Đàn bà thông minh luôn biết 16 điều này để làm chủ tình yêu và hôn nhân

Phụ nữ yêu 12/11/2018 05:30

Phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định không được phụ thuộc ai. Than vãn cũng không khiến cuộc đời dễ dàng hơn với mình. Yêu cũng được, không yêu cũng không sao nhưng tiền nhất định phải có. Tự mình giàu có vẫn được nhiều việc hơn là sống chỉ nhờ vào tiền kẻ khác.

1. Lời đàn ông nói thì phải nghe cho hết, hiểu cho tới. Đừng chỉ nghe mỗi câu anh yêu em rồi lại hay thật ra vẫn còn một vế sau, là anh lỡ yêu thêm người khác. Cũng đừng vội tin họ nói yêu bạn, vì biết đâu chỉ là nói cho vui, nói để bạn vui. Thứ có thể kiểm chứng lời nói của đàn ông hiệu quả nhất chính là hành động của anh ta và thời gian.

2. Nếu chợt phát hiện trong túi chồng có một món quà dành cho phụ nữ, đừng vội vui mừng quá sớm. Vì biết đâu người anh ấy muốn tặng lại không phải là bạn.

3. Đàn ông để lấy làm chồng không cần đẹp, cũng không cần quá giàu. Chọn chồng thì phải chọn người xem mình là duy nhất.

Đàn bà thông minh luôn biết 16 điều này để làm chủ tình yêu và hôn nhân - Ảnh 1
Lời đàn ông nói thì phải nghe cho hết, hiểu cho tới - Ảnh minh họa: Internet

4. Nếu chồng có đi thâu đêm suốt sáng, cũng đừng ngủ ở sô pha mà chờ mòn mỏi. Đừng tin rằng khi họ trở về thấy bạn đợi mong sẽ cảm động mà đổi thay. Mọi sự chờ đợi đều có thể trở nên dư thừa nhàm chán. Với người để bạn đợi quá lâu, không cần phải như thế.

Thay vào đó, bạn có thể có một buổi tối ngon miệng, hay ngồi đâu đó hóng mát với bè bạn, hay chỉ đơn giản là nằm đọc sách mà nhắm nháp vài ngụm ca cao mình thích. Rồi sau đó, cứ lên giường mà ngủ thật ngon. Với đàn ông, nếu họ càng vô tâm, thì bạn cũng chỉ nên để tâm với chính mình, tự khắc họ sẽ quay đầu lại.

5. Thứ giữ chân đàn ông không bao giờ là khuôn mặt hay cơ thể của bạn. Bạn muốn tấm lòng thì phải đổi bằng tấm lòng.

6. Đàn ông đã vì người đàn bà khác mà ra đi thì bạn cũng đừng vì anh ta mà níu kéo. Đàn ông khi đã không yêu chính là tàn nhẫn nhất, và bạn đừng khiến họ xem thường mình. Và cũng đừng vùi mình vào khổ đau vì họ thêm. Bạn sẽ xứng đáng với một người khác tốt hơn họ thật nhiều.

7. Hãy cố gắng trở thành người phụ nữ độc lập và có cá tính. Đừng cố thay đổi chính mình chỉ vì bạn yêu ai đó. Vì trong tình yêu, con người chỉ nên là chính mình, không cần và cũng không phải thay đổi vì điều gì.

Đàn bà thông minh luôn biết 16 điều này để làm chủ tình yêu và hôn nhân - Ảnh 2
Trong tình yêu, con người chỉ nên là chính mình, không cần và cũng không phải thay đổi vì điều gì - Ảnh minh họa: Internet

8. Đàn ông có hứa hẹn thì bạn cũng chỉ nên nghe cho vui, còn sau đó cứ nhìn vào hành động anh ta làm.

9. Đàn ông có yêu bạn hay không, cứ nhìn cách anh ta cư xử khi bạn mắc sai lầm. Nếu họ yêu bạn, họ sẽ cùng bạn sửa sai và hoàn thiện. Họ luôn ưu tiên bạn trong mọi tình huống, tôn trọng từng ý kiến quyết định của bạn.

10. Với ai từng bỏ bạn đi lúc bạn cần họ nhất thì dù sau này họ có thể tốt hơn thế nào cũng đừng cho họ cơ hội trở về.

11. Người từng khiến bạn mất lòng tin thì một là lãng quên đi, hai là đừng tha thứ, đừng cho họ thêm cơ hội nào khác.

Đàn bà thông minh luôn biết 16 điều này để làm chủ tình yêu và hôn nhân - Ảnh 3
Người từng khiến bạn mất lòng tin thì một là lãng quên đi, hai là đừng tha thứ, đừng cho họ thêm cơ hội nào khác - Ảnh minh họa: Internet

12. Nếu người ta xem mình là sự lựa chọn thì cũng đừng tin bao lời họ hứa hẹn. Bạn không đáng là sự lựa chọn của bất cứ ai, bạn là duy nhất.

13. Người đến bên bạn khi họ buồn rồi lại chạy tới kẻ khác khi họ vui thì không đáng đứng cạnh bạn lâu dài.

14. Đàn ông đời này có đến rồi cũng có thể đi, chỉ có người sau cùng cho bạn danh phận mới là duy nhất. Trước khi gặp người cuối cùng đó, đừng đánh mất kiêu hãnh hay tự trọng vì ai khác.

Đàn bà thông minh luôn biết 16 điều này để làm chủ tình yêu và hôn nhân - Ảnh 4
 Trước khi gặp người cuối cùng đó, đừng đánh mất kiêu hãnh hay tự trọng vì ai khác - Ảnh minh họa: Internet

15. Phụ nữ muốn hạnh phúc, nhất định không được phụ thuộc ai. Than vãn cũng không khiến cuộc đời dễ dàng hơn với mình. Yêu cũng được, không yêu cũng không sao nhưng tiền nhất định phải có. Tự mình giàu có vẫn được nhiều việc hơn là sống chỉ nhờ vào tiền kẻ khác.

16. Phụ nữ dù ở độ tuổi nào đều nên làm chủ tiền bạc, cuộc sống và cả sự nghiệp của mình. Phụ nữ chỉ sống dựa vào người khác thì chẳng khác nào tự độc ác với chính mình.

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Từ khóa:   đàn bà hạnh phúc hôn nhân tình yêu

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