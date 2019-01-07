Đàn bà khôn: 3 người không hận, 3 điều phải nắm và 3 thứ nên buông

Một người bỏ đi chính là để một người khác có thể đến. Đừng hận khi họ từng là quá khứ của mình. Cũng đừng oán trách vì biết đâu ngày mai lại thấy thật may vì nếu không rời đi, mình đã chắng có cơ hội đón điều tốt đẹp hơn. Ở đời, đừng mang thù hận vào thân. Nhẹ nhàng ung dung mới sinh bình yên tự tại. Mọi lẽ chỉ nên thuận theo tự nhiên, duyên đến duyên đi đều là thời điểm.

Người bỏ đi chính là vì họ đã không còn muốn ở lại. Dù là họ từng chọn bỏ đi bằng cách nào, nhẹ nhàng nhất, hay tàn nhẫn nhất cũng chỉ là một cái kết không thể chung đường. Hạnh phúc sẽ không miễn cưỡng, người đi thì ắt sẽ đi, người ở lại thì thế nào cũng ở lại. Duyên hay tình đều hết, hận thù đều chỉ vướng thân mình.

Một người thương tổn mình thì chỉ có một lý do chính là họ đã không trân trọng mối quan hệ này. Bởi nếu đủ trân trọng, đến một chút buồn phiền cũng không muốn mình mang. Thế thì, đừng nhớ làm gì chuyện cũ giữa mình và họ tốt đẹp thế nào. Đừng cho ai quyền thương tổn mình nhiều lần. Một khi mình chấp nhận để họ làm đau thì chính là về sau chính mình cũng chẳng bảo vệ được bản thân.

Người tổn thương mình, dù là bằng thứ vũ khí gì đều đã không còn giá trị trong đời mình. Cuộc đời mỗi người nên chắt lọc những mối quan hệ xung quanh thành hai dạng, một là đáng để mình nghĩ suy và dốc lòng, hai là không đáng xuất hiện trong tầm mắt hay suy nghĩ của mình. Người tổn thương mình chính là dạng thứ hai.

Người đã hết thương

Một người không đáng giữ nhất trong đời đàn bà chính là người đã hết thương. Không còn yêu thương, chính là không còn duyên nợ. Chúng ta có thể nhờ duyên nợ mà tìm thấy nhau, còn ở bên nhau ngắn hay dài là ở thương yêu dành cho nhau. Duyên đến tình theo, tình hết duyên tan, người với người chính là như vậy. Thế thì đừng níu kéo làm gì, vô phương vô ích.

Một người không đáng giữ nhất trong đời đàn bà chính là người đã hết thương - Ảnh minh họa: Internet

3 điều phải nắm

Bình yên

Đời phụ nữ, quý giá nhất là bình yên trong tâm hồn. Khi bão tố cuộc đời không ngăn nổi thì bình yên trong tâm hồn là thứ thuốc chữa lành hết mọi vết thương. Bình yên của mình thì đừng để ai giữ. Bình yên của mình thì phải nắm chặt trong tay. Để dù giông bão có đến từ ai, lòng người hay thế gian mênh mông ngoài kia, mình cũng không gục gã.

Bình yên với đàn bà chẳng cần đắt đỏ phù phiếm, mà là chính bản ngã khi lòng mình chưa từng bị điều gì thương tổn. Như cảm giác vẫn muốn yêu khi đã thương tổn, như nhẹ nhàng thong thả đứng dậy sau cú sốc chẳng ai ngờ. Bình yên không phải là mình có những gì, mà là mình thấy những gì là đủ, là vừa để lòng thoải mái nhất. Bình yên không phải là qua mưa giông mình không ướt, mà là dù có ướt hết cũng thật nhẹ nhàng mà đợi nắng lên hong khô hết thảy…

Bình yên không phải là qua mưa giông mình không ướt, mà là dù có ướt hết cũng thật nhẹ nhàng mà đợi nắng lên hong khô hết thảy… - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc

Đàn bà dù có từng trải qua bao sóng gió ở đời cũng hãy cố giữ lấy chút hạnh phúc cho chính mình. Nếu chẳng dư dả thì hãy đủ vừa khi góp nhặt mỗi ngày. Nếu đã ngập tràn, hãy san sẻ cho người khác. Hạnh phúc có thể là của riêng ít ỏi, cũng có thể là thứ tài sản có thể tặng cho người khác. Quan trọng là đừng bao giờ để hạnh phúc trong lòng cạn kiệt. Đó là nguồn năng lượng tích cực, là điều giữ đàn bà mãi là những đóa hoa có sắc lẫn hương.

Thanh xuân

Thân xuân của đàn bà không nằm ở độ tuổi. Một người đàn bà còn thanh xuân chính là khi họ còn sức khỏe và một tâm hồn đủ đẹp đủ vui. Thanh xuân với đàn bà không đắt đỏ bằng má hồng môi đỏ, bằng tuổi trẻ phơi phới. Thanh xuân là khi đàn bà còn hạnh phúc với những gì mình có, còn tràn đầy hy vọng và ham muốn được sống, được yêu thương. Đàn bà có một trái tim thanh xuân luôn sẽ bằng mọi tuổi xuân gộp lại.

3 thứ nên buông

Những gì đã qua

Chuyện đã qua đừng nhớ lại, người đã không còn cũng đừng mong - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện đã qua đừng nhớ lại, người đã không còn cũng đừng mong. Chuyện phải buông được ở đời chính là những gì đã ngoài tầm tay, đã không còn ở hiện tại. Khó nhất là nắm được hiện tại mình muốn gì, và khó nhất cũng là buông được hết quá khứ không vui vẻ.

Thật ra, chuyện gì đến ắt đều đến, chuyện đã qua cũng chính là an bài phải thế. Đàn bà sống ở đời đâu có đủ quyền năng để níu hiện tại, huống hồ là quá khứ. Cái gì còn nắm được trong tay thì còn có thể mất, huống hồ thứ đã xa tầm với ngoái lại nhìn thì được gì?

Điều không vui

Chuyện không vui ở đời chỉ có nhiều hơn chứ chẳng bao giờ ít đi. Nhưng những gì vui vẻ cũng sẽ theo đó mà tăng theo. Chỉ là, mấy ai nhìn thấy mình có nhiều niềm vui hơn, hay là chỉ so nhau ai buồn nhiều hơn?

Cuộc sống công bằng với con người không phải là ai vui hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai, mà là ai biết buông điều buồn phiền để chỉ giữ lại niềm vui. Đời vui hay buồn, có chăng cũng đều là mình lựa chọn giữ điều gì, buông điều chi.

Đời vui hay buồn, có chăng cũng đều là mình lựa chọn giữ điều gì, buông điều chi - Ảnh minh họa: Internet

Điều không thuộc về mình

Điều không thuộc về mình, nghe thì mơ hồ, nhưng nhất định linh cảm của mình luôn có thể nhận ra. Những gì thuộc về mình không cần mình phải tranh giành với ai. Những ai thuộc về mình đi đâu cũng sẽ về bên mình. Những điều chỉ là của mình thì cũng không thể dễ bị cướp đi. Chỉ là, hãy chịu nhìn thật sâu, liệu rằng đó thật sự là của mình, hay đã đến lúc của người khác? Suy cho cùng, cũng là ba chữ “ đừng cưỡng cầu” với đàn bà. Điều gì của mình, ắt sẽ để mình thấy, còn không thì đừng níu đừng giành, vô ích lắm.