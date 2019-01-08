Chỉ có đàn bà tầm thường mới níu kéo đàn ông bằng cách này

Phụ nữ yêu 08/01/2019 05:30

Đã là phụ nữ thì nhất định đừng vì một người đàn ông xa lạ nào mà đánh mất giá trị của mình. Có thể yêu nhiều, nhưng hãy yêu bằng cả con tim và lý trí.

Phụ nữ nên hiểu đàn ông một khi đã hết yêu thì vô phương níu kéo. Mọi sự ở lại trong tình yêu đều là tự nguyện, không thể cưỡng cầu. Và nếu bạn dùng mọi cách để giữ họ lại, thì bạn chỉ có được một thể xác trống không linh hồn của họ. Khi ấy, bạn không giữ được trái tim đàn ông, càng không giữ được phẩm giá của chính mình.

Chỉ có người đàn bà tầm thường mới níu kéo đàn ông bằng những cách này.

Nhắn tin gọi điện liên tục

Nhiều phụ nữ chỉ vì yêu quá nhiều mà khi bị chia tay không chấp nhận được. Họ thể hiện sự cố chấp của mình ở việc nhắn tin, gọi điện liên tục cho đối phương. Thật ra thì cách này có hiệu quả không? Không, hoàn toàn không. Khi đã quyết định chia tay, chính là lúc đàn ông đã hết tình hết nghĩa với bạn. Thế thì hành động này của bạn chỉ khiến họ càng xem thường bạn hơn. Trong tình yêu với đàn ông, mọi sự quấy nhiễu đều có thể được bao dung. Nhưng khi họ đã thay lòng, quấy rầy chính là điều chướng tai gai mắt nhất.

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Khi đã quyết định chia tay, chính là lúc đàn ông đã hết tình hết nghĩa với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn có nhắn hay gọi cả trăm ngàn lần thì cũng không thể cứu vãn được một chuyện tình đã chết. Người ta đã không thấy đau lòng khi bỏ bạn ở lại, thì huống hồ tin nhắn gọi điện có ích gì? Đừng đánh mất tự trọng và kiêu hãnh của bản thân. Bạn có thể mất tình yêu, nhưng đừng đánh mất chính mình.

Đăng nhiều trạng thái đau buồn trên mạng xã hội

Thường thì khi thất tình, đau buồn, phụ nữ thường viết ra những dòng tâm tình bi thương để níu kéo người cũ. Nhưng thật ra, đàn ông họ sẽ chẳng cảm động đâu. Vì đã cạn tình, họ vốn chẳng còn để tâm bạn đau buồn thế nào. Chỉ có bạn thể hiện quá nhiều sẽ càng chứng minh bản thân yếu đuối, bi lụy. Phụ nữ có thể bị bỏ rơi, bị phản bội, nhưng đừng tự khiến mình trở nên đáng thương, phiền toái trong mắt người khác.

Say mèm rồi khóc lóc

Nhiều phụ nữ khi kết thúc một cuộc tình thường tìm đến bia rượu để giải tỏa càm xúc. Say rồi họ lại không kiềm được lòng mà khóc lóc gọi điện cho người cũ. Nhưng bạn làm thế để được gì? Khi bạn tỉnh táo, xinh đẹp họ còn không muốn nhìn thấy bạn, thì khi bạn say mềm thê thảm khóc lóc, họ có để tâm không? Duy nhất một điều đàn ông thấy lúc này chính là xem thường bạn. Bạn uống đến say không làm chủ được mình chính là không có trách nhiệm với bản thân. Bạn quên cả việc đã chia tay để khóc lóc níu kéo, chính là không có tự trọng, kiêu hãnh của mình. Và bạn khi ấy đã tự làm khổ mình đến nhường nào vì một người không còn yêu bạn?

Chỉ có đàn bà tầm thường mới níu kéo đàn ông bằng cách này - Ảnh 2
Bạn quên cả việc đã chia tay để khóc lóc níu kéo, chính là không có tự trọng, kiêu hãnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Dọa tự tử

Nhiều phụ nữ sau khi chia tay, dùng cách lấy mạng sống của mình ra để hăm dọa người cũ. Thật ra nhiều trường hợp, đàn ông sẽ sợ đó nhưng không phải vì họ yêu bạn đâu, mà đúng hơn là họ không muốn bị liên lụy nếu bạn xảy ra chuyện. Nhưng thế thì được gì, khi bạn còn không trân quý nổi mình thì giá trị của bạn trong mắt người khác còn bao nhiêu? Khi bạn không yêu nổi chính mình thì không ai muốn yêu bạn đâu.

Chỉ có đàn bà tầm thường mới níu kéo đàn ông bằng cách này - Ảnh 3
Phụ nữ càng tầm thường càng dùng mọi cách níu kéo đàn ông đã thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng tầm thường càng dùng mọi cách níu kéo đàn ông đã thay lòng. Nhưng bạn hãy nhớ, đàn ông đáng để bạn giữ không cần bạn phải giữ. Đàn ông đáng để bạn bỏ, chỉ chọn cách bỏ bạn lại. Phụ nữ thông minh giữ mình chứ không cố giữ đàn ông, dù là trong bất kì trường hợp nào!

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