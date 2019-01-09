Nếu bạn đủ quan trọng, đàn ông sẽ tự khắc biết quan tâm

Những lúc bạn chỉ cần người ta hỏi bạn có ổn không, để bạn có cái cớ để nói hết những buồn phiền sầu muộn. Nhưng người ta một lần cũng không nhìn ra bạn thật sự không ổn.

Một người phụ nữ như bạn, dù có từng trải qua tan vỡ dở dang cũng đều muốn yêu một lần nữa. Một tình yêu có thể chẳng phô bày dữ dội, chỉ cần đầy thấu hiểu sẻ chia, chỉ cần chắc chắn không rời đi. Điều bạn muốn đơn giản là yên bình ở bên một người. Nhưng đôi khi sóng gió chẳng đến từ bên ngoài, lại từ chính người bạn yêu thương nhất.

Những lúc bạn thấy mình thật đố kị, vì mọi người xung quanh đều có một ai đó quan tâm, sẻ chia và đi cùng. Còn bạn, đều chỉ có một mình.

Những lúc bạn chuẩn bị cả bàn ăn thật ngon, chọn bộ váy đẹp nhất chỉ để đợi người ta trở về thưởng thức cùng. Vậy mà chỉ một cuộc gọi người ta bận rộn đối tác bạn bè, mọi thứ như không còn ý nghĩa gì.

Chuyện ở đời sao có thể như mình muốn, vì có khi người mình yêu nhiều nhất lại chỉ làm mình đau lòng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, có một điều bạn luôn dối gạt chính mình, dù rằng bạn có thể đã nghe qua, đã biết. Rằng nếu một người đàn ông không để tâm, lo lắng cho bạn, chỉ đơn giản là vì bạn không đủ quan trọng với anh ta.

Hẳn bạn sẽ nói rằng đó là một kẻ vô tâm, nhưng chính bạn cũng không thể vì thế mà thôi mong muốn, thôi khao khát yêu thương và hy vọng. Khi bạn chọn ở cạnh một người không quan tâm bạn thì chỉ kéo dài tháng ngày nỗi buồn càng thêm đầy, niềm vui lại ít đi. Đến một lúc tận cùng những buồn phiền, bạn lại trách mình không đủ tốt hay xinh đẹp để người ta xem trọng.

Nhưng bạn ơi, chẳng ai là không đủ tốt hay xinh đẹp để được yêu thương cả. Một tình yêu đúng nghĩa sẽ khiến người ta thấy mình tốt hơn và chỉ khi tình yêu thiếu thốn thì người ta mới sợ mình không đủ.

Một tình yêu đúng nghĩa sẽ khiến người ta thấy mình tốt hơn và chỉ khi tình yêu thiếu thốn thì người ta mới sợ mình không đủ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ…

Nếu một người đàn ông không kiên nhẫn với bạn thì chính là bạn chẳng có vị trí nào ưu tiên trong lòng anh ta.

Nếu một người đàn ông chẳng lo lắng quan tâm bạn, thì chỉ là vì bạn chẳng quan trọng với anh ta.

Nếu một người đàn ông cho bạn cảm giác lo lắng rằng một ngày mình sẽ bị bỏ lại thì anh ta chưa từng coi trọng bạn.

Thế thì, đừng đánh mất chính mình vì họ. Đừng kéo bản thân vào mãi những u sầu chỉ xoay quanh duy nhất một người không để tâm đến mình. Bởi bạn sẽ thật thảm hại, khi yêu một một người không yêu bạn nhiều như bạn yêu họ.

Bởi bạn sẽ thật thảm hại, khi yêu một một người không yêu bạn nhiều như bạn yêu họ - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói, phụ nữ ở đời hãy chọn người yêu mình, hơn là người mình yêu. Vì khi bạn được yêu thương và coi trọng, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng điều gì cả. Một người đàn ông chân thành đặt bạn vào vị trí cao nhất và duy nhất trong tim, bạn một giây cũng không phải buồn phiền lo lắng. Tình yêu thật tâm thật lòng của một người đàn ông sẽ bền bỉ, dữ dội và đủ bảo bọc chở che bạn cả đời này.

Bạn luôn xứng đáng được yêu thương và chở che, chỉ là hãy đợi đúng người, hãy tìm đúng tình yêu đích thực của mình. Đừng sợ quá lâu, đừng ngại tìm lại. Nếu bạn chỉ thấy mỏi mệt và chịu đựng, thì người cuối cùng ấy vẫn đang ở đâu đó ngoài kia. Hãy quay lưng đi và chọn một cuộc tìm kiếm mới. Đừng cam chịu, đừng cố gắng vô vọng.

Bạn nhất định phải trở nên thật xinh đẹp, chẳng cần phải cầu xin ai sự quan tâm. Phụ nữ đều có thể trở nên tự tin, kiêu hãnh, chẳng cần phải thấy mình không đủ tốt với ai. Điều phụ nữ cần làm chỉ là tìm một người thật đúng, thì mọi chuyện sau đó chẳng bao giờ sai, kể cả tình yêu hay bản thân ta. Vì vậy, hãy kiên nhẫn, bạn nhé!