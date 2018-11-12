3 phép thử ngu dại nhất đời đàn bà

Đời đàn bà thử gì thì thử đừng thử làm những điều này một lần trong đời mình. Vì có những phép thử ngay từ đầu đã rõ ràng kết quả đầy đau lòng.

Thử ngoại tình Bạn tôi từng có một phép thử mà có lẽ đến tận cuối đời cô ấy cũng không thể quên. Chồng bạn ngày trước là một mẫu chồng vô tâm điển hình khiến vợ buồn tủi. Hầu như bạn phải nếm trải đủ hết muộn phiền khi chồng chỉ để tâm đến sự nghiệp và các mối quan hệ. Bạn ra sức làm đẹp, hoàn thiện mình mỗi ngày, mà chồng thì vài phút để ngắm bạn cũng chẳng mảy may. Đến khi không chịu nổi, bạn muốn làm một phép thử để chồng chú ý tới mình, để ít nhất một lần chồng sợ mất mình. Bạn thử ngoại tình với một người đàn ông khác. Bạn thử ngoại tình với một người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet Ban đầu, bạn chỉ muốn để chồng chịu quay sang nhìn mình, bằng cách để một người đàn ông khác xuất hiện, để chồng thấy bạn cũng sẽ có lúc lung lay lòng dạ. Nhưng điều bạn không thể ngờ tới là từ phép thử ban đầu, bạn đánh mất chính mình thật. Như mong muốn yêu đương bao lâu nay được thỏa mãn, bạn thật sự đã ngoại tình. Còn chồng bạn thay vì lôi kéo bạn về, anh ấy lại không chấp nhận được. Bạn quên rằng, vợ ngoại tình là tổn thương tự trọng lớn nhất với đàn ông. Cuối cùng, chồng bạn lại là người đệ đơn ly hôn. Còn bạn từ đó về sau mang danh đàn bà ngoại tình không thể hạnh phúc nổi…

Ngoại tình không nên và cũng không thể là một phép thử. Dù là đàn ông hay đàn bà, có là ai thì muôn đời cũng không đủ sức cho phép thử này. Đàn ông thử ngoại tình tìm niềm vui, hay đàn bà thử ngoại tình để đòi yêu thương, đều sai. Vì đến cuối cùng, ngoại tình chỉ hủy hoại mọi thứ, hơn là cho ta một kết quả tốt đẹp nào đó. Thử lòng tham của đàn ông Một phép thử đem đến mất mát nhiều nhất cho đàn bà, chính là thử đem cám dỗ đến “dụ” lòng tham của đàn ông. Nhiều phụ nữ muốn nhìn thấy lòng chung thủy của đàn ông đến mức nào, bèn thử xem trước cám dỗ họ sẽ ra sao. Nhưng đáng tiếc rằng, phụ nữ lại quên rằng, vốn dĩ trên đời này sẽ không có đàn ông thủy chung, chỉ là họ chưa gặp đủ cám dỗ để dám phản bội. Thứ cám dỗ bạn đưa ra, một khi đủ mạnh, người đàn ông của bạn sẽ tự khắc đổi thay.

Thứ cám dỗ bạn đưa ra, một khi đủ mạnh, người đàn ông của bạn sẽ tự khắc đổi thay - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, ngay từ đầu bạn nên hiểu phép thử này chỉ có duy nhất một kết quả, là bạn sẽ đau lòng, dù là ít hay nhiều. Bạn không có lòng tin vào người đàn ông của mình, hay họ không thể giữ mình vì bạn, đều mang đến nỗi đau cho cả hai. Cuối cùng, chính là mất mát không thể hàn gắn. Thử thay đổi đàn ông Đây là phép thử có tính đánh đổi nhiều nhất của đàn bà. Thử thay đổi đàn ông không bao giờ là điều có ích. Vì rõ ràng, không ai đổi thay được ai, bản chất con người là không thể thay đổi. Người ta chỉ có thể tốt hay xấu hơn, nhưng chắc chắn không đổi thay. Vì vậy, nếu bạn chỉ thử thay đổi một kẻ phản bội. thử đổi thay một người chỉ thích dùng bạo lực, đối xử tệ với bạn, thì thật sự chỉ là vô ích thôi. Phép thử này ngay từ ban đầu bạn đã có kết quả, chỉ là bạn khăng khăng không chấp nhận. Phép thử này ngay từ ban đầu bạn đã có kết quả, chỉ là bạn khăng khăng không chấp nhận - Ảnh minh họa: Internet Đời đàn bà, đừng cố thử thay đổi ai hết, nhất là một người đàn ông. Đàn ông đời này không thay đổi đâu, họ đã tệ thì sẽ không khá lên được, họ đã giỏi làm bạn tổn thương thì sẽ không tiếc nước mắt của bạn. Vì vậy, đừng khờ khạo mà đánh đổi thanh xuân hay tuổi trẻ vì họ, thiệt thòi cũng chỉ bạn nhận hết…

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-phep-thu-ngu-dai-nhat-doi-dan-ba-303547.html