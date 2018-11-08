Mẹ đơn thân: Nếu có khi mệt mỏi, đừng quên những điều này

2. Cuộc đời này đừng tìm 2 chữ công bằng. Rõ ràng, sẽ có khi cuộc đời sẽ không vì mình thua thiệt mà khoan nhượng. Điều mình có thể làm chỉ là chấp nhận và làm quen.

1. Chuyện gì dù có khó khăn đến thế nào rồi cũng sẽ qua. Cửa ải khó nhất với đàn bà là sinh con, là lựa chọn một mình nuôi con cũng đã qua được, chuyện còn lại đều không to tát đâu.

4. Lời của thiên hạ sắt bén lắm, đủ sức giết chết một con người. Nhưng đừng chết vì lời người dưng kẻ lạ, mình còn phải sống cuộc đời của mình. Nghe thôi đã đau thì đừng để mình phải nghe, mà lỡ nghe rồi thì cứ quên đi, không đáng để nhớ.

3. Đừng khóc cho những chuyện đã qua, hãy cười vì mình còn có hôm nay, mình còn con bên cạnh.

Đừng khóc cho những chuyện đã qua, hãy cười vì mình còn có hôm nay, mình còn con bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

5. Sẽ có lúc mình mỏi mệt tới mức như không thể tiếp tục được. Nhưng đừng vì vậy mà từ bỏ. Đời này, ai cũng đều phải kiên nhẫn đến cùng, không vì điều này cũng sẽ vì điều khác. Nếu có khi kiệt sức, hãy tự nói với mình, vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút. Hay là cứ tự nhủ, cuộc đời mình và con không lẽ chỉ có thể này thôi sao?

6. Hãy tìm đến những người cho mình điểm tựa, để mình lắng nghe những điều tốt đẹp. Mẹ đơn thân không nên là những người cô độc, hãy là những kẻ cô đơn cần yêu thương hơn.

7. Chẳng có ai sinh ra đã mạnh mẽ sẵn, đều là những kẻ yếu đuối mà học kiên cường. Nếu một ngày mạnh mẽ thật mỏi mệt, hãy yếu đuối đôi chút, rồi ngày mai sẽ lại có sức kiên cường thôi.

8. Cuộc sống này chính là nếu bạn đánh mất điều gì, bạn sẽ được đền bù bởi một điều khác xứng đáng hơn. Chỉ là, hãy kiên nhẫn đợi chờ...

Mẹ đơn thân không nên là những người cô độc, hãy là những kẻ cô đơn cần yêu thương hơn - Ảnh minh họa: Internet

9. Không ai trên đời nay đủ tư cách phán xét nhân phẩm hay đức hạnh của bạn ngoại trừ bạn. Và một người phụ nữ sống không thẹn với lòng chính là người mạnh mẽ nhất.

10. Tình yêu sẽ không thể quan trọng hơn tiền bạc được đâu. Vì rõ ràng bạn nào có thanh toán bỉm sữa cho con bằng một cái ôm. Thực tế đi, bạn cũng cần tiền, và tình có lúc sẽ không cần thiết mấy đâu.

11. Đừng cố gắng giải thích cho bất cứ ai về cuộc sống hay lựa chọn của bạn. Vì người xứng đáng ở bên bạn vốn không cần bạn phải giải thích gì.

12. Nụ cười của con luôn là điều đẹp đẽ nhất xứng đáng cho mọi nỗ lực cố gắng bạn bỏ ra. Vì vậy, nếu kiệt sức, hãy quay sang nhìn nụ cười ngây thơ của con.

Nụ cười của con luôn là điều đẹp đẽ nhất xứng đáng cho mọi nỗ lực cố gắng bạn bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

13. Hy vọng đáng giá nhất trên đời này là tin rằng tuyệt vọng chỉ là thứ cảm giác thoáng qua.

14. Sẽ có lúc ngã đau, nhưng bạn luôn có thể đứng dậy nếu bạn muốn, nếu bạn tin mình có thể.

15. Đôi khi, chấp nhận những điều phũ phàng quanh mình khó khăn tới mức trào cả nước mắt. Nhưng mà hãy mạnh mẽ lên, vì mình nhất định không được bỏ cuộc.

16. Cố gắng và nỗ lực. Bạn đã không cần tình yêu thì nhất định phải cần tiền. Tiền ít ra sẽ cho bạn những thứ bạn cần. Tiền cũng không bỏ rơi bạn.

17. Hãy xinh đẹp. Một mình xinh đẹp, cùng con hạnh phúc, đó mới là một cuộc sống đáng giá của một bà mẹ đơn thân.