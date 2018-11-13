Đàn bà khôn ngoan không bao giờ làm điều này sau khi ly hôn

Và hơn hết, đừng xem mình là người khiến gia đình đổ vỡ, vì phụ nữ luôn là người thiệt thòi nhất. Đừng tự khiến mình thiếu tự tin vào bản thân. Cuộc sống sau hôn nhân cần mình dốc sức xây dựng lại, đừng bỏ công vào những chuyện không đáng.

Nhiều phụ nữ sau khi ly hôn thường tự trách bản thân vì đã đánh mất một gia đình. Nhưng khi đã ly hôn, phụ nữ đừng bao giờ nghĩ đó là vì bản thân chưa tốt. Ngay cả khi đã ra đi khó khăn nhất, bạn cũng đừng bao giờ nhận hết lỗi lầm về phía mình. Ai cũng hiểu rằng hôn nhân tan vỡ, cả hai đều có lỗi. Quan trọng là cuối cùng không phải ai sai nhiều hay ít, mà là đã không thể bên nhau. Vì nếu còn hy vọng, thì lỗi sai nào cũng đã có thể sửa được cùng nhau.

Phụ nữ ly hôn sai lầm nhất chính là kéo lê mình theo vết đổ hôn nhân, để đến khi nhận ra mình tàn tạ theo thời gian thì đã không kịp.

Phụ nữ ly hôn chính là phụ nữ tự do và tự chủ nhất. Nhưng tự do không đồng nghĩa với việc bạn sống một cuộc đời buông thả. Phụ nữ ly hôn không có nghĩa là xem nhẹ việc ăn chơi hay những trò tình ái tạm bợ hời hợt. Bạn ly hôn không có nghĩa là đánh mất bản thân. Hơn hết, bạn càng phải quý trọng và chăm chút mình hơn. Từ đời sống vật chất hay tinh thần, sức khỏe , nhăn sắc, bạn cần phải biết mình đáng giá hơn sau khi bị tổn thương.

Thay đổi ngoại hình để chứng minh mình ổn

Thật ra phụ nữ sau ly hôn biết làm mình đẹp hơn và hạnh phúc vì sự đổi thay của mình, hãnh diện khi nhìn mình trong gương vốn không hề sai. Nhưng nếu bạn đổi thay mình chỉ để người khác thấy mình không sao, mình bản lĩnh mà đêm về vẫn khóc ướt gối thì được gì? Bạn đã từng có gia đình, từng sống vì không ít người, thì giờ đừng sống vì ai khác ngoài bản thân. Nếu thay đổi để vui vẻ tự tin hơn thì đừng ngại, còn không đừng cố chứng minh điều gì hết. Bạn ổn hay không người ta có quan tâm cũng chỉ dành vài lời, còn chính bạn mới là người cần phải ổn yên thật sự.

Bạn ổn hay không người ta có quan tâm cũng chỉ dành vài lời, còn chính bạn mới là người cần phải ổn yên thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Đay nghiến, chì chiết con cái

Nhiều phụ nữ vì bị chồng phản bội, họ được quyền nuôi con. Nhưng thay vì chăm sóc và bù đắp cho con, họ lại trở nên khó chịu, đày đọa con vì nỗi đau mà cha chúng đã gây ra.

Thật ra, trong mọi cuộc ly hôn, người tổn thương nhiều hơn hết chính là những đứa trẻ. Bạn ly hôn, bạn có thể có lại chồng mới. Nhưng với con, bạn ly hôn chính là cả đời con không thể có một gia đình trọn vẹn. Vậy thì bạn lấy cớ gì để càng gây cho con thêm tổn thương, bạn lấy quyền gì để làm đau con khi bạn là người con tin tưởng duy nhất bây giờ. Đừng hành hạ con vì lỗi lầm của người lớn, vì bạn đang hủy hoại cuộc đời của con vì lỗi lầm của mình.

Nói xấu chồng cũ

Sau một cuộc hôn nhân thất bại, lời ra tiếng vào đều có, rằng ai sai, ai đúng. Và ai thì cũng không muốn mình là người bị lên án, đều muốn bảo vệ bản thân. Huống hồ, phụ nữ sau ly hôn thường dễ mang tiếng hơn đàn ông. Nhưng đừng vì vậy mà nói xấu đối phương với nhiều người. Vì hành động đó chỉ thể hiện một điều rằng, bạn vẫn không quên được chuyện cũ. Mà sau ly hôn rồi, người càng cố chấp với quá khứ luôn là người thua.

Sau ly hôn rồi, người càng cố chấp với quá khứ luôn là người thua - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì vậy, bạn có thể im lặng và nói về chuyện của chính mình. Đừng làm xấu mặt chồng cũ, vì họ cũng từng là bạn đời của mình. Cũng đừng trở thành kẻ cố chấp vì không quên được quá khứ, hãy bắt đầu cuộc sống mới, chuyện gì qua rồi, đừng nhắc lại. Hơn hết, khi bạn càng tôn trọng bạn đời đã cũ, thì người khác sẽ càng tôn trọng bạn hơn.