thương nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3)

Phụ nữ yêu 07/03/2022 19:05

Tặng quà gì thật ý nghĩa cho chị em phụ nữ nhân ngày 8/3 vẫn luôn là câu hỏi khiến nhiều người đau đầu. Nếu bạn cũng đang lo lắng về điều này thì gợi ý những món quà dưới đây sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời.

Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) là dịp để tri ân những người phụ nữ yêu thương của bạn, có thể là mẹ, là vợ, chị em, cô dì trong gia đình hay là cô giáo,... của mình. Một món quà thay lời yêu thương cũng là một ý kiến không tồi. Đôi khi chỉ món quà nhỏ, đơn giản nhưng mang một ý nghĩa kỉ niệm thì còn gì hạnh phúc bằng.

Nói đến quà tặng thì phải nói rất nhiều mẫu mã, đa dạng kiểu dáng từ những bó hoa tươi, bánh kẹo, mỹ phẩm, đồ gia dụng, thiệp chúc mừng cho đến cả những món đồ thủ công rất tinh xảo, đồ handmade,… đều là những lựa chọn hoàn hảo.

1. Tặng hộp hoa sáp

Hoa tươi thường được sử dụng làm quà tặng trong nhiều dịp kỉ niệm nhưng tất nhiên bạn phải chấp nhận nó không mang giá trị lâu dài vì dù đẹp mấy cũng sẽ tàn. Do đó, một lựa chọn tốt hơn chính chính là những bông hoa sáp được làm từ sáp thơm hết sức tinh tế và cũng được làm tỉ mĩ, đẹp đến từng chi tiết.

Không chỉ vậy, hoa sáp còn đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc. Đặc biệt, so với các loại hoa tươi thì hoa sáp giữ được lâu, có hương thơm ngọt ngào, màu sắc đẹp lung linh, vừa có thể trang trí lại vừa tạo hương thơm.

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Hoa sáp là một trong những lựa chọn tuyệt vời ngày 8/3 - Ảnh: Internet

2. Tặng mỹ phẩm và dụng cụ làm đẹp

Đối với phụ nữ, nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp vẫn luôn được ưu tiên lên hàng đầu. Vì vậy, việc lựa chọn mỹ phẩm và dụng cụ làm đẹp như son, má hồng, phấn, nước hoa,... để làm quà tặng ngày 8/3 chắc chắn không thể thiếu trong danh sách này. Đây là món quà tuyệt vời dành cho người phụ nữ của bạn.

Hãy là một người quan sát thật tâm lý, để ý thật kỹ sở thích của người nhận. Sẽ như thế nào nếu bạn dành món quà bất ngờ đúng loại người ấy yêu thích nhưng vẫn chưa mua được? Hãy dành đều trọn vẹn nhất cho người phụ nữ của mình.

Gợi ý quà tặng ý nghĩa cho những người phụ nữ yêu thương nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) - Ảnh 2
Mỹ phẩm và các dụng cụ làm đẹp là một lựa chọn quà tặng không thể thiếu cho phái đẹp - Ảnh: Internet

3. Trang sức

Dùng trang sức làm món quà 8/3 là một ý tưởng được rất nhiều người lựa chọn. Nó không chỉ mang ý nghĩa kỉ niệm mà khi nhìn vào món trang sức bạn tặng khiến người ấy không thể nào quên bạn được. Trang sức không chỉ giúp người phụ nữ tỏa sáng hơn mà đặc biệt, nó còn có thể kề cận bên họ.

Hoặc một chiếc đồng hồ nữ, 1 cặp đồng hồ đôi đeo tay như một kỷ vật thời gian, thay bạn nhắc nhở giờ giấc, những dấu mốc kỷ niệm đáng nhớ trong con đường tình yêu của hai người.Top 21 món quà 8-3 cho vợ ý nghĩa được các chị em yêu thích nhấtThis article is referenced content from https://chanhtuoi.com - Top 21 món quà 8-3 cho vợ ý nghĩa được các chị em yêu thích nhất

Gợi ý quà tặng ý nghĩa cho những người phụ nữ yêu thương nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) - Ảnh 5
Dùng trang sức làm món quà 8-3 là một ý tưởng được rất nhiều người lựa chọn - Ảnh: Internet

