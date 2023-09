Chỉ có đàn bà tầm thường mới níu kéo đàn ông bằng cách này

Đăng nhiều trạng thái đau buồn trên mạng xã hội

Thường thì khi thất tình, đau buồn, phụ nữ thường viết ra những dòng tâm tình bi thương để níu kéo người cũ. Nhưng thật ra, đàn ông họ sẽ chẳng cảm động đâu. Vì đã cạn tình, họ vốn chẳng còn để tâm bạn đau buồn thế nào. Chỉ có bạn thể hiện quá nhiều sẽ càng chứng minh bản thân yếu đuối, bi lụy. Phụ nữ có thể bị bỏ rơi, bị phản bội, nhưng đừng tự khiến mình trở nên đáng thương, phiền toái trong mắt người khác.

Say mèm rồi khóc lóc

Nhiều phụ nữ khi kết thúc một cuộc tình thường tìm đến bia rượu để giải tỏa càm xúc. Say rồi họ lại không kiềm được lòng mà khóc lóc gọi điện cho người cũ. Nhưng bạn làm thế để được gì? Khi bạn tỉnh táo, xinh đẹp họ còn không muốn nhìn thấy bạn, thì khi bạn say mềm thê thảm khóc lóc, họ có để tâm không? Duy nhất một điều đàn ông thấy lúc này chính là xem thường bạn. Bạn uống đến say không làm chủ được mình chính là không có trách nhiệm với bản thân. Bạn quên cả việc đã chia tay để khóc lóc níu kéo, chính là không có tự trọng, kiêu hãnh của mình. Và bạn khi ấy đã tự làm khổ mình đến nhường nào vì một người không còn yêu bạn?

Bạn quên cả việc đã chia tay để khóc lóc níu kéo, chính là không có tự trọng, kiêu hãnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Dọa tự tử

Nhiều phụ nữ sau khi chia tay, dùng cách lấy mạng sống của mình ra để hăm dọa người cũ. Thật ra nhiều trường hợp, đàn ông sẽ sợ đó nhưng không phải vì họ yêu bạn đâu, mà đúng hơn là họ không muốn bị liên lụy nếu bạn xảy ra chuyện. Nhưng thế thì được gì, khi bạn còn không trân quý nổi mình thì giá trị của bạn trong mắt người khác còn bao nhiêu? Khi bạn không yêu nổi chính mình thì không ai muốn yêu bạn đâu.

Phụ nữ càng tầm thường càng dùng mọi cách níu kéo đàn ông đã thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng tầm thường càng dùng mọi cách níu kéo đàn ông đã thay lòng. Nhưng bạn hãy nhớ, đàn ông đáng để bạn giữ không cần bạn phải giữ. Đàn ông đáng để bạn bỏ, chỉ chọn cách bỏ bạn lại. Phụ nữ thông minh giữ mình chứ không cố giữ đàn ông, dù là trong bất kì trường hợp nào!