Người yêu dẫn đi mua quà 8/3 nhưng lại 'đòi chia tiền' vì cho rằng tôi đòi quà quá đắt

Phụ nữ yêu 06/03/2021 06:47

Tôi có nên tiếp tục với người yêu khi anh ấy đòi chia tiền mua quà tặng ngày 8/3?

Tôi không phải là kiểu con gái hay đòi hỏi khi yêu, càng không bắt buộc người yêu phải tặng quà tặng hoa gì trong những ngày lễ. Mặc dù vậy, là đàn ông, khi yêu thì cũng nên tinh tế, hiểu ý phụ nữ một chút. Cho dù tôi không đòi thì người yêu cũng nên hiểu chuyện và chủ động tặng quà cho tôi, dù món quà nhỏ tôi cũng lấy làm hạnh phúc. Nhưng thực tế người yêu tôi lại hoàn toàn ngược lại.

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Tôi chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Từ khi yêu nhau đến nay là đã hơn 3 năm, bất cứ ngày lễ gì anh cũng đều không có lời chúc, cũng không có quà cho tôi. Mỗi khi đến dịp lễ, Tết, tôi toàn phải ru rú trong nhà, không dám gặp bạn bè vì sợ bị hỏi “Người yêu tặng quà gì?”. Hơn nữa tôi cũng thấy rất tự ti, tủi thân khi thấy người ta được bạn trai tặng quà đắt đỏ.

Cho đến gần đây, tôi có gợi ý cho người yêu rằng mình muốn được có một món quà tặng ngày 8/3 sắp tới. Lấy lý do yêu nhau nhiều năm nhưng chưa được tặng quà, tôi tỏ ra nhõng nhẽo để được anh người yêu cưng chiều một chút. Người yêu tôi cũng không phản đối, tuy nhiên anh cũng chẳng hề có thái độ vui vẻ gì khi nhận được lời đề nghị của tôi.

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8/3 năm nay là lần đầu tiên tôi chủ động gợi ý muốn người yêu tặng quà cho mình -
Ảnh minh họa: Internet

Đến hôm sau, khi hẹn nhau đi ăn tối, tôi mới tranh thủ nhắc khéo anh ấy chuyện tặng quà. Tôi bảo anh chở đi lựa quà trước chứ không cần đợi đến ngày 8/3. Anh cũng đồng ý, ăn xong liền chở tôi đến trung tâm thương mại để mua quà cho tôi. Đi vài vòng nhưng vẫn chưa thấy món quà nào ưng ý, anh bắt đầu hơi khó chịu. Thấy vậy, tôi kéo anh vào một gian hàng gần đó, lựa nhanh một chiếc áo. Lúc nhìn vào giá tiền của chiếc áo là 700.000 đồng, người yêu tôi liền phản đối tôi lấy chiếc áo. Tôi chưa kịp nói gì, anh đã “chặn họng” tôi: “Nếu thích thì em lấy đi, nhưng đắt quá nên phải chia đôi tiền.”

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Thật bất ngờ khi người yêu đòi tôi phải chia đôi tiền mua chiếc áo tặng quà ngày 8/3 -
Ảnh minh họa: Internet

Tôi “đứng hình” mất 3 giây, vừa xấu hổ với bạn nhân viên bán hàng, vừa buồn muốn khóc về người yêu của mình. Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi, đã đi làm và lương tháng cũng rất khá. Vậy nhưng mua món quà tặng ngày 8/3 cho bạn gái cũng tính toán và đòi chia đôi tiền. Thật sự tôi yêu anh không vì tiền bạc, nhưng chẳng lẽ bây giờ vì chuyện tiền bạc này mà lại chia tay sau 3 năm gắn bó? Tôi có nên chia tay với người đàn ông này?

(hanhhong9...@gmail.com)

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