5 đặc điểm ''lạ'' của phụ nữ nhưng lại dễ khiến đàn ông say mê, đắm đuối: "Công - Dung - Ngôn - Hạnh" có còn cần thiết?

Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được sự vất vả cũng như hy sinh của chị em phụ nữ. Đàn ông thường nghĩ vợ ở nhà chăm con, làm việc nhà là nhàn hạ, sung sướng. Chính vì vậy phụ nữ đừng bao giờ để bản thân phụ thuộc vào tiền bạc của người chồng.

Khi đó, phụ nữ sẽ được làm những gì mình yêu thích, được hạnh phúc và xinh đẹp vô cùng. Từ đó, chồng sẽ chẳng bao giờ dám xem thường, chê bai hay chán vợ đâu. Thậm chí, nhiều ông chồng còn quay ra ghen tuông, sợ mất vợ nữa.

Phụ nữ muốn hạnh phúc càng phải kiếm ra nhiều tiền. Đừng bỏ phí những năm tháng học hành của mình. Cưới chồng, sinh con, có một sự nghiệp riêng và độc lập kinh tế, chính là bí quyết quan trọng để phụ nữ không bị thiệt thòi. Khi bạn kiếm ra tiền thì chẳng có người đàn ông nào dám coi thường bạn. Họ sẽ luôn tôn trọng và lắng nghe khi vợ mình có một sự nghiệp vững chắc. Đây cũng chính là yếu tố quyết định người phụ nữ có được sự bình đẳng thực sự trong gia đình.

Biết ghen tuông

Ghen thực sự là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu cũng như đời sống hôn nhân. Thỉnh thoảng nên quan tâm và tỏ ra "ghen tuông" với một vài biểu hiện nào đó của chồng với cô gái khác. Bởi sự ghen tuông nhẹ nhàng luôn làm cho người đàn ông thích thú. Nó khiến họ cảm thấy mình vẫn có tầm ảnh hưởng quan trọng với bạn đời của mình.

Thường ghen tuông sẽ khiến đàn ông chán ghét. Nhưng phụ nữ hãy nhớ ghen là gia vị của tình yêu nếu như bạn biết ghen đúng cách. Hãy khéo léo nêm nếm nó cho vừa phải. Thêm một chút gia vị, món ăn sẽ ngon và thú vị hơn. Nhưng chị em đừng lạm dụng quá, sẽ phản tác dụng đấy. Đừng hùng hổ, dữ dằn hay phát ngôn những lời không đúng mực. Phụ nữ khi ghen một cách thông minh thì chắc chắn khiến chồng mê đắm. Một chút giẫn dỗi, hờn mát vì chồng trót nhìn ai đó bên đường sẽ khiến anh ấy thêm yêu thương và quấn quít vợ đấy.

Gợi cảm nhưng không lả lướt

Dù là vợ chồng có với nhau mấy mặt con thì đừng bỏ quên vẻ bề ngoài của chính mình. Bạn xuề xòa, luộm thuộm sẽ khiến cho tình yêu của chồng dành cho bạn vơi đi. Bởi đàn ông chân chính họ bị hút hồn bởi vẻ đẹp gợi cảm toát lên sự tự tin với những bộ đồ hợp thời trang, hoàn cảnh.

Hơn nữa, người phụ nữ có ánh mắt biết nói, cử chỉ lịch thiệp, đáng yêu nhưng vẫn đầy sức hút và gợi cảm. Đây là người phụ nữ mà mọi đàn ông đều mơ ước và bị đánh gục. Thế nên cứ xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm.

Nhưng phụ nữ phải nhớ, sexy cũng phải văn minh, đừng biến mình trở nên "lả lướt" nha. Bạn chỉ cần ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, nói năng lịch sự cũng đủ khiến đàn ông chết đứ đừ vì sự gợi cảm rồi.

Biết đối nhân xử thế

Phụ nữ thường phạm mỗi lỗi cố hữu đó là không khéo cư xử nên khiến chồng phải mệt mỏi, đau đầu về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Một vài lần có thể không sao, nhưng cứ liên tục chắc chắn sẽ khiến cho chồng không thể nào yêu thương vợ được.

Là người phụ nữ nên biết đối nhân xử thế với mẹ chồng, với chị em chồng và tất cả mọi người thân bên chồng. Chẳng anh chồng nào lại không yêu thương một người vợ vừa đảm đang, hiền dịu lại biết quan tâm, chăm sóc những người anh ấy yêu thương cả. Đây là bí mật để chồng mê vợ như điếu đổ đấy ạ!

Đàn ông rất quan tâm đến việc vợ hoặc người yêu của mình đối xử với người thân và bạn bè xung quanh thế nào. Sự quan tâm, chăm sóc tận tình và chân thành dành cho những người xung quanh luôn được đánh giá cao. Anh chồng nào cũng vô cùng tự hào nếu vợ hết lòng hết dạ với gia đình nội ngoại, chân thành, nhiệt tình với bạn bè, người thân.

Tinh tế và khéo léo

Tinh tế và khéo léo chính là chìa khóa để gìn giữ cuộc sống hôn nhân và khiến người đàn ông say mê mình. Cuộc sống này lúc nào vất vả, áp lực về cơm áo, gạo tiền, khiến chúng ta chẳng thể giữ được nét dịu dàng, đáng yêu như trước.

Cuộc sống vất vả, áp lực cơm áo gạo tiền khiến phụ nữ chúng ta chẳng thể giữ được nét hiền dịu, đáng yêu như thuở mới quen, mới cưới. Nhưng tình cảm vợ chồng có nồng nàn, hạnh phúc hay không cũng do chính mình cả.

Hãy thật tinh tế để biết làm gì cho phù hợp với tâm trạng của chồng. Nếu anh ấy nóng giận, hãy tạm im lặng, đừng cáu giận hay quát tháo, chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Hãy nhận biết lúc anh ấy mệt mỏi, chán nản vì công việc mà cảm thông và động viên đúng lúc.

Luôn lắng nghe và chia sẻ với người đàn ông của mình bằng tất cả trái tim chân thành. Nói lời khéo léo, ngọt ngào sẽ chỉ giúp chồng thêm yêu, thêm mê mẩn mình thôi ạ.

Ảnh minh họa: Internet