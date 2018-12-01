Tổn thương mấy cũng không đáng sợ hơn việc mình phải dắt con ra khỏi nhà mà trong người không có lấy một đồng. Và nếu đã có chuẩn bị, đau lòng mấy rồi cũng sẽ qua. Khôn ngoan ở đàn bà là chuẩn bị sẵn hết mọi thứ để mình và con không phải có một ngày đứng chới với trước cái vực không lối thoát.

Người ta hay nói rằng, đàn ông trên thế gian này đều có thể ngoại tình, chỉ khác nhau là cám dỗ đã đủ mạnh để họ phản bội chưa, hay là ai giấu giỏi hơn, ai dễ bị phát hiện hơn. Không hẳn là đàn ông trên thế gian này đều sẽ có lúc trở thành kẻ phản bội. Chỉ là, đời này thật sự không ngờ hết những chuyện đổi thay của lòng người. Ngoại tình lại như một căn bệnh không hề có triệu chứng với đàn ông, chỉ có ngày bùng nổ không ai ngờ. Và đàn bà có khác nhau chắc là tâm thế khi đối diện với sự thật. Ngoại tình lại như một căn bệnh không hề có triệu chứng với đàn ông, chỉ có ngày bùng nổ không ai ngờ - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi cũng từng không ngờ rằng chồng bạn sẽ có ngày phản bội, lại còn là bằng cách tàn nhẫn nhất. Bạn bắt gặp chồng trên giường với nhân tình ngay kỷ niệm ngày cưới 25 năm của hai vợ chồng. Bạn vẫn khóc, vẫn đau lòng, vẫn day dứt suốt nhiều đêm như nhiều phụ nữ khác. Nhưng bạn không cần biết chồng đã ngoại tình tới mức nào. Bạn chỉ biết ít ra tiền còn nằm trong tay bạn, vì chồng vẫn tin rằng dù anh ta có ngoại tình thì bạn cũng không dám ra đi.

Vậy là, ngay ngày biết chồng là kẻ bội bạc, bạn chẳng cần hỏi chồng ở hay đi làm gì, quy hết tiền của hai vợ chồng ra đất đai, rồi để hai con đứng tên, nhanh gọn như đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước. Nếu có đứng trước tòa, với bằng chứng ngoại tình của chồng, bạn đủ sức giữ con và cả mớ tài sản kia. Bạn cũng có sẵn một tài khoản ngân hàng để mẹ đứng tên, gồm số tiền kha khá mà bạn gọi là “cứu thân”. Đã thế thì tiện cả đôi đường, một là chồng thấy sợ mà đổi thay, hai là có ly hôn bạn cũng không thiệt. Khi ấy, tôi hỏi có phải bạn sắt đá quá không, sao có thể lạnh lùng làm mọi chuyện nhanh đến vậy. Bạn chỉ nói, tổn thương mấy cũng không đáng sợ hơn việc mình phải dắt con ra khỏi nhà mà trong người không có lấy một đồng. Và nếu đã có chuẩn bị, đau lòng mấy rồi cũng sẽ qua. Bạn yêu hết mình, bạn tin hết mình nhưng bạn vẫn muốn cho mình một sự chuẩn bị, về tiền bạc, về cách thức ra đi, về mọi thứ. Có trách chính là trách chồng ỷ y vào tình yêu của bạn, nghĩ rằng bạn không thể rời đi, cũng chẳng ngờ khi bạn đi rồi lại đem theo tất cả.

Tổn thương mấy cũng không đáng sợ hơn việc mình phải dắt con ra khỏi nhà mà trong người không có lấy một đồng. Và nếu đã có chuẩn bị, đau lòng mấy rồi cũng sẽ qua - Ảnh minh họa: Internet Và bạn chỉ nghĩ nếu đã bị phản bội đau đớn thì ít ra sự chuẩn bị ấy sẽ cứu lấy xác thân và cõi lòng tan nát của bạn. Bạn bị cướp đi mái nhà của mình, thì bạn cũng sẽ đòi lại những gì mình và con đáng được hưởng. Bạn có thể là người vợ hiền lành, nhưng khi phản bội bạn buộc phải bảo vệ mình. Mà nếu có thể bảo vệ mình thì phải có vũ khí, phải có một đường lui đã chuẩn bị trước. Khi ấy, nếu có phải đấu với chồng hay nhân tình, bạn mới thấy công bằng với mình. Thật ra, cách bạn tôi chuẩn bị để đối mặt với mất mát như thế đôi khi lại bị xem là quá vô tình. Nhưng tôi lại thấy đó chỉ là cách một người đàn bà khôn ngoan lựa chọn cách tự bảo vệ mình trước đòn tổn thương quá đau từ chồng. Vì có người vợ nào lại muốn có ngày mất chồng, con mình mất cha đâu. Họ từng là người vợ chồng tin rằng sẽ không rời đi, giao cho họ mọi thứ có nghĩa là họ đã làm quá tốt nhiệm vụ của một người vợ. Họ vẫn đau lòng vẫn tổn thương, có nghĩa là họ từng yêu và cho đi không ít. Thế thì họ có quyền ra đi khi bị phản bội. Có khác chăng chính là họ khôn ngoan chuẩn bị sẵn hết mọi thứ để mình và con không phải có một ngày đứng chới với trước cái vực không lối thoát. Có khác chăng chính là họ khôn ngoan chuẩn bị sẵn hết mọi thứ để mình và con không phải có một ngày đứng chới với trước cái vực không lối thoát - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà không nên đang trong hạnh phúc hôn nhân mà luôn nghĩ đến chuyện chồng có ngày ngoại tình rồi nghi ngờ mỏi mệt. Nhưng đàn bà nên biết liệu trước một đường lui, chuẩn bị chút ít gì đó cho mình nếu một ngày hôn nhân thật sự không thể trụ được. Như nếu có lúc mình phải ra đi thì ít ra phải có tiền, phải có thứ đáng là của mình và con. Như nếu có ngày chồng phản bội thì ít nhất cũng phải có thể một mình cùng con đi tiếp. Chứ không phải chỉ là toàn nước mắt và bất lực. Đó có thể là sự độc lập phải giữ dù thương chồng đến nhường nào, hay là sự sòng phẳng phải chuẩn bị nếu một mai chồng phản bội mình. Đàn bà ở đời, hãy luôn dự liệu cho cuộc đời mình trước, cả khi vui hay lúc gặp phải bất hạnh. Tình yêu của đàn ông vốn sẽ không an toàn bằng tình yêu của bản thân dành cho mình. Thương chồng thì cũng hãy yêu lấy mình, dù là trong bất kì hoàn cảnh nào. Đó không hẳn là bi quan hay tiêu cực mà là khôn ngoan chuẩn bị trước những tấm áo đủ dày đủ ấm trước phong ba bão táp bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới…

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