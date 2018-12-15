Đàn bà khôn cấm tiệt không để đàn ông chạm vào 4 điểm ‘nhạy cảm’ này

Chẳng bao giờ sai, con cái là tài sản chỉ thuộc về riêng đàn bà. Vì với đàn bà, thứ gì cũng có thể là của người khác, thậm chí là chồng, nhưng con cái thì dù vật đổi sao dời vẫn chỉ thuộc về đàn bà. Đàn bà có mất tiền, mất chồng hay mất mọi thứ thì vẫn còn có con. Đàn bà có thể ly hôn, nghèo khó, vất vả nhưng con thì nhất định phải giữ đến cùng. Lấy chồng có chồng, mất chồng còn con, không thứ gì trên đời này đáng giá hơn với đàn bà ngoài con.

Đàn bà không hơn nhau ở người đàn ông đi cùng, mà là ở bản lĩnh và sức mạnh từ nội hàm. Có người cho đàn ông toàn quyền can thiệp vào những “lãnh thổ” chỉ thuộc quyền cá nhân của mình. Nhưng ở đàn bà, có những nơi cần được giữ bí mật cho riêng mình, cần sự tôn trọng tuyệt đối từ người khác. Dù là người dưng hay người thân, thậm chí là bạn đời, đàn bà khôn cũng không cho đàn ông có quyền bước chân vào những “lãnh địa cấm” này.

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng sẽ thật an toàn nếu họ bằng long chui vào chiếc lồng mà đàn ông đã trang hoàng đủ đầy không thiếu gì. Để rồi từ đó mọi thứ trong cuộc sống của họ đều nằm hết thảy trong tay đàn ông. Nhưng thực tế bất kì điều gì nằm ở đàn ông đều không bao giờ là thứ an toàn tuyệt đối nhất với đàn bà. Vì nếu có ngày anh ta bỏ đi, thì thế giới của đàn bà cũng biến mất hay sao?

Vì vậy, đừng để dối gạt lừa lọc của người đàn ông nào có thể chạm đến hạnh phúc của con bạn. Đến một lúc, bạn sẽ thấy qua hết những điều tăm tối nhất ở đời, con sẽ là tia sáng đẹp đẽ nhất để dẫn lối, để cho bạn một bầu trời sáng rực phía trước. Đàn bà để mất con, chính là mất hết hạnh phúc về sau.

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ để đàn ông chạm quá sâu vào cuộc sống của mình. Họ luôn giữ khoảng cách vừa đủ để đàn ông thấy khao khát muốn bước vào thế giới riêng của họ. Họ muốn nuôi cảm giác chinh phục ở đàn ông, muốn lưu giữ riêng một góc cuộc sống chỉ của riêng mình. Họ sẽ đến nơi đàn ông không biết, sẽ làm công việc mình yêu thích, xài tiền của riêng mình và hạnh phúc không chỉ vì đàn ông. Thế thì chẳng người đàn ông nào khiến họ buồn quá lâu, hay lâm vào bất hạnh cùng cực. Một người phụ nữ như thế vừa độc lập tự chủ, vừa khiến đàn ông muốn theo đuổi cả đời.

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ để đàn ông chạm quá sâu vào cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Lòng tự trọng, kiêu hãnh trong tình yêu

Đã là phụ nữ, hãy có sự kiêu hãnh về chính mình, hãy tin rằng mình luôn xứng đáng được yêu thương. Hãy luôn nhắc mình về điều này, hơn là để đàn ông nói rằng họ yêu mình. Đàn bà càng khôn ngoan càng hiểu chỉ có tình yêu dành cho bản thân mới làm nên giá trị riêng cho mình, hơn là một tình yêu nào đó từ đàn ông. Khi đàn bà biết đúng giá trị của mình và biết bảo vệ mình thì đàn ông không bao giờ xem thường được.

Nhiều đàn bà nghĩ rằng chỉ có tình yêu của đàn ông mới giúp họ tốt đẹp và giá trị hơn. Nhưng thật ra khi đàn bà cố công chiếm cho bằng được tình yêu của đàn ông thì lại trở thành kẻ yếu thế trong tình yêu. Sẽ không ai có thể trân trọng bạn nếu bạn không biết quý trọng mình trước.

Sẽ không ai có thể trân trọng bạn nếu bạn không biết quý trọng mình trước - Ảnh minh họa: Internet

Khi nào đàn bà còn chưa hài lòng về bản thân thì tình yêu của đàn ông cũng đều bất lực và dần biến mất. Tình yêu không bao giờ là cả cuộc đời của bất cứ ai. Hãy đặt tự trọng và kiêu hãnh riêng lên trước, sau đó mới là tình yêu.

Nhan sắc

Đã là đàn bà thì phải đẹp, không đẹp chính là tự thua thiệt. Vì vậy, đàn bà luôn phải biết cách khiến mình trở nên xinh đẹp hơn. Chỉ cần có sắc, đàn bà sẽ có quyền, có quà. Nhan sắc không chỉ khiến đàn bà trở nên tự tin, còn tự hài lòng với bản thân.

Đã là đàn bà thì phải đẹp, không đẹp chính là tự thua thiệt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sống tới bao nhiêu tuổi thì cũng đừng bỏ quên giữ gìn nhan sắc. Không vì khổ đau, muộn phiền mà tự hủy hoại nét đẹp của chính mình. Đừng vì vài tên đàn ông tệ mà vùi mình vào tận cùng thống khổ. Đừng vì cuộc sống vài lần khắc nghiệt mà không tự chăm sóc quý trọng mình. Càng nhiều nỗi buồn, hay bất hạnh thì đàn bà càng phải đẹp. Đẹp là để kiêu hãnh, đẹp để chứng minh mình kiên cường.