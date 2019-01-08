Khi thủy chung là một sự nỗ lực và cố gắng từng ngày, từng năm, từng mấy mươi năm thì ngoại tình chỉ là bản năng phút chốc của đàn ông thích mới mẻ thử thách. Với đàn ông, thủy chung là bản lĩnh, ngoại tình là bản năng.

Khi đã có quá nhiều những đổ vỡ xuất phát từ sự phản bội. Khi đàn ông có thủy chung mấy năm, hay hàng mấy mươi năm vẫn có lúc chọn rời bỏ vợ con mình. Khi những giá trị bền lâu của hôn nhân và tình yêu chỉ còn tính bằng năm, bằng khoảng thời gian nào đó… Người ta thường hỏi nhau, liệu rằng đàn ông có mấy ai thủy chung trọn đời với vợ? Hay là người ta chỉ dám hỏi rằng, một người đàn ông có thể chung thủy với vợ mình trong bao lâu? Thực tế thì đàn ông ngoại tình chưa chắc là những kẻ ban đầu đã thích đổi thay. Bởi có những người có thể thủy chung với một mình vợ suốt nhiều năm dài. Họ không hề đẩy đưa lăng nhăng, luôn đàng hoàng và tử tế trong một thời gian dài với vợ con. Cho đến khi vợ họ biết họ thay lòng. Thật ra, họ sẽ không phản bội nếu không có cơ hội, không có một người phụ nữ nào đó xuất hiện khiến họ muốn thay lòng. Họ nghĩ rằng mình chắc chắn không ngoại tình, cho đến khi đủ cơ hội để họ cho rằng mình không thể làm gì khác được.

Thật ra, đàn ông sẽ không phản bội nếu không có cơ hội, không có một người phụ nữ nào đó xuất hiện khiến họ muốn thay lòng - Ảnh minh họa: Internet Người ta hay nói, những mới mẻ bên ngoài hôn nhân luôn là chất kích thích cực mạnh với đàn ông. Ai cũng sẽ thủy chung cho đến khi họ gặp được người khiến họ muốn thay lòng. Bởi ai lại không thích cái đẹp cái mới, ai lại không động lòng vì những điều mình chưa từng có. Có người thủy chung vì họ đã từng có thể từ chối cám dỗ. Nhưng cũng có người chung thủy chỉ là vì chưa gặp người khiến họ muốn phản bội. Với đàn ông, ai cũng có thể thể thủy chung và dù là ai cũng vẫn có lúc muốn phản bội. Thủy chung là bản lĩnh, ngoại tình là bản năng. Khi hôn nhân bào mòn đi hết những điều đẹp đẽ ban đầu, mà người ta lại không cùng nhau mỗi ngày tạo nên những điều đẹp đẽ khác, thì ắt sẽ có lúc chỉ còn hoang tàn. Khi thủy chung là một sự nỗ lực và cố gắng từng ngày, từng năm, từng mấy mươi năm thì ngoại tình chỉ là bản năng phút chốc của đàn ông thích mới mẻ thử thách.

Khi thủy chung là một sự nỗ lực và cố gắng từng ngày, từng năm, từng mấy mươi năm thì ngoại tình chỉ là bản năng phút chốc của đàn ông thích mới mẻ thử thách - Ảnh minh họa: Internet Suy cho cùng, đó là sự lựa chọn, là thử thách của đàn ông trước ngưỡng cửa ngoại tình. Nếu sau cám dỗ ấy, họ vẫn thủy chung thì đó là bản lĩnh đàn ông. Còn nếu sau khi gặp người cho họ cảm giác phải thử ngoại tình một lần, họ không thể kháng cự thì chính là đàn ông kém cỏi. Bởi vậy mà có người đàn ông chẳng cần điều gì vẫn bản lĩnh trong mắt thiên hạ. Lại có người bên ngoài chẳng thiếu gì, thật ra chỉ thiếu mỗi bản lĩnh. Cốt là ai nhận ra cơm có từng chán chê thế nào cũng không thể thay bằng phở được, nhân tình có đó cũng mất đó, chỉ có vợ là bên chồng suốt đời suốt kiếp. Đàn ông bản lĩnh trọng vợ, đàn ông kém cỏi vì bồ, đó luôn là sự khác biệt. Một người đàn ông tốt cần bản lĩnh giữ mình, hơn là thứ bản năng chỉ nằm ở ham muốn dục vọng. Cốt là ai nhận ra cơm có từng chán chê thế nào cũng không thể thay bằng phở được, nhân tình có đó cũng mất đó, chỉ có vợ là bên chồng suốt đời suốt kiếp - Ảnh minh họa: Internet Không ai dạy ai được trọn một bài học chung thủy ngoài người bạn đời bên cạnh họ. Cũng không ai níu nổi một kẻ đã muốn bỏ học vì nghĩ rằng đó là một bài học không cần thiết nữa. Cố gắng từ một phía là sự vô vọng. Thủy chung phải là sự tự nguyện của người muốn học, muốn trọn lòng. Đàn ông đã thôi thủy chung chính là không thể trở lại. Dù là bao năm họ có từng làm tốt bài học kia nhường nào, một khi đã bỏ rồi thì chỉ có thể là kẻ trốn học cả đời không thể một lòng lần nữa.

Đàn bà có đức hạnh và đủ khôn ngoan không bao giờ ngoại tình vì 3 điều này Đàn bà khi có đủ đức hạnh và khôn ngoan không bao giờ lựa chọn làm người thứ ba. Không hẳn là họ nghĩ cho người khác, mà là họ nghĩ cho mình trước tiên.

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