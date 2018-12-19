Đàn bà khôn: Sẵn sàng tuyệt tình với đàn ông chứ không ngu dại làm khổ mình

Tuyệt tình với phụ nữ chính là sự dứt khoát trong tình cảm. Nắm được thì phải nắm đến cùng, mà đã buông thì bất chấp bỏ hết. Chỉ khi nắm chắc, buông dứt thì phụ nữ mới được tôn trọng, kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Sự lưng chừng trong tình cảm và dùng dằn nắm buông đều chỉ khiến bản thân mất giá trị trong mắt người khác.

Thực tế, phụ nữ chỉ chăm chăm hy sinh bất chấp bản thân vì chồng con cũng chưa chắc sẽ được hạnh phúc. Ngược lại, đàn ông lại càng nhanh chán và không công nhận những gì phụ nữ đã bỏ ra vì họ. Dù rằng trong tình yêu hay hôn nhân không nên tính toán so đo nhưng có những thời điểm phụ nữ phải học cách tuyệt tình để tự bảo vệ bản thân.

Phụ nữ bản lĩnh có thể bao dung nhưng không cho phép ai có cơ hội làm mình tổn thương. Yêu thương với phụ nữ là bản năng, nhưng buông bỏ sẽ là bản lĩnh. Lúc ấy, phải tuyệt tình với kẻ dám phản bội mình, hơn là tự làm bản thân khổ sở. Vì việc khó nhất không phải là quên một kẻ tồi tệ, mà bỏ cho dứt kẻ không xứng đáng.

Nhiều phụ nữ khi bị bỏ rơi đều cố gắng giữ bằng được người đàn ông bội bạc. Hay thậm chí, họ chấp nhận nhắm mắt cho qua việc đàn ông một chân đứng hai thuyền. Họ nghĩ sự chịu đựng đó là hy sinh vì gia đình. Thật ra, nắm giữ với phụ nữ lúc này chỉ đúng khi người đàn ông đủ hối lỗi quay lại, phụ nữ đủ thứ tha bao dung. Nhưng nếu việc này lặp lại quá nhiều lần, buông bỏ là điều nhất định phụ nữ phải làm được.

Thật sự, trên đời này dù tình yêu từng đẹp đến mấy cũng có khi không còn. Chẳng ai sống không nổi nếu phải thiếu ai. Huống hồ, đó là kẻ bội bạc tồi. Người ta chỉ không sống nổi khi thiếu tiền và đánh mất chính mình.

Vì vậy, thay vì cố giữ một người không chân thành, phụ nữ hãy biết cách giữ hạnh phúc và kiêu hãnh riêng của mình.

Đừng chỉ chăm sóc đàn ông mà quên rằng bản thân cũng phải được chăm chút

Mình đẹp, cũng có quyền bỏ người không xứng đáng. Và mình đẹp, hạnh phúc cũng dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đẹp sẽ có quà, và có quyền. Đó là đặc quyền của phụ nữ đẹp. Vì vậy, thay vì đầu tắt mặt tối lo từng chiếc áo bữa cơm cho chồng, phụ nữ hãy dành thời gian cho chính mình nhiều hơn. Không hẳn là phải có tiền hay rảnh rỗi làm đẹp, mua sắm. Nhưng ít nhất, phụ nữ hãy chịu nhìn mình trong gương để xem mình cần cải thiện điều gì. Hãy đọc nhiều sách để vẻ đẹp trí óc và tâm hồn càng được trau dồi. Hãy tập bước ra khỏi nhà bếp hay cửa nhà để tầm nhìn bản thân phong phú và rộng mở hơn. Phụ nữ đẹp là từ ý thức chú trọng bản thân và thần thái sắc sảo.

Phụ nữ cố gắng xinh đẹp và sống tốt hơn không chỉ để giữ chồng, có tiếng nói mà còn tự tin hơn trong cuộc sống. Phụ nữ đẹp cũng chẳng cần phải đánh ghen. Mình đẹp, cũng có quyền bỏ người không xứng đáng. Và mình đẹp, hạnh phúc cũng dễ dàng hơn.

Học cách sống độc lập

Phụ nữ ai cũng sợ cô đơn, và hơn nhau chính là biết sống thật tốt với cô đơn cho tới khi tìm được một người thật sự xứng đáng. Và đến tận khi có một bờ vai tựa vào, phụ nữ sẽ càng hơn nhau ở cách sống tự chủ và độc lập.

Độc lập chính là có riêng một cuộc sống chỉ của riêng phụ nữ. Làm công việc mình muốn, có bè bạn bên mình, là sở thích đam mê, là những quyết định chỉ để bản thân đưa ra. Sự tự chủ sẽ cho phụ nữ sức mạnh và giá trị riêng biệt dù đứng cạnh bất cứ người đàn ông nào.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không giao hết mọi thứ trong đời cho đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không giao hết mọi thứ trong đời cho đàn ông. Có yêu mấy, tin tưởng mấy, họ vẫn giữ lại cho mình đủ vốn liếng để tự giàu có cả trong vật chất và tinh thần. Họ biết cách tập quen với cô đơn để đến khi có bị bỏ lại cũng đủ bản lĩnh đứng vững. Họ có thể ở lại hay rời đi đều không vì một người đàn ông nào khác. Họ có quyền tuyệt tình với kẻ làm mình đau vì họ có sức mạnh riêng biệt. Phụ nữ khi ấy mới là đáng để đàn ông sợ và nể nhất.