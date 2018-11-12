Thư của mẹ đơn thân: Gửi con của mẹ một ngày lớn lên...

Và dù rằng con lớn lên thiếu vắng bóng hình một người cha cạnh bên nhưng con có tình yêu của họ hàng, bạn bè. Con đã lớn lên bằng tình yêu thương của nhiều người, tử tế và đàng hoàng. Và hơn hết, con sẽ được thừa hưởng sự kiên cường từ mẹ. Vì vậy, một khi bước ra đời, con đã có những thứ tài sản hơn người khác, mạnh mẽ và bản lĩnh như mẹ từng sống.

Con cần phải biết mẹ chưa từng tự ti khi có con. Ngay cả khi những khó khăn mẹ phải đối mặt ngày một nhiều, mẹ vẫn muốn con tin rằng mẹ xứng đáng để con tự hào. Vì cuộc sống này khắc nghiệt với hai mẹ con thật, nhưng mẹ luôn hãnh diện khi đi cùng con.

Con không tránh khỏi những điều không vui trong cuộc sống. Như khi bè bạn giở trò xấu với con, hay những chuyện không may đâu đó đều khiến con phiền lòng, thậm chí là đeo bám con thật lâu. Nhưng con có quyền lựa chọn giữ lại hay quên nó đi. Con có quyền chọn những điều tốt đẹp để giữ gìn và quên đi những gì xấu xí. Và một khi những gì con học được, hãy cố gắng đừng bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Con có thể có một cuộc sống dễ dàng hơn khi chọn những gì vui vẻ cất giữ và bỏ đi hết những điều không vui.

Cuộc sống của mẹ có khi nhiều mỏi mệt và đắng cay, nhưng mẹ có con. Con cần phải biết con chính là nguồn động lực, nguồn hạnh phúc lớn lao nhất đời mẹ, đủ sức giữ mẹ không ngã, hay kéo mẹ dậy từ khổ đau. Mẹ có thể vì nụ cười của con mà gạt hết nước mắt. Mẹ cũng có thể vì muốn con vui mà làm những điều thật ngốc nghếch. Mẹ con mình sẽ cùng nhau học và lớn lên, cùng vui hay có khi chia sẻ nhau nỗi buồn. Con có thể nhìn ánh mắt hy vọng của mẹ để cố gắng, và mẹ có thể thấy nụ cười của con mà bình yên hơn.

4. Con hãy hiểu mẹ đơn thân không thể biết hết mọi chuyện

Một mình mẹ nuôi con không có nghĩa là mẹ sẽ biết hết mọi việc. Nhưng mẹ luôn là một người chu đáo và yêu thương con nhất. Mẹ có thể không biết làm việc gì đó, nhưng mẹ sẽ cố gắng cho con thứ con cần, là người sau lưng hỗ trợ con đến cùng. Và con phải tin rằng, mẹ có thể không biết hết mọi việc, nhưng con chắc chắn được lớn lên đủ đầy bằng tình yêu và sự chăm sóc hết lòng của mẹ.

5. Con hãy hiểu mẹ cũng có khi mắc sai lầm

Dù mẹ là người sinh ra và tạo cho con một thế giới quan để lớn lên nhưng mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Và mẹ sẽ có lúc mắc sai lầm. Con phải hiểu, trong mỗi con người đều tiềm tàng những lỗi sai, dù là mẹ hay con. Nhưng quan trọng là ta đều sẽ tha thứ cho nhau, khi con sai hay khi mẹ sai. Để sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau sửa sai và hoàn thiện mình. Ai cũng có khi sai phạm, khác nhau chính là đừng để mình sai thêm lần nào khác.

Và con phải hiểu, trong mỗi con người đều tiềm tàng những lỗi sai, dù là mẹ hay con - Ảnh minh họa: Internet

6. Con hãy nhớ, mẹ luôn có thể vĩ đại hơn những gì con nghĩ

Một điều chắc chắn rằng tình yêu của mẹ luôn lớn hơn rất nhiều những gì con nghĩ. Mẹ có thể từ bỏ mọi thứ để bảo vệ con, cùng con chiến đầu đến cùng. Mẹ sẵn sàng đổi thay và hy sinh để cho con những gì tốt nhất. Và những nỗi lo của mẹ cũng từ tình yêu lớn lao này mà có. Vì vậy, mong con đừng trách khi mẹ vì lo cho tương lai của con mà muốn con học hành chăm chỉ, hay vì sợ con bị lợi dụng mà luôn căn dặn đủ điều. Tất cả đều là vì mẹ thương con.

7. Con hãy tin rằng mẹ không nghĩ cha con là một người xấu

Dù rằng có khi mỏi mệt và tuyệt vọng, mẹ có từng nghĩ cha con như thế. Và con cũng có thể nghe ai đó nói rằng cha con thật xấu khi rời đi bỏ lại mẹ và con. Nhưng một mai con lớn lên, mẹ mong con hiểu rằng dù cha con từng làm điều gì có lỗi, ông ấy vẫn là người cha duy nhất của con. Ông ấy có thể không còn yêu mẹ, nhưng ông ấy chắc chắn có yêu con. Và với những ai yêu con, họ không hề là người xấu.

Với những ai yêu con, họ không hề là người xấu - Ảnh minh họa: Internet

8. Con hãy hiểu không tình yêu nào là có lỗi

Sau này khi con lớn lên, có thể con sẽ nghe mẹ nói mẹ không muốn yêu hay lấy chồng lần nữa. Nhưng đừng vì vậy mà mất niềm tin vào tình yêu. Vì mẹ không hề hối hận vì từng có một tình yêu không có kết đẹp, vì đến cùng mẹ đã có con. Và ngoài kia vẫn luôn có những tình yêu đủ xinh đẹp và tin tưởng chờ đợi con. Tình yêu luôn là điều đáng để con thử và tin. Chỉ là, con phải lựa chọn thật kỹ, cẩn thận và cân nhắc.

9. Con hãy nhớ, mẹ sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh con

Rồi sẽ có lúc con rời khỏi vòng tay mẹ, đi ra ngoài thế giới rộng lớn hơn. Con sẽ có cuộc đời con mong muốn, và mẹ cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình để đợi con quay về. Và dù sau này con có trở thành người thế nào, gặp bao chuyện, cũng đừng quên mẹ luôn ở đây, ngay cạnh con. Con là niềm tự hào của mẹ, con là điều mẹ chắt chiu hy vọng gửi gắm. Vì vậy, hãy luôn tin trên đời này sẽ có một người tin tưởng và mong con hạnh phúc vô điều kiện, đó là mẹ.