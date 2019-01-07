Đàn bà khi có đủ đức hạnh và khôn ngoan không bao giờ lựa chọn làm người thứ ba. Không hẳn là họ nghĩ cho người khác, mà là họ nghĩ cho mình trước tiên.

Người thứ ba chỉ là người thừa Người thứ ba, ngay từ khi xuất hiện đã là người thừa. Vì tình yêu hay hôn nhân đều chỉ là chuyện của hai người, không thể bớt hay thêm được. Sẽ không có thứ tình yêu nào nhiều tham lam, hay quá bao dung để con số 3 này tồn tại mãi mãi. Mà nếu có, thì đó là lợi dụng, là chẳng có tình yêu nào giữa 3 người. Đàn bà, đến cùng đều chỉ đòi hỏi duy nhất một người đàn ông yêu mình trọn lòng trọn dạ. Đó không chỉ là hạnh phúc, mà còn là sự đảm bảo bình yên cho đàn bà cả đời. Đàn bà càng khôn ngoan, càng không chấp nhận sẻ chia tình yêu hay đàn ông với người nào khác. Đàn ông, một là của riêng họ, hai là của người khác. Họ cũng không bao giờ chấp nhận trở thành kẻ thứ ba, là sự lựa chọn thứ hai của người khác. Đối với đàn bà khôn ngoan, tình yêu quan trọng thật, nhưng tự trọng và đức hạnh quan trọng hơn.

Đối với đàn bà khôn ngoan, tình yêu quan trọng thật, nhưng tự trọng và đức hạnh quan trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet Huống hồ, đàn ông khi để phụ nữ phải làm người thứ ba thì căn bản đã tham lam và nhiều dối trá. Đàn ông ngoại tình vẫn về được nhà đàng hoàng tử tế. Còn đàn bà làm kẻ thứ ba, thì sau hết những ngọt ngào tạm bợ nhận được là tấm thân nhơ nhuốc và không chốn cậy dựa sau này. Mất mát nhất là đàn bà xem tình yêu bội bạc của đàn ông là lẽ sống. Có người từng nói, người thứ ba bước vào được một căn nhà, căn bản là vì một trong hai chủ nhà đã quên chìa khóa đâu đó. Vậy thì làm gì có kẻ ở tạm nào cả đời yên thân? Chỉ là sớm hay muộn chiếc chìa khóa còn lại sẽ được tìm thấy, chỉ là muộn hay sớm mà người thứ ba sẽ phải ra đi tay trắng.

Gây tội nghiệp nặng nề, là tội nhân của thiên hạ Gieo nhân nào ắt gặp quả nấy, sớm hay muộn đều khó tránh khỏi, đến tận kiếp sau có khi còn trả chưa hết. Đàn bà dại mới đâm đầu làm kẻ thứ ba, gánh nghiệp tận bao đời. Đàn bà khôn không tự rước nghiệp cho bản thân và con cháu. Đàn bà dại mới đâm đầu làm kẻ thứ ba, gánh nghiệp tận bao đời - Ảnh minh họa: Internet Tội nghiệp nặng nề nhất ở đời với phụ nữ là phá hoại gia đình, hạnh phúc của người khác. Không có hạt mầm hạnh phúc, đức độ nào lớn nổi trên bề mặt bất hạnh, nước mắt của người khác. Nếu có, đó là mầm nghiệp nợ càng về sau càng gieo đau khổ cho đàn bà. Có đáng không để có thứ hạnh phúc tạm bợ chẳng được bao lâu mà trở thành tội nhân của thiên hạ, của con cháu sau này? Một gã đàn ông tệ bạc, có đáng để đàn bà hy sinh chừng ấy? Đàn ông không bao giờ chấp nhận một người đàn bà ngoại tình Đàn ông không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ từng làm nhân tình, hay là kẻ thứ ba. Vì khi ngoại tình, phụ nữ đã không còn đức hạnh và đạo đức. Khi đàn bà làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, đàn ông vừa thấy sợ vừa thấy kinh tởm nhân phẩm của đàn bà. Khi đàn bà ngoại tình, đàn ông càng không chấp nhận được chuyện bị phản bội. Họ xem đó là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời. Đàn ông không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ từng làm nhân tình, hay là kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi ấy không chỉ mất tình yêu, mà còn mất cả tự trọng và danh dự trong mắt đàn ông. Thế thì bình yên hay hạnh phúc sau này đều là thứ xa xỉ.

Đàn bà ngoại tình, trăm lần đàn bà dại Đàn bà ngoại tình, đều có lý do. Nhưng dù là lý do gì, đàn bà ngoại tình chính là đàn bà dại, trăm lần thua thiệt. Đàn bà là hoa, nhất định phải đứng dưới mặt trời mới có thể xinh đẹp đầy sức sống. Là hoa mà vào tối tắm để đòi khoe sắc, đến cùng cũng chỉ héo úa tàn tạ...

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