4. Quần áo, phụ kiện

Giày, túi xách, đầm, áo, váy... của phái đẹp bao giờ cũng phong phú kiểu dáng hơn đàn ông. Một đôi giày tốt giúp sẽ thay bạn nâng niu, chăm sóc từng bước chân của người phụ nữ.Top 21 món quà 8-3 cho vợ ý nghĩa được các chị em yêu thích nhấtThis article is referenced content from https://chanhtuoi.com - Top 21 món quà 8-3 cho vợ ý nghĩa được các chị em yêu thích nhấtMột chiếc đầm đẹp giúp cô ấy tự tin tỏa sáng trong buổi hẹn hò với bạn thì còn gì bằng phải không nào? 

Gợi ý quà tặng ý nghĩa cho những người phụ nữ yêu thương nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) - Ảnh 8
Giày, túi xách, đầm, áo, váy... của phái đẹp bao giờ cũng phong phú kiểu dáng hơn đàn ông - Ảnh: Internet

5. Đồ gia dụng:

Hàng ngày, người phụ nữ phải dành nhiều thời gian cho những công việc sinh hoạt trong nhà đến nỗi có khi quên mất chăm sóc bản thân mình. Vì vậy, nhân dịp 8/3, bạn có thể dành tặng cho mẹ hay cho vợ những món đồ gia dụng mới như một chiếc máy hút bụi kèm lau nhà, một chiếc máy giặt, chiếc bếp từ hoặc lò nướng mới,... giúp cho họ có thêm thời gian chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi nhiều hơn.

Gợi ý quà tặng ý nghĩa cho những người phụ nữ yêu thương nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) - Ảnh 9
Nhân dịp 8/3, bạn có thể dành tặng cho mẹ hay cho vợ những món đồ gia dụng mới như một chiếc máy hút bụi kèm lau nhà, một chiếc máy giặt, chiếc bếp từ hoặc lò nướng mới,... - Ảnh: Internet

6. Quà handmade

Nếu bạn khéo tay, có thể tự tay làm mẫu thiệp 8/3, một chiếc khăn len, một bức tranh hay chỉ đơn giản là xuống bếp làm một bữa ăn cho gia đình,... Dù nhỏ nhưng món quà handmade này lại chứa đựng được tình cảm chân thành và sự quan tâm của bạn gửi gắm đến người phụ nữ yêu thương của mình. Chắc hẳn, khi người thương nhận được món quà này sẽ hạnh phúc, thấu hiểu bạn hơn.

Gợi ý quà tặng ý nghĩa cho những người phụ nữ yêu thương nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

7. Một buổi dã ngoại

Đây cũng là cách hâm nóng tình cảm và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của cả hai. Bạn có thể chọn địa điểm gần nhà hay những chỗ mà nàng cảm thấy thích. Bạn cần phải lên một kế hoạch rõ ràng như hoạt động, lịch trình…thậm chí thuê nơi nghỉ nếu đi xa chút.

Gợi ý quà tặng ý nghĩa cho những người phụ nữ yêu thương nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) - Ảnh 11
Một buổi dã ngoại cũng là cách hâm nóng tình cảm và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của cả hai - Ảnh: Internet

Quà tặng 8/3 cho mẹ, bạn gái, chị em gái... thể hiện tình yêu, trân trọng của người tặng. Vì vậy, bạn cũng cần tinh tế một chút trong cách lựa chọn quà tặng cho từng đối tượng. Điều này giúp người nhận cảm thấy được tầm quan trọng của họ trong lòng bạn.

Chị em muốn người đàn ông của mình làm gì vào ngày 8/3?

Chị em muốn người đàn ông của mình làm gì vào ngày 8/3?

Không phải cứ tặng hoa đẹp, quà đắt tiền kèm theo những lời chúc mật ngọt là sang, sẽ khiến chị em cảm thấy cảm động. Thực ra phụ nữ đơn giản lắm, vào ngày 8/3 họ chỉ muốn người đàn ông của mình có thể vào bếp nấu một bữa cơm cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi. 

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