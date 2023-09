Tìm lý do vì sao chồng nói dối

Mọi lời nói dối của đàn ông đều có nguyên do rõ ràng. Quan trọng là, lý do nói dối đó bạn có chấp nhận được hay không. Nếu anh ấy nói dối để tạo cho bạn bất ngờ, để bạn không lo nghĩ, không buồn phiền thì đó là một lời nói dối đáng để chấp nhận. Nhưng nếu chồng nói dối để che giấu lỗi sai nào đó thì nhất định không được bỏ qua. Bởi thế, hãy tìm cho ra lý do vì sao chồng lại phải dối lừa bạn. Đây cũng sẽ là điều cốt lỗi để thấy được những góc khuất trong mối quan hệ vợ chồng. Có gì bạn chưa biết, vì sao chồng phải giấu?

Hãy tìm cho ra lý do vì sao chồng lại phải dối lừa bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cho chồng cơ hội tự nhận lỗi

Khi đã tìm được nguyên do cho những lời nói dối của chồng, đàn bà khôn sẽ cho chồng cơ hội tự nhận lỗi. Họ sẽ khéo léo gợi mở bằng một ví dụ nào đó giống chồng. Họ sẽ thể hiện sự mong muốn lắng nghe những điều chồng chưa thể nói. Họ sẽ để chồng hiểu không có sự tổn thương nào hơn việc bị lừa dối trong hôn nhân. Họ muốn chồng tự nguyện nhận sai. Cách cư xử này không chỉ thể hiện sự cảm thông, bao dung của một người vợ, mà còn gợi mở để chồng “thú tội” dễ dàng hơn. Vì một người vợ khôn ngoan luôn tinh tế để chồng tự nguyện nhận mình sai và hối lỗi, hơn là chỉ ra lỗi sai của chồng. Họ muốn chồng thấy dù chồng có phạm lỗi, họ vẫn tôn trọng chồng trước